Неймар получил очередную травму. Какая это по счету? Сколько пропустил всего? Виноват ли он сам?

«ПСЖ» в 24-м туре чемпионата Франции одержал красивейшую победу над «Лиллем», хотя за три минуты до конца основного времени проигрывал со счетом 2:3. И этот день мог бы стать отличным подарком для переживающих за «Париж», если бы не одно «но». На 51-й минуте матча Неймар получил травму, причем весьма серьезную, из-за чего бразильского форварда пришлось уносить с поля на носилках.

Какая травма по счету? Сколько пропустил?

Напомню, что в 2017 году «ПСЖ» заплатил за Неймара 222 млн евро, и бразилец в первом же сезоне стал подводить надеющихся на него покупателей. Особенно выделяется перелом плюсневой кости (стопа), из-за чего бразилец вылетел на три месяца на финише сезона. И в дальнейшем количество травм лишь увеличилось. Ниже вы узнаете, сколько он пропустил матчей из-за повреждений, травм, болезней и других причин, связанных со здоровьем.

2017/18: 5 травм, пропущен 21 матч.

2018/19: 7 травм, пропущено 27 матчей.

2019/20: 3 травмы, пропущено 14 матчей.

2020/21: 5 травм, пропущено 20 матчей.

2021/22: 6 травм, пропущено 22 матча.

В текущем сезоне казалось, что травмы отступили от Неймара, но все просто выдавали желаемое за действительное. Первым тревожным звоночком стал пропуск нескольких матчей на ЧМ-2022, а теперь, благодаря игроку «Лилля», бразилец пропустит около месяца, то есть порядка пяти матчей, включая выезд в Мюнхен.



Источник фото: XinHua

Даже если не учитывать текущий сезон, суммарно Неймар получил 26 травм, из-за которых пропустил 104 матча, что очень и очень много для топ-игрока, на которого возлагали такие надежды. Для сравнения: Килиан Мбаппе за всю карьеру в «ПСЖ» пропустил только 21 матч.

Кто виноват?

Безусловно нельзя отрицать, что развязный образ жизни накладывает отпечаток на травматичность Неймара, но в этих бедах нельзя винить только его. Почти все его травмы касаются голеностопа, который является слабейшим местом Неймара, и в этом виноваты исключительно соперники.

В мире существует всего несколько игроков, которые получают по ногам не меньше, чем Неймар. Чаще всего бразилец встает и играет дальше, но некоторые стыки заканчиваются неудачно.

Источник фото: XinHua

Возможно, Неймар мог бы укрепить мышцы голеностопа, дабы сократить шанс на получение травмы в перспективе, но у него просто нет такой возможности. В период восстановления ноге нужен покой, а после него Неймар вынужден играть чуть ли не каждые три дня, из-за чего вероятность рецидива только повышается.

К поведению Неймара можно относиться по-разному, ведь часто он плачет, ноет и показывает другие несвойственные брутальному футболу эмоции, но с другой стороны важно подчеркнуть, что несмотря на всю боль, Неймар ни капельки не изменяет себе. Форварду «ПСЖ» уже 30 лет, он пережил десятки травм, сотни дней восстановлений, но в традиционном бразильском стиле он продолжает лезть на рожон, не боясь получить по ногам.