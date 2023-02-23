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Вспоминаем самые разгромные поражения «Ливерпуля» в еврокубках. Клоппу есть к чему стремиться

Фиаско против «Реала» стало не самым крупным в истории.
Вспоминаем самые разгромные поражения «Ливерпуля» в еврокубках. Клоппу есть к чему стремиться
23 февраля 2023 12:23
автор: Никита Шмытов
автор фото: IMAGO

От «Ливерпуля» мало чего ждали в текущем сезоне Лиги чемпионов, но даже на фоне этого поражение в домашнем матче от «Реала» со счетом 2:5 стало шокирующим. Однако в истории «красных» были и другие неудачи на европейской арене, о которых стоит вспомнить.

22.10.2014

«Ливерпуль» 0:3 «Реал» (групповой этап ЛЧ)

Тяжелые времена «Ливерпуля» не могли не оставить след в истории, в том числе из-за разгромных поражений. Одно из таких нанес «Реал», а главным тренером был… Карло Анчелотти! Да-да, Карло еще в 2014-м, в своем первом пришествии в «Мадрид» показал, как нужно разбирать мерсисайдцев на «Энфилде».

Тогда Карим Бензема забил два гола, а еще одним отметился Криштиану Роналду. Брендан Роджерс с Марио Балотелли, совсем еще юным Рахимом Стерлингом, Деяном Ловреном, Мартином Шкртелом и другими игроками ничем не смог ответить гостям.

В том сезоне «Ливерпуль» не вышел даже в плей-офф ЛЧ, пропустив «Реал» и, внезапно, швейцарский «Базель».

01.05.2019

«Барселона» 3:0 «Ливерпуль» (1/2 финала ЛЧ)

Спустя несколько лет «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа вновь стал великим, но этот статус не спас команду от горького поражения на «Камп Ноу» со счетом 0:3. Луис Суарес забил в середине первого тайма, а Лионель Месси за 15 минут до конца матча отметился дублем.

Казалось, что «Барса» гарантировала место в финале, но нет. «Ливерпуль» в ответном матче выиграл со счетом 4:0, выдав один из самых великих матчей ЛЧ за последнее десятилетие.

07.09.2022

«Наполи» 4:1 «Ливерпуль» (групповой этап ЛЧ)

Крупное поражение от «Реала» стало не единственным в этом евросезоне. На самом его старте, в первом же матче, «Ливерпуль» влетел «Наполи» - 1:4. Это сейчас уже окончательно понятно, насколько кризисный английский клуб играл против одной из лучших команд сезона, а в сентябре это поражение воспринималось как сенсация.

Благо, что не случилось повторения 2014-го года, и «Ливерпуль» сумел выйти из группы.

21.02.2023

«Ливерпуль» 2:5 «Реал» (1/8 финала ЛЧ)

«Ливерпуль» вновь проиграл с дефицитом три гола в первом матче, но в отличие от 2019-го года, шансов на камбэк, да еще и в гостях, практически нет. «Реал» выглядел уверенным даже при счете 0:2, а на «Сантьяго Бернабеу», имея в запасе три мяча, у Юргена Клоппа вряд ли найдется способ сломить «сливочных». «Реал» превратил оборону «Ливерпуля» в решето, что совершенно неудивительно, ведь даже против «Ньюкасла», играя в большинстве, «красные» допускали у своих ворот слишком много. Разница в классе между «Ливерпулем» и «Реалом» громадна, хотя менее года назад они играли в финале ЛЧ.

07.12.1966

«Аякс» 5:1 «Ливерпуль» (1/8 финала Кубка европейских чемпионов)

В современном формате Лиги чемпионов поражение от «Реала» стало самым крупным, но глобально в истории был еще более унизительный проигрыш.

Легендарный для английского футбола Билл Шенкли, который тогда был главным тренером «красных», ничего не смог противопоставить одному из лучших поколений «Аяксу», который возглавлял Йохан Кройфф.

источник: «Советский спорт»
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Вспоминаем самые разгромные поражения «Ливерпуля» в еврокубках. Клоппу есть к чему стремиться
Вспоминаем самые разгромные поражения «Ливерпуля» в еврокубках. Клоппу есть к чему стремиться
Фиаско против «Реала» стало не самым крупным в истории.
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