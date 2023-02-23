«МЮ» еще не готов стать чемпионом Англии. Это иллюзия

Эрик тен Хаг летом 2022 года был назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед», в котором вновь видели очередного достойного преемника Алекса Фергюсона. Однако начало сезона получилось совсем безрадостным: 1:2 против «Брайтона» и 0:4 против «Брентфорда». И все же, нидерландский главный тренер сумел перевернуть ситуацию в свою пользу. Теперь «МЮ» показывает топ-футбол, благодаря чему имеет право называть себя одним из лучших клубов мира.

Но просто хорошей игры мало для возвращения на олимп. «МЮ» нужны трофеи. Клуб может выиграть кубок лиги, кубок Англии и Лигу Европы, но все ждут не их, а победы в Английской премьер-лиге. Пока все говорили о чемпионской гонке «Арсенала» и «Манчестер Сити», к ним тихо и незаметно подкрался «МЮ». Болельщики «Юнайтед» торжествуют, но если подойти к вопросу о чемпионстве с холодной головой, то становится ясно, что клуб явно еще не готов к титулу. И на то есть несколько причин.

1. Состав

Тен Хаг выгнал Криштиану Роналду, потерял Кристиана Эриксена до конца сезона, а вместо них подписал довольно посредственных Ваута Вегхорста и Марселя Забитцера, что уже о многом говорит. Представить чемпионскую команду, в которой основным нападающим выступает Вегхорст, еще недавно сосланный в «Бешикташ», довольно трудно. У «Арсенала» и «Сити» есть практически два равноценных состава, чем не может похвастаться «МЮ». Слишком многое завязано на игре Маркуса Рэшфорда и Бруно Фернандеша, без которых «Юнайтед» оказывается совсем другим.

У «МЮ» нет запаса прочности, и он явно уступает лидерам в этом компоненте.

Источник фото: IMAGO

2. Рациональный подход

Возможно, тен Хаг и правда попытается навязать борьбу в АПЛ, но нужно ли это клубу? Куда логичнее было бы направить силы на два внутренних кубка и Лигу Европы, ведь очевидно, что команда еще не созрела для победы в чемпионате Англии. И то ли дело кубок лиги (клуб уже попал в финал), кубок Англии (в 1/8 «МЮ» встретится с «Вест Хэмом», который занят спасением в АПЛ) и Лига Европы, где в случае победы у «Барселоны», перед англичанами открывается практически финишная прямая для взятия титула.

Ограниченный состав не сможет бороться на четырех фронтах сразу. Еще слишком рано.

Источник фото: IMAGO

3. Календарь

«МЮ» одержал несколько классных побед, а «Арсенал» и «Сити» допустили осечки, из-за чего появилась видимость третьего участника в чемпионской гонке. Но она призрачная.

На самом деле «МЮ» в последнее время играл с командами из подвала таблицы, но впереди еще 14 туров, в которых будет куда сложнее, а именно стоит выделить следующие матчи:

• «Ливерпуль» (в гостях);

• «Брайтон» (в гостях);

• «Ньюкасл» (в гостях);

• «Челси» (дома);

• «Тоттенхэм» (в гостях);

• «Фулхэм» (дома)

И это я еще не упомянул матчи с аутсайдерами, которые в концовках сезона особенно злые и заряженные. Не верится, что «МЮ» потеряет меньше очков, чем «Арсенал» и «Сити».

Мои тезисы подтверждает и суперкомпьютер FiveThirtyEight, оценивающий шансы «МЮ» на чемпионство всего в 4%.