Кварацхелия переписывает историю «Наполи», а Салах – «Ливерпуля». Цифры и факты Лиги чемпионов

3 домашних матча подряд выиграл «Интер» в нынешнем розыгрыше: у «Порту» (1:0), «Барселоны» (1:0) и «Виктории Пльзень» (4:0). Такого не случалось с сезона-2009/10, в который нерадзурри в итоге стали чемпионами Европы. Тогда они побеждали на «Сан Сиро» подряд «Рубин» (2:0), «Челси» (3:1), ЦСКА (1:0) и «Барселону» (3:1).

5 мячей отправили на «Энфилде» в ворота «Ливерпуля» футболисты «Реала». До этого матча красные никогда не пропускали в родных стенах на международной арене даже четырежды за матч. Кроме того, в XXI веке во всех турнирах пять мячей из сетки они вынимали до того лишь дважды: в двух эпичных матчах с «Арсеналом» – 3:6 в 2007 году и 5:5 в 2021-м.

6 матчей подряд отмечается результативным действием в составе «Наполи» Хвича Кварацхелия. На его счету 1+2 в матче с «Ювентусом», 1+1 в игре со «Специей», по голу в ворота «Кремонезе» и «Сассуоло» и по передаче в матчах с «Ромой» и «Айнтрахтом».

6 (2+4) очков результативности у Кварацхелии в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. На одно результативное действие у него уходит 75,8 минуты. Кроме того, он первый в истории «Наполи», кому удалось за сезон ЛЧ отдать более трех результативных передач, а также самый молодой футболист, имеющий в нынешней ЛЧ не менее 5 результативных действий.

6 голов в ворота «Ливерпуля» на счету Карима Бензема. Это новый рекорд для отдельного игрока в Лиге чемпионов. Примечательно, что француз перебил рекорд своего одноклубника Винисиуса (5 голов), установленный на «Энфилде» в тот же вечер. В тройке лучших Дидье Дрогба (4 гола).

10+ голов в Лиге чемпионов за английские команды, начиная с прошлого сезона, набивали только два игрока: африканцы Салах и Марез.

17 голов на счету Ромелу Лукаку в Лиге чемпионов. Он новый лидер по этому показателю среди бельгийцев. До гола в ворота «Порту» он делил первую строчку с Дрисом Мертенсом.

18 сезонов подряд забивает в Лиге чемпионов Бензема. Помимо него такое удавалось только Лионелю Месси.

22-летний Винисиус стал автором самого молодого дубля в ворота хозяев на «Энфилде» в рамках еврокубков, начиная с 1966 года. До него рекорд принадлежал Йохану Кройффу.

42 гола на счету Мохамеда Салаха в еврокубках за «Ливерпуль». Он превзошел предыдущего лидера красных Стивена Джеррарда. Кроме того, на счету египтянина 13 передач, что также является клубным рекордом.

44 гола в активе Салаха в Лиге чемпионов. Он повторил рекорд по количеству мячей в ЛЧ среди африканских игроков, принадлежащий Дрогба. Также в пятерке Самуэль Это’О (30 голов), Садио Мане (27) и Рияд Марез (20).

Отметку в 75 голов за один клуб в Лиге чемпионов до Бензема преодолевали только два футболиста: Месси (120) и Криштиану Роналду (105).