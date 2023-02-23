Для каких болельщиков этот футбол? Для бессмертных? Впечатления от матча «Локо» - «Спартак»

ГДЕ ОБЕЩАННЫЕ МАНЕЖИ?!

Пути организаторов российских матчей неисповедимы. В среду вечером в Москве температура опускалась до минус 15, но дерби все равно состоялось. Вопрос не в регламенте или конкретных показателях градусника, а в целом в банальной логике.

Если в прошлом спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин показывал журналистам календарь и на все претензии по датам матчей отвечал: «Покажите мне, куда вы предлагаете перенести … (такую-то) игру», то теперь в отсутствие еврокубков и железно занятых сборной окон никакой необходимости стартовать в лютый мороз не было. Но игру все равно назначили на февраль и еще за несколько часов до стартового свистка гадали, состоится ли она.

При этом в проигрыше от проведения этого матча оказались все. Болельщики коченели на трибунах. Те самые болельщики, ради которых все как будто бы играют. Футболисты мерзли на поле. Особенно жалко в первом тайме было вратаря «Спартака» Александра Максименко, в отсутствие атак на его владения рисковавшего себе что-нибудь отморозить.

Комментаторы обсуждали, что указанные в метеосводках «по ощущениям минус 22» полностью совпадают с их личными впечатлениями.

Дубовый газон мешал нормально играть, провоцируя большое количество брака, особенно под конец матча.

То есть все пришедшие в Черкизово в этот вечер дико замерзли и увидели футбол менее высокого качества, чем могли. Так для кого все это?

И еще. Когда осуществлялся сам по себе здравый переход на систему «осень-весна» (а это произошло аж 11 лет назад, в сезоне-2011/12), было очень много обещаний каждому клубу построить по крытому манежу и сделать стадионы более комфортными для зрителей, но «зимний» стадион по-прежнему есть только у «Зенита». И вместо того, чтобы вкладываться в инфраструктуру, клубы просто отправляют футболистов во всякие Анталии и Абу-Даби, а фанаты, которых теперь еще заставляют оформлять Fan-ID, по-прежнему страдают на трибунах.

Когда же уже фраза «футбол для болельщиков» обретет реальное значение, а ритуальное?

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПО-СПАРТАКОВСКИ

Если все же возвращаться непосредственно к игре с мячом, то в первую очередь надо отметить, что цельного впечатления команды не оставили. В принципе, нормально, когда одна команда лучше выглядит в первом тайме, а вторая – во втором. Например, то же самое мы увидели вчера в Лейпциге, где «Манчестер Сити» до перерыва не давал сопернику поднять голову, а после него сидел в окопах в ожидании финального свистка. И никто не говорит, что играли две слабые команды.

Тем не менее, стоит признать, что в первом тайме «Спартак» был на голову выше хозяев – быстрее, сыграннее, конкретнее. Он действительно классно комбинировал, насколько позволяло отсутствие нормальной игровой практики и качество поля, здорово двигал мяч вперед. Футболисты умело подстраивались друг под друга и – особо яркое впечатление – все время занимали позиции так, что у владеющего мячом всегда была пара-тройка адресатов, а на все отскоки и рикошеты были претенденты. Как бы ни повернулась игра, рядом всегда оказывался спартаковец, чтобы включиться в подбор или навязать сопернику борьбу. И все это делали в основном молодые российские футболисты, ведь в основе (пишут, что впервые в XXI веке) не оказалось ни одного легионера. Все это очень круто.

Непонятно только, куда все это делось после перерыва. «Локо» действительно прибавил в движении, но не настолько, чтобы запереть гостей на их половине поля. Спартаковцы же отчего-то отказались от мяча и уповали только на контратаки. Вообще-то такая тактика тоже имеет право на жизнь, ведь умелая команда может не раз и не два в таком стиле наказать соперника. А красно-белые очень хороши, когда убегают на пространстве.

Вот только вчера у них эти контратаки совсем не получались, а вышедший на замену не тренировавшийся с командой полтора месяца Квинси Промес оказался сам по себе. Как справедливо заметил Андрей Тихонов, после выхода голландца у «Спартака» стало на пол-игрока меньше, но то же можно сказать и о Кристофере Мартинсе, вышедшем впервые после травмы. Когда они наберут форму, команда Гильермо Абаскаля еще прибавит, но вчера они были кандалами на ногах «гладиаторов».

В итоге гости в концовке откровенно отскочили – Артем Дзюба последовательно пробил в штангу и над пустыми воротами, а Владислав Безбородов отменил гол Станислава Магкеева из-за офсайда Франсуа Камано.

МИРАНЧУК НУЖЕН В СТАРТЕ

«Локо» тоже оставил двоякое впечатление. В первом тайме команды почти не было на поле. За это ей стоит сделать скидку. Все-таки это очень заметно обновленный коллектив, в основе которого дебютировали Илья Лантратов, Игорь Смольников, Сергей Пиняев и Дзюба, а на замену вышел еще и Максим Глушенков.

Поначалу игрокам не хватало взаимопонимания, и они прижимались к воротам, что совсем не соответствовало тренерской установке. Как сказал по ходу матча Наир Тикнизян, даже отдать сопернику мяч не было требованием Михаила Галактионова. Просто наладить контроль не получалось. Зато после перерыва с выходом умного плеймейкера Антона Миранчука началась другая игра. Железнодорожники действительно были близки к ответному голу.

Изменения в игре с выходом Миранчука показательны еще и в том плане, что стали наглядным подтверждением тому, что в трио центральных полузащитников Дмитрий Баринов – Артем Карпукас – Даниил Куликов (его и заменил Миранчук) не хватает созидателя. Да, все они квалифицированные игроки (Баринов вообще провел отличный матч), но больше нацеленные на разрушение, а не организацию атак. И сразу трое таких игроков в середине поля – перебор.

Ну, а главный вывод от увиденного: «Локомотив» с таким составом не должен бороться за выживание. Есть все основания полагать, что эта задача будет решена задолго до окончания сезона.

ДЗЮБА СНОВА БУДЕТ ЗВЕЗДОЙ

Стоит сказать и о некоторых игроках персонально. У «Спартака» в первом тайме понравились удивительно настырный Павел Мелешин и мобильный Данил Пруцев. И не потому, что забил единственный мяч, а за счет того, какой объем работы проделал и какую большую зону держал, ведь в его распоряжении был не только центр поля, но и позиция правого инсайда, куда он регулярно сваливался. Уверен, по заданию тренера.

У «Локо», конечно, обращал на себя внимание Дзюба. Первый тайм он может вычеркнуть из жизни, но даже тогда ему удалась классная скидка на Баринова. А во втором он дважды мог сравнивать счет. Это показывает, что в какой форме он бы ни находился, за счет габаритов, умения и желания бороться и опыта он будет главной ударной силой «Локомотива». Главное, чтобы команда соответствовала ему и регулярно доставляла ему мяч в штрафную.

И в завершение пара слов о Пиняеве. 18-летний парень только дебютировал за железнодорожников и уже в своем возрасте является одним из самых заметных игроков РПЛ. Желаю ему только прогресса и успехов. Вместе с тем, прошедший матч наглядно показал, что какими-то сверхъестественными способностями полузащитник (пока) не обладает. Он быстрый и техничный, но этим качествам надо уметь найти правильное применение. Поэтому вопросы про «игрока такого калибра, оказавшегося в чемпионате России», которые задавались перед игрой в эфире федерального телеканала, стоит отставить в сторону. После Дмитрия Сычева, Марата Измайлова и Алана Дзагоева, вихрем врывавшихся в российский футбол, но не оправдавших и половины выданных авансов, восхвалять молодых парней просто несолидно.