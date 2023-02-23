Коррида команды Федотова. ЦСКА разгромил «Краснодар»

«Краснодар» с тремя новичками в стартовом составе озадачил. Провалив первый тайм, гости чуть оживились во втором. Но даже на плохонький гол не наиграли. Армейцы с легкостью вскрывали оборону и должны были побеждать куда с более крупным счетом.

На термометре «-8» - на несколько градусов теплее, чем накануне в Черкизове, где рубились «Локомотив» и действующий обладатель Кубка России «Спартак». Да и поле «ВЭБ Арены» зеленее, чем «РЖД Арены».

В первом тайме на этом самом поле мы видели только одну команду – ЦСКА. И счетом 2:0 хозяева вряд ли были довольны – если бы не Сафонов, армейцы могли забить не менее пяти мячей.

Новый главный тренер «Краснодара» серб Владимир Ивич только строит команду, его схему 4-3-3 подопечные другого Владимира, Федотова, разбили в пух и прах. В центральной зоне с треском провалился бразильский новичок «быков» Кади Боржес. Компактность напрочь отсутствовала, линия офсайда оказалась размытой, защитники легко запускали за спину резвых армейцев.

Сперцян то и дело «голосовал», а в концовке тайма наткнулся на застывшего на месте рефери Павла Кукуяна и принялся взывать к справедливости.

Уже в первые пять минут хозяева провели две проникающие атаки, завершившиеся неточными ударами. А еще через пять после углового счет головой открыл Мойзес. Мяч ему тоже головой скинул его соотечественник Роша. Лайнсмен «зажег» было офсайд, но вмешались спецы из комнаты VAR и определили: нога Рамиреса в момент передачи находилась ближе к воротам, чем рабочие части тела Мойзеса.

На 30-й минуте Чалов забил головой с ближнего угла площади ворот, отблагодарив за искусный навес Медины.

Концовка первого тайма превратилась в бенефис Сафонова. Наследник Акинфеева в сборной трижды выручил, отразив два удара в упор Чалова, а перед самым свистком на перерыв выиграв ближний бой у Медины, в одиночестве умчавшегося к воротам со своей половины. Вратарь «быков» отражал мячи руками и ногами.

Гости уповали только на стандартные положения. После угловых справа в штрафной армейцев в отсутствие травмированного Дивеева возникала даже не паника, скорее напряженность. В начале матча только грудь Кучаева, подстраховавшего на линии ворот Акинфеева, спасла от верного гола. Думается, капитан армейцев в этом эпизоде погорячился, выдвинувшись из рамки на соперника.

После перерыва гости устремились вперед и нарвались на контратаку. Медина, реабилитируясь за незабитый «буллит» заработал пенальти. Который был утвержден VAR после затяжной паузы. Парагваец Алонсо коснулся коленом бедра своего соотечественника.

Пока видео-ассистент Евгений Турбин препарировал эпизод, игроки начали разогревающую гимнастику. К мячу подошел Карраскаль, сплоховавший с 11-метровой отметки в последнем контрольном матче с «Рубином» (0:2), и со всей силы засадил в перекладину.

Федотов этого промаха не видел – тренер из суеверия повернулся к полю спиной.

На 73-й минуте Карраскаль, получив «подарок» от Сафонова, с центра поля пытался свечой закинуть мяч в опустевшие ворота, но ей не хватило высоты. Вратарь в броске парировал удар.

А вскоре в игру вступил и Акинфеев, ногой отразив мяч, который протыкал в ворота вышедший на замену Ахметов.

Счет 2:0 профессионалы считают плохим, шатким. В концовке армейцы все-таки забили третий мяч после обреза полузащитника Баньяца, появившегося с лавки. Свежий Заболотный, заменивший короля загубленных моментов Чалова, неотразимо пробил в дальний угол.

Уже в добавленное время Сафонов отразил еще один импровизированный буллит – теперь от Карраскаля. В их очной дуэли верх взял вратарь – 3:0, такие же цифры горели на табло, когда Кукуян дал финальный свисток.

СТАТИСТИКА

Кубок России. 1/4 финала пути РПЛ

ЦСКА – «Краснодар» - 3:0 (2:0). Москва. «ВЭБ Арена». 10000 зрителей

Судья: Кукуян (Сочи). VAR: Турбин.

Голы: 1:0 Мойзес (Роша, 10, угловой, VAR), 2:0 Чалов (Медина, 30), 3:0 Заболотный (86).

ЦСКА: Акинфеев-к; Гайич, Набабкин, Роша, Мойзес, Обляков, Мендес, Кучаев (Зделар, 84), Медина (Медина, 86), Карраскаль, Чалов (Заболотный, 71).

«Краснодар»: Сафонов-к; Рамирес, Алонсо, Кайо, Волков, Сперцян, Ленини (Черников, 80), Кади Боржес (Баньяц, 70), Ионов (Ионов, 70), Мозес (Олусегун, 80), Кордоба.

Предупреждения: Кади (45+2)

Ответный матч в Краснодаре: 28 февраля.