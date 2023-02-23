Гвардиол расстроил Гвардиолу! «Манчестер Сити» еле удержал ничью в Лейпциге

БЕЗ ДЕ БРЕЙНЕ И НКУНКУ

Один из главных фаворитов Лиги чемпионов стартовал в плей-офф едва ли не последним. «Горожанам» в значительной степени повезло с жеребьевкой, потому что при всем уважении к «Лейпцигу» он пока является командой уровнем ниже. Наверняка многие из вас помнят, как полтора года назад манкунианцы дома разгромили соперника со счетом 6:3. В гостях, правда, уступили 1:2, но это было в тот момент, когда уже вопросов с выходом из группы у них не возникало.

На сей раз Хосеп Гвардиола приехал в Германию не в лучшем расположении духа. Все-таки он не привык выигрывать только половину матчей, но именно так произошло в четырех предыдущих играх (0:1 от «Тоттенхэма» и 1:1 с «Ноттингем Форест»). К тому же он прибыл без двоих центральных защитников Джона Стоунза и Эмерика Лапорта, а также лидера средней линии Кевина де Брейне. В отсутствие бельгийца под Эрлингом Холандом вышли Илкай Гюндоган и Рияд Марез, а за весь правый фланг отвечал Кайл Уокер.

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У хозяев же не было травмированного Дани Ольмо, так что на левом фланге нападения вышел Тимо Вернер, а на острие вышел Андре Силва. Только выздоровевший Кристофер Нкунку начал матч на скамейке запасных. Таким образом, у хозяев не было лучшего бомбардира, а у гостей – лучшего ассистента. Жаль, конечно, что команды предстали не в оптимальных составах.

ЦИНИЧНОЕ СПОКОЙСТВИЕ ГВАРДИОЛЫ

До гола в середине первого тайма англичане занимались своим излюбленным делом – набивали статистику по количеству и точности передач. Второй показатель достигал астрономических 97%! Вот только ничего примечательного у ворот Яниса Бласвиха это не порождало. Вынужденный сместиться ближе к центру Рияд Марез попал в тиски и не мог освободиться от опеки, а его редкие рывки за спины защитникам партнеры не поддерживали. Но именно он и стал автором изменившего все гола.

Прежде, чем к нему обратиться, стоит отметить, что «быков» ход матча абсолютно устраивал. Они спокойно низким блоком встречали соперника и крепко держали формацию. В контратаках сразу разбивались об офсайд, но не очень по этому поводу переживали. Пока вдруг почему-то не решили начать разыгрывать мяч перед своей штрафной.

Хавьер Шлагер осекся в поперечной передаче, мяч подхватил Джек Грилиш и транзитом через Гюндогана доставил Марезу, а тот продрался по центру и хлестко пробил в дальний угол. Бласвих находился в полуметре от траектории удара, но почему-то остался лишь немым свидетелем гола. То есть в этом эпизоде в составе хозяев ошиблись или слабо сыграли примерно все.

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Все оставшееся до перерыва время гости убивали мяч циничным перекатом мяча без особого стремления к обострению. В итоге «Лейпциг» владел мячом только 26% времени и за 47 минут сподобился только на один удар, да и тот Вернер нанес точнехонько перед самым свистком на перерыв.

ГВАРДИОЛ ВЫШЕ ВСЕХ

Во втором тайме немцы были вынуждены лезть вперед, и с этой целью Марко Розе заменил Лукаса Клостерманна на более опасного в атаке Бенжамина Хендрихса. И тот в течение десятка минут завершил ударами два забега в чужую штрафную. Причем один его момент был поистине голевым – партнеры перегрузили противоположный край и быстро доставили мяч оказавшемуся в одиночестве защитнику, но тот из убойной позиции пробил мимо дальнего угла.

Подозреваю, что даже болельщики «Лейпцига» не ожидали, что их команда так изменит картину игры. Вдруг оказалось, что полузащитники хозяев вчистую переигрывают своих оппонентов. Эдерсон раз выручил, когда Андре Силва протащил вдоль лицевой и бил с острого угла, два выручил, вытащив мяч из ближней девятки после удара Доминика Собослаи метров с 30, но не устоял перед подачей Марцеля Хальстенберга, мощно закрутившего мяч с угла поля по направлению от ворот. Вратарь дернулся на перехват, но застрял в полупозиции, а Йошко Гвардиол перевисел всех и сравнял счет.

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Достиг ли Холанд того уровня звездности, когда сам факт его выхода на поле обязывает сказать о нем несколько слов? Скорее всего, да, но этот вечер был явно не в его пользу. Будь «Сити» с мячом или без него, форвард барражировал между защитниками без мяча и перспектив. Лишь раз во втором тайме ему удалось интересно убежать к воротам после передачи Грилиша, но удар в дальний угол он зажевал.

Еще хотелось бы обратить внимание на то, что в такой сложной игре Гвардиола к заменам так и не обратился. Для сравнения, его визави Марко Розе воспользовался всеми пятью возможностями. И это при том, что у «Сити» возможности несоизмеримо выше, а график матчей даже тяжелее. Если так пойдет и дальше, «горожане» рискуют к ответному матчу прийти совсем измочаленными. А состоится он через три недели, 14 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

«Лейпциг» - «Манчестер Сити» - 1:1 (0:1)

Голы: Марез, 27 – 0:1. Гвардиол, 70 – 1:1.

«Лейпциг»: Бласвих, Клостерманн (Хендрихс, 46), Орбан, Гвардиол, Хальстенберг, Лаймер, Шлагер (Хайдара, 82), Собослаи, Форсберг (Нкунку, 66), Вернер, Андре Силва (Поульсен, 82).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Аканджи, Диаш, Аке, Гюндоган, Родри, Марез, Бернарду Силва, Грилиш, Холанд.

Судья: Гезюбююк (Нидерланды).