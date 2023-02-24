Тен Хаг одной заменой разбил все планы «Барселоны»! «МЮ» в этом шоу оказался ярче и идет дальше

ФЕСТИВАЛИМ!

На «Камп Ноу» самая мощная вывеска 1/16 финала Лиги Европы, достойная финала Лиги чемпионов, полностью себя оправдала. Команды выдали настоящий спектакль, а завершили его результативной ничьей 2:2, оставившей абсолютно равные шансы на «Олд Траффорд».

Эрик тен Хаг по-прежнему не мог рассчитывать на Кристиана Эриксена и Антони Марсьяля, так что его стартовый выбор не удивил. Непривычно лишь видеть Джейдона Санчо на позиции центрального атакующего полузащитника при том, что Бруну Фернандеш располагается на правом фланге атаки. Португальцу там действительно было удобно. Уже на старте встречи от открылся под мгновенный пас Каземиро после перехвата, но пробить Марка-Андре тер Штегена не сумел.

У Хави кадровые проблемы были куда серьезнее. К травмированному Усману Дембеле еще по итогам первого мачта присоединились Педри и Гави (дисквалификация), так что наставник каталонцев вынужден был искать нетривиальное решение или менять схему 4-3-3. Последнее в «Барселоне» невозможно, поэтому на левый фланг атаки отправился… Серхи Роберто, которого мы не раз видели в роли правого защитника. Такой вот универсал.

ОБАЛЬДЕТЬ!

Начало матча, уверен, понравилось английским болельщикам. «МЮ» вышел на игру очень настроенным и настырно бросался на оборонительную линию «Барсы». В дебюте гости вынуждены были адаптироваться к высоким скоростям, горячей атмосфере и собственной схеме с мячом – левый защитник Алекс Бальде в позиционных атаках отправлялся в нападение (Роберто уходил в центр), а Жюль Кунде справа оставался третьим центральным.

Бальде и стал одной и центральных фигур первого тайма. В одном эпизоде он здорово подобрал мяч, протащил по центру и заработал опасный штрафной, а в другом отозвался на подачу и заработал пенальти. Бруну Фернандеш перенервничал и завалил оппонента на углу штрафной. Роберт Левандовски с «точки» был безжалостен.

Помимо испанского защитника стоит похвалить Франка Кессье (совершил огромный объем работы, успевая и в свою штрафную, и в чужую), а также Лисандро Мартинеса. Если существует талант к отбору мяча, то он им обладает в полной мере. Пара-тройка эпизодов с его участием заслуживает пойти в подборку сезона. Впечатляюще цепкий парень.

ДАЖЕ САНЧО ПРИНОСИТ ПОЛЬЗУ

В перерыве тен Хаг заменил Ваута Вегорста, присутствие которого в «Юнайтед» для меня в принципе необъяснимо. Вышедший вместо него Антони отправился на правый фланг, Бруну ушел в центр, Санчо – налево, а постоянно бравший на себя инициативу Маркус Рашфорд (в первом тайме одна удачная обводка при пяти попытках) сместился в центр нападения.

Перестановки действительно смутили гостей. Не успели они выйти из раздевалки, как Санчо слева вступил в прессинг и помог Бруну завладеть мячом. Тот сильной передачей вдоль линии штрафной вложил мяч в ногу набежавшему Фреду, чей удар в угол был неотразим.

Так «Юнайтед» не только вернул статус-кво, но и завладел психологическим преимуществом. Очень радует, что команды не боялись друг друга и не ждали финального свистка, а шли большими силами вперед. «Барса», между прочим, не зацикливалась на знаменитой тики-таки, а нередко использовала и длинные диагонали, и подачи в штрафную. Правда, безуспешно.

ЗАМЕНЫ ТЕН ХАГА – ТОП

А вот «МЮ» эффективнее играл в свой футбол, чему способствовали и своевременные замены тен Хага. По ходу второго тайма он вместо Санчо выпустил молодого Алехандро Гарначо, и аргентинец поучаствовал в голе также вышедшего на замену Антони. Конечно, в этой атаке не обошлось и без Бруну. Люк Шоу пяткой у углового флага откинул мяч португальцу, а тот поборолся с Рафиньей и зряче выкатил под удар Гарначо. Его выстрел, как и повторная попытка Фреда, была заблокирована, зато Антони безукоризненно пробил по отскочившему мячу – 2:1.

Вообще большое удовольствие, как тен Хаг управляет игрой. Например, он заметил, что Аарон Ван-Биссака поднаелся и пару раз не успел за Бальде, и выпустил вместо него свежего Диогу Далота. И левый фланг атаки «Барселоны» замолчал даже несмотря на то, что Хави отреагировал заменой Роберто на Феррана Торреса.

Показательно еще, что после первого тайма хозяева уступали по ударам 3:4, а к 85-й вели уже 12-6. И за счет замен довели матч до заслуженной победы, хотя в компенсированное время Рафаэль Варан выбил мяч из пустых после аккуратного удара Левандовского.

В итоге «Барселона» прервала 18-матчевую серию без поражений, вылетела из еврокубков и стала еще более очевидным фаворитом чемпионата Испании, чему болельщики «Реала» вряд ли так уж сильно радуются. А «Юнайтед» убеждает в том, что находится на правильном пути. Кажется, после ухода сэра Алекса Фергюсона он никогда не был настолько цельным, сильным и тренерским. Даже при Уле-Гуннаре Сульшере.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

«Манчестер Юнайтед» - «Барселона» - 2:1 (0:1)

Голы: Левандовски, 17 – с пенальти – 0:1. Фред, 47 – 1:1. Антони, 73 – 2:1.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака (Далот, 67), Варан, Лис. Мартинес, Шоу, Фред, Каземиро, Б. Фернандеш, Санчо (Гарначо, 67), Рашфорд (Мактоминей, 88), Вегорст (Антони, 46).

«Барселона»: тер Штеген, Кунде, Араухо (Маркос Алонсо, 82), Кристенсен, Бальде, Кессье, Бускетс, Ф. де Йонг, Рафинья (Фати, 75), Роберто (Ферран Торрес, 70), Левандовски.

Предупреждения: Б. Фернандеш, 60. Кессье, 60. Левандовски, 71. Гарначо, 78. Бускетс, 83. Каземиро, 86.

Судья: Тюрпен (Франция).

Первый матч – 2:2