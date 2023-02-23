Дмитрий Селюк: Дзюба мотивировал и изменил «Локомотив» в лучшую сторону

Среди таких был и футбольный агент Дмитрий Селюк, который поделился впечатлениями от игры.

- Дзюба полностью мотивировал и изменил «Локомотив» в лучшую сторону, - категоричен Селюк. – «Локомотив» провел лучший матч в нынешнем сезоне – футболисты старались, боролись. Да, ошибались, первый тайм не очень получился, из-за чего Дзюба практически остался без мяча. Но во втором команда преобразилась, они приперли «Спартак», и уж точно не заслужили поражения.

- Важно, что вы сказали про первый тайм, когда мяч до Дзюбы совсем не доходил. А то ему некоторые поставили это в упрек, а Артем в этом плане зависимый человек. К примеру, вчера партнеры по «Ман Сити» Холанда без мяча оставили…

- Вы привели правильный пример. Если Холанд пять раз за матч мяча касается, что тут можно сделать? То же самое и Дзюба в первом тайме. Зато во втором все поменялось, команда заиграла, задвигалась, и Дзюба стал заметной фигурой. Артему пары сантиметров не хватило забить гол после его удара головой. И был еще хороший момент, когда он среагировал на рикошет в штрафной, там не было паса от Баринова, был рикошет. Все правильно делал – хотел перекинуть мяч через вышедшего Максименко, но немного не получилось – с левой пробил выше ворот.

- Подведем итог.

- Думаю, после этого матча скептики и хейтеры Дзюбы замолчат. Потому что Артем один из ведущих игроков в АПЛ. Не зря он получил приз лучшему игроку матча.

В этой связи обязательно нужно сказать пару хороших слов в адрес Галактионова.

Дзюба отыграл 90 минут, это говорит о том, что он сильно мотивирован.

Можно с уверенностью сказать, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ. И мне странно, что некоторые тренеры раздумывали – брать или не брать Дзюбу. Артем для любой команды РПЛ - это усиление.

НАШ АНОНС

Ответная игра 1/4 финала Кубка России между и «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет 27 февраля на «Открытие Арене».