ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Тен Хаг одной заменой разбил все планы «Барселоны»! «МЮ» в этом шоу оказался ярче и идет дальше

«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Барселоной». Ее принесли точные удары бразильцев Фреда и Антони.
Тен Хаг одной заменой разбил все планы «Барселоны»! «МЮ» в этом шоу оказался ярче и идет дальше
24 февраля 2023 00:58
автор: Артем Зибрак

ФЕСТИВАЛИМ!

На «Камп Ноу» самая мощная вывеска 1/16 финала Лиги Европы, достойная финала Лиги чемпионов, полностью себя оправдала. Команды выдали настоящий спектакль, а завершили его результативной ничьей 2:2, оставившей абсолютно равные шансы на «Олд Траффорд».

Эрик тен Хаг по-прежнему не мог рассчитывать на Кристиана Эриксена и Антони Марсьяля, так что его стартовый выбор не удивил. Непривычно лишь видеть Джейдона Санчо на позиции центрального атакующего полузащитника при том, что Бруну Фернандеш располагается на правом фланге атаки. Португальцу там действительно было удобно. Уже на старте встречи от открылся под мгновенный пас Каземиро после перехвата, но пробить Марка-Андре тер Штегена не сумел.

У Хави кадровые проблемы были куда серьезнее. К травмированному Усману Дембеле еще по итогам первого мачта присоединились Педри и Гави (дисквалификация), так что наставник каталонцев вынужден был искать нетривиальное решение или менять схему 4-3-3. Последнее в «Барселоне» невозможно, поэтому на левый фланг атаки отправился… Серхи Роберто, которого мы не раз видели в роли правого защитника. Такой вот универсал.

ОБАЛЬДЕТЬ!

Начало матча, уверен, понравилось английским болельщикам. «МЮ» вышел на игру очень настроенным и настырно бросался на оборонительную линию «Барсы». В дебюте гости вынуждены были адаптироваться к высоким скоростям, горячей атмосфере и собственной схеме с мячом – левый защитник Алекс Бальде в позиционных атаках отправлялся в нападение (Роберто уходил в центр), а Жюль Кунде справа оставался третьим центральным.

Бальде и стал одной и центральных фигур первого тайма. В одном эпизоде он здорово подобрал мяч, протащил по центру и заработал опасный штрафной, а в другом отозвался на подачу и заработал пенальти. Бруну Фернандеш перенервничал и завалил оппонента на углу штрафной. Роберт Левандовски с «точки» был безжалостен.

Помимо испанского защитника стоит похвалить Франка Кессье (совершил огромный объем работы, успевая и в свою штрафную, и в чужую), а также Лисандро Мартинеса. Если существует талант к отбору мяча, то он им обладает в полной мере. Пара-тройка эпизодов с его участием заслуживает пойти в подборку сезона. Впечатляюще цепкий парень.

ДАЖЕ САНЧО ПРИНОСИТ ПОЛЬЗУ

В перерыве тен Хаг заменил Ваута Вегорста, присутствие которого в «Юнайтед» для меня в принципе необъяснимо. Вышедший вместо него Антони отправился на правый фланг, Бруну ушел в центр, Санчо – налево, а постоянно бравший на себя инициативу Маркус Рашфорд (в первом тайме одна удачная обводка при пяти попытках) сместился в центр нападения.

Перестановки действительно смутили гостей. Не успели они выйти из раздевалки, как Санчо слева вступил в прессинг и помог Бруну завладеть мячом. Тот сильной передачей вдоль линии штрафной вложил мяч в ногу набежавшему Фреду, чей удар в угол был неотразим.

Так «Юнайтед» не только вернул статус-кво, но и завладел психологическим преимуществом. Очень радует, что команды не боялись друг друга и не ждали финального свистка, а шли большими силами вперед. «Барса», между прочим, не зацикливалась на знаменитой тики-таки, а нередко использовала и длинные диагонали, и подачи в штрафную. Правда, безуспешно.

ЗАМЕНЫ ТЕН ХАГА – ТОП

А вот «МЮ» эффективнее играл в свой футбол, чему способствовали и своевременные замены тен Хага. По ходу второго тайма он вместо Санчо выпустил молодого Алехандро Гарначо, и аргентинец поучаствовал в голе также вышедшего на замену Антони. Конечно, в этой атаке не обошлось и без Бруну. Люк Шоу пяткой у углового флага откинул мяч португальцу, а тот поборолся с Рафиньей и зряче выкатил под удар Гарначо. Его выстрел, как и повторная попытка Фреда, была заблокирована, зато Антони безукоризненно пробил по отскочившему мячу – 2:1.

Вообще большое удовольствие, как тен Хаг управляет игрой. Например, он заметил, что Аарон Ван-Биссака поднаелся и пару раз не успел за Бальде, и выпустил вместо него свежего Диогу Далота. И левый фланг атаки «Барселоны» замолчал даже несмотря на то, что Хави отреагировал заменой Роберто на Феррана Торреса.

Показательно еще, что после первого тайма хозяева уступали по ударам 3:4, а к 85-й вели уже 12-6. И за счет замен довели матч до заслуженной победы, хотя в компенсированное время Рафаэль Варан выбил мяч из пустых после аккуратного удара Левандовского.

В итоге «Барселона» прервала 18-матчевую серию без поражений, вылетела из еврокубков и стала еще более очевидным фаворитом чемпионата Испании, чему болельщики «Реала» вряд ли так уж сильно радуются. А «Юнайтед» убеждает в том, что находится на правильном пути. Кажется, после ухода сэра Алекса Фергюсона он никогда не был настолько цельным, сильным и тренерским. Даже при Уле-Гуннаре Сульшере.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

«Манчестер Юнайтед» - «Барселона» - 2:1 (0:1)

Голы: Левандовски, 17 – с пенальти – 0:1. Фред, 47 – 1:1. Антони, 73 – 2:1.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака (Далот, 67), Варан, Лис. Мартинес, Шоу, Фред, Каземиро, Б. Фернандеш, Санчо (Гарначо, 67), Рашфорд (Мактоминей, 88), Вегорст (Антони, 46).

«Барселона»: тер Штеген, Кунде, Араухо (Маркос Алонсо, 82), Кристенсен, Бальде, Кессье, Бускетс, Ф. де Йонг, Рафинья (Фати, 75), Роберто (Ферран Торрес, 70), Левандовски.

Предупреждения: Б. Фернандеш, 60. Кессье, 60. Левандовски, 71. Гарначо, 78. Бускетс, 83. Каземиро, 86.

Судья: Тюрпен (Франция).

Первый матч – 2:2

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Тен Хаг одной заменой разбил все планы «Барселоны»! «МЮ» в этом шоу оказался ярче и идет дальше
Тен Хаг одной заменой разбил все планы «Барселоны»! «МЮ» в этом шоу оказался ярче и идет дальше
«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Барселоной». Ее принесли точные удары бразильцев Фреда и Антони.
24.02.2023 00:58
Футбол
автор: Артем Зибрак
Европоход Головина завершился, Азмун забил в серии пенальти. «Монако» вылетел из Лиги Европы
Европоход Головина завершился, Азмун забил в серии пенальти. «Монако» вылетел из Лиги Европы
Монегаски вышли на поле в таком состоянии, будто всем составом переболели коронавирусом. Головин провел один из худших матчей в сезоне.
23.02.2023 23:31
Футбол
автор: Артем Зибрак
Неймар получил очередную травму. Какая это по счету? Сколько пропустил всего? Виноват ли он сам?
Неймар получил очередную травму. Какая это по счету? Сколько пропустил всего? Виноват ли он сам?
Пропустил матчей в пять раз больше, чем Килиан Мбаппе. 
23.02.2023 22:06
Футбол
автор: Никита Шмытов
«МЮ» еще не готов стать чемпионом Англии. Это иллюзия
«МЮ» еще не готов стать чемпионом Англии. Это иллюзия
Слабый ресурс, стабильные соперники и тяжелый календарь не дадут бороться за первое место в АПЛ.
23.02.2023 22:04
Футбол
автор: Никита Шмытов
Коррида команды Федотова. ЦСКА разгромил «Краснодар»
Коррида команды Федотова. ЦСКА разгромил «Краснодар»
Армейцы забили три мяча, а могли еще четыре.
23.02.2023 19:47
Футбол
автор: Владислав Домрачев
Провал английских клубов, любимый счет 1:0 и Гвардиол против Гвардиолы
Провал английских клубов, любимый счет 1:0 и Гвардиол против Гвардиолы
Обозреватель «Советского спорта» подводит итоги первого раунда 1/8 финала Лиги чемпионов.
23.02.2023 17:44
Футбол
автор: Алексей Андронов
Дмитрий Селюк: Дзюба мотивировал и изменил «Локомотив» в лучшую сторону
Дмитрий Селюк: Дзюба мотивировал и изменил «Локомотив» в лучшую сторону
«Локомотив» проиграл «Спартаку» в матче 1/4 финала Кубка России со счетом 0:1. Многие ждали эту игру из-за дебюта в составе железнодорожников Артема Дзюбы. 
23.02.2023 13:04
Футбол
автор: Юрий Волохов
Вспоминаем самые разгромные поражения «Ливерпуля» в еврокубках. Клоппу есть к чему стремиться
Вспоминаем самые разгромные поражения «Ливерпуля» в еврокубках. Клоппу есть к чему стремиться
Фиаско против «Реала» стало не самым крупным в истории.
23.02.2023 12:23
Футбол
автор: Никита Шмытов
«Манчестер Юнайтед» в последний раз побеждал «Барселону» в 2008-м. Произойдет ли чудо спустя 15 лет?
«Манчестер Юнайтед» в последний раз побеждал «Барселону» в 2008-м. Произойдет ли чудо спустя 15 лет?
23 февраля пройдет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы-2022/23, в котором «Барселона» пожалует в гости к «Манчестер Юнайтед» после ничьи в первом матче (2:2).
23.02.2023 12:15
Футбол
автор: Никита Шмытов
Для каких болельщиков этот футбол? Для бессмертных? Впечатления от матча «Локо» - «Спартак»
Для каких болельщиков этот футбол? Для бессмертных? Впечатления от матча «Локо» - «Спартак»
Мерзнут все!
23.02.2023 10:49
Футбол
автор: Артем Зибрак
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика