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Европоход Головина завершился, Азмун забил в серии пенальти. «Монако» вылетел из Лиги Европы

Монегаски вышли на поле в таком состоянии, будто всем составом переболели коронавирусом. Головин провел один из худших матчей в сезоне.
Европоход Головина завершился, Азмун забил в серии пенальти. «Монако» вылетел из Лиги Европы
23 февраля 2023 23:31
автор: Артем Зибрак

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОБОРОНА «МОНАКО»

При всем уважении к «Ювентусу», в те же минуты бившемуся за выход в следующий раунд в другом французском городе, Нанте, внимание российских болельщиков в большей степени было приковано к игре на стадионе «Луи II». В конце концов, не так много наших футболистов на виду в Европе. Александр Головин и на сей раз привычно вышел в основе на левом фланге полузащиты.

Вообще в средней линии Филипп Клеман сюрпризов сопернику не приготовил, а вот линия обороны выглядела непривычно. Так, в ее центре появился Маланг Сарр, в нынешней еврокубковой кампании выходивший до сего момента всего дважды, но считающегося основным Гильермо Марипана не оказалось даже в заявке, так что предположим, что ему не здоровится. А на правом краю травмированного Рубена Агилара заменил 20-летний Крислен Матсима, чей еврокубковый опыт ограничивается 10 минутами в концовке матча в Леверкузене.

Главная потеря Хаби Алонсо – повреждение у одного из самых ярких игроков атаки Муссы Диаби, оставшегося в запасе. Не в лучшей форме и звездный нападающий Патрик Шик. В итоге атакующее трио выглядело так: Флориан Виртц – Амин Адли – Адам Гложек. И это при том, что на своем поле подопечные испанца потерпели довольно неожиданное поражение, а значит, обязаны были сегодня забивать.

Кстати, оптом чудивший в Леверкузене вратарь Лукаш Градецки вновь появился с первых минут.

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ «АСПИРИНОВЫХ»

Для французских команд этот лигоевропейский вечер начался крайне неудачно. «Старая синьора» в Нанте открыла счет уже на пятой минуте (Анхель Ди Мария), а «аспириновым» в Монако потребовалось лишь на восемь минут больше. Такое впечатление, что монегаски вышли на поле с уверенностью, что в следующие 90 минут ничего не произойдет, поэтому довольно лояльно наблюдали за порывами гостей. А те возьми да забей.

Это подключившийся по правому краю Жереми Фримпонг дерзко пошел на краю на Кайо Энрике и прострелил вдоль линии вратарской. Аксель Дисаси выскочил перед Александром Нюбелем, чем помешал ему сложиться, и мяч от вратаря отскочил прямо на ногу Виртцу. 19-летний полузащитник забил во втором матче Лиги Европы подряд.

Спустя всего шесть минут 18-летний талант Элисс Бен-Сегир беспрепятственно получил мяч в центре штрафной и, дождавшись контакта с Эдмоном Тапсоба, с удовольствием рухнул на газон, а Виссам Бен-Йеддер уверенно реализовал 11-метровый. Правда, радовались монегаски совсем недолго. Через три минуты розыгрыш углового у ворот Нюбеля завершился плотным ударом Эсекьеля Паласиоса в ближний угол. Так менее чем за половину тайма команды забили на двоих три мяча!

После этого хозяева наконец осознали, что ввязываться в открытый бой им сегодня не с руки и стали куда серьезнее относиться к единоборствам в середине поля, переведя борьбу в партер. Вот только счет по сумме двух матчей к тому моменту уже был равным. На перерыв монегаски ушли в задумчивом состоянии. В предыдущих семи матчах они выигрывали первый тайм и уже даже подзабыли, каково это – идти в раздевалку с камнем на душе.

О НЕВЫУЧЕННЫХ УРОКАХ

Начало второго тайма показало, что Клеман тоже подзабыл, как исправлять положение в матче, игра в котором не идет. Монегаски вроде побольше владели мячом, но ничего впереди не придумали. Стоит похвалить Хаби Алонсо. В первом матче он выбрал схему 4-4-2, а теперь перешел на 3-4-2-1 и практически забетонировал собственную штрафную.

И в атаке немцы неожиданно прибавили. На исходе часа игры все тот же Виртц (мозг команды) мягким черпачком за спину Кайо Энрике забросил мяч Амину Адли, и тот головой отправил мяч в противоход Нюбелю. На удивление слабый матч провел крайний защитник «Монако», проваливавшийся сзади и не успевавший ничем помочь впереди. А ведь перед матчем казалось, что проблемы у хозяев должны быть в первую очередь на противоположной бровке.

Не сказать, что «Монако» был совсем уж безнадежен. Так, после (не лучшей, правда) подачи Головина вышедший на замену Эдан Диоп выскочил из-за спины защитника и покатил под удар Бен-Сегиру, но Градецки выручил партнеров. Был и пушечный выстрел Бен-Йеддера в перекладину, но в целом немцы не допустили паники и выиграли по делу. Что до Головина, то он провел очень слабый матч, и хотя был не хуже партнеров, ушел с поля на 78-й минуте.

ГДЕ ЖЕ ТЫ, ЭМБОЛО?!

Что удивляло в «Монако», это решение Клемана не просто оставить в запасе героя матча в Леверкузене Бриля Эмболо, но и держать его на скамейке до последнего. Только за 15 минут до конца второго тайма тренер отправил швейцарца в поле. Так верил в Бен-Йеддера и Бен-Сегира. И Эмболо хватило шести минут, чтобы вернуть красно-белых в игру – прибежал в штрафную, дождался подачи справа и зряче кивнул в направлении дальнего угла!

Концовка основного времени получилась шикарной – обоюдоострой и очень горячей, с атакой на атаку. Причем успех мог прийти к любому, но легкое касание Сарра по ноге Фримпонга в своей штрафной арбитры проигнорировали, а гол Диопа был отменен из-за того, что в момент передачи на него мяч покинул поле.

В дополнительное время игра была равной почти до самого конца, но из примечательного – разве что выход на замену экс-зенитовца Сердара Азмуна. Так команды и не смогли избежать серии пенальти, в которой иранцу доверили бить первым. И он не подвел. В отличие от монегаска Элиота Матазо. Его выстрел в перекладину оказался единственным неточным и завершил европоход «Монако». А вот «Байер» идет дальше.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

«Монако» - «Байер» - 2:3 (1:2)

Голы: Виртц, 13 – 0:1. Бен-Йеддер, 19 – 1:1. Паласиос, 21 – 1:2. Адли, 58 – 1:3. Эмболо, 84.

Серия пенальти: Азмун – 0:1. Дисаси – 1:1. Амири – 1:2. Матазо – 1:2 (мимо). Тапсоба – 1:3. Эмболо – 2:3. Шик – 2:4. Фолланд – 3:4. Диаби – 3:5.

«Монако»: Нюбель, Матсима (Э. Диоп, 61), Дисаси, Сарр, Кайо Энрике, Дьятта (Фолланд, 109), Камара (Матазо, 70), Фофана, Головин (Боаду, 78), Бен-Сегир (Якобс, 78), Бен-Йеддер (Эмболо, 78).

«Байер»: Градецки, Фримпонг (Диаби, 103), Тапсоба, Та, Инкапье, Паласиос, Андрих, Баккер, Адли (Амири, 74), Виртц (Азмун, 116), Гложек (Шик, 70).

Предупреждения: Фофана, 41. Андрих, 65. Паласиос, 99. Кайо Энрике, 119. Якобс, 120.

Судья: Эрнандес (Испания).

Первый матч – 3:2

источник: «Советский спорт»
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Европоход Головина завершился, Азмун забил в серии пенальти. «Монако» вылетел из Лиги Европы
Европоход Головина завершился, Азмун забил в серии пенальти. «Монако» вылетел из Лиги Европы
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