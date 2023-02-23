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«Манчестер Юнайтед» в последний раз побеждал «Барселону» в 2008-м. Произойдет ли чудо спустя 15 лет?

23 февраля пройдет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы-2022/23, в котором «Барселона» пожалует в гости к «Манчестер Юнайтед» после ничьи в первом матче (2:2).
«Манчестер Юнайтед» в последний раз побеждал «Барселону» в 2008-м. Произойдет ли чудо спустя 15 лет?
23 февраля 2023 12:15
автор: Никита Шмытов
автор фото: IMAGO

События первого матча и перерыв после него

Первый матч получился максимально насыщенным, хотя мало кто ожидал аж четыре забитых гола. Куда логичнее смотрелись какие-нибудь скромные 1:1 с переносом основной части интриги (и самой яркой) уже в Англию, но команды расщедрились и выдали результативную ничью с открытой и атакующей игрой.

Несмотря на территориальное владение «Барсы» (61% против 39%), острее были все-таки гости создавшие чуть более опасные моменты, но с мизерным перевесом. В целом, ничья более чем справедливый и закономерный результат.

Источник фото: IMAGO

После первого матча соперники сыграли по туру во внутренних чемпионатах. «Юнайтед» легко забрал три очка у «Лестера» (3:0), где Маркус Рэшфорд сделал очередной дубль, а «Барселона», играя вполсилы, легко выиграла у приехавшего «Кадиса» (2:0).

Ориентировочные составы

«Манчестер Юнайтед»

По сравнению с первым матчем у «МЮ» не предвидится никаких изменений. Эрик тен Хаг не стал идти на глобальную ротацию в АПЛ, ограничившись лишь парой изменений. Например, на лавку присели Рафаэль Варан, Аарон Уан-Биссака, а также вынужденно пропускал встречу Каземиро (дисквалификация).

В ответном матче не будет Кристиана Эриксена, Донни ван де Бека и под вопросом остается состояние Антони Марсьяля, Антони и Харри Магуайра, но все эти потери не должны сильно сказаться на силе «МЮ».

«Барселона»

«Барселона» может только позавидовать подготовленности «МЮ» к ответному матчу. Хави не сможет воспользоваться тремя игроками, но самое главное, что они являются ключевыми, а именно не сыграют Педри, Гави и Усман Дембеле. И если последнего из них успешно может подменить Рафинья, забивший гол и отдавший голевую в первом матче, то в центре поля образовалась огромная дыра.

Наверняка Хави прибегнет к тройке из Френки де Йонга, Франка Кессье и Серджи Роберто, что само по себе выглядит не так плохо, но все-таки без Педри и Гави будет трудно. Не исключен и вариант с Серхио Бускетсом, но тогда гости сильно потеряют в созидании.

Статистика и факты

• «Манчестер Юнайтед» выиграл только 1 раз в последних 11 матчах против «Барселоны» (5 ничьих и 5 поражений). Последняя победа датирована 2008-м годом.

«Манчестер Юнайтед» проиграл 2 раза в последних 11 матчах на «Олд Траффорд» (6 побед и 3 ничьи). Примечательно, что оба поражения нанесли испанские команды - «Атлетико» и «Реал Сосьедад».

Маркус Рэшфорд забивает каждые 76 минут в Лиге Европы этого сезона.

«Юнайтед» не проигрывает дома 17 матчей подряд.

«Барселона» не проигрывает в гостях 10 матчей подряд.

Главным арбитром назначен француз Клеман Тюрпен, показавший в последних 10 матчах 3 красные карточки. Также он назначил 4 пенальти.

Лучший бомбардир манкунианцев Маркус Рэшфорд отметился голом или голевой передачей в 13 из последних 15 матчей на «Олд Траффорд».

Форвард каталонцев Роберт Левандовски забил 98 голов в 137 еврокубковых матчах за свою карьеру. В Лиге Европы последний гол был забит в сезоне-2010/11, когда он играл еще за дортмундскую «Боруссию».

источник: «Советский спорт»
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