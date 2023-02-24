Почему для «Ференцвароша» выступление в Лиге Европы завершится в 1/8 финала

Итак, определились все участники 1/8 финала. «Ференцварош» Станислава Черчесова в числе других восьми победителей группы от игр в 1/16 был освобожден и ждал своего соперника.

Посмотрим, кто может достаться чемпиону Венгрии.

«Манчестер Юнайтед»

Вчера на «Олд Траффорд» «красные дьяволы» выдали замечательный футбольный спектакль в матче с «Барселоной». Эта пара могла бы в иные времена украсить финал Лиги чемпионов, но «МЮ» расплачивается за грехи прошлого сезона, а «Барса» только по ходу нынешнего стала возрождаться после двух ужасных лет. Каталонцы заняли третье место в группе Лиги чемпионов и опустились в Лигу Европы.

«Манчестер» стал лишь 6-м в прошлом чемпионате АПЛ, на участие в Лиге чемпионов претендовать не мог.

Возвращаясь к вчерашнему матчу, это было великолепное зрелище. Равный первый тайм, и ураганный второй в исполнении манкунианцев, итог – 2:1. И «Барса» завершила в этом сезоне еврокомпанию.

«МЮ» на данный момент является одним из главных фаворитов Лиги Европы. Есть еще «Арсенал», «Ювентус», с оговорками, «Рома», «Бетис».

Вывод: полагаю, исход противостояния «Манчестер Юнайтед» и «Ференцвароша» очевиден.

«Байер 04»

Немецкий клуб выбил из турнира «Монако». Хотя и в серии пенальти, но монегаски в обеих встречах смотрелись хуже. Так что итоговый результат по делу.

У «Байера» очень приличный состав в сравнении с «Ференцварошем» и привычка биться на уровне Бундеслиги каждые выходные.

Вывод: «Ференцварош» может пройти дальше только при огромном везении.

«Унион»

Главное открытие Бундеслиги этого сезона. После 21-го тура первая тройка выглядит так: «Бавария», «Боруссия», «Унион» - у всех по 43 очка.

В 1/16 финала Лиги Европы команда из Берлина прошла «Аякс», обыграв вчера чемпиона Нидерландов дома со счетом 3:1.

Вывод: у «Ференцвароша» один шанс из ста пройти немцев.

«Севилья»

Трехкратный победитель Кубка УЕФА и Лиги Европы крайнее неудачно начал сезон. Но в последнее время «Севилья» выправляет ситуацию. Состав у команды очень приличный. Разыгрался нападающий Юссеф Эн-Несири, известный по выступлению за сборную Марокко на ЧМ в Катаре.

У «Севильи» ко всем плюсам есть еще один существенный – кипящий домашний стадион «Санчес Писхуан».

Вывод: шансов у «Ференцвароша» примерно столько же, как против «Униона».

«Рома»

Чемпион Венгрии не может сравниться по уровню мастерства футболистов с «Ромой». Жозе Моуриньо выиграл в пошлом сезоне новый турнир – Лигу конференций. Кубка победителей Лиги Европы в музее римского клуба пока нет.

Вывод: шансов у «Ференцвароша» никаких.

«Ювентус»

Вчера зрители канала «Матч ТВ» увидели, что такое разозленный «Юве», который не оставил ни единого шанса «Нанту» на его поле. После штрафа в 15 очков в Серии А у «старой синьоры» осталась одна возможность завоевать трофей в этом сезоне – Лига Европы.

Вывод: шансов у «Ференцвароша» нет.

«Спортинг»

Португальцы в первом матче 1/16 сыграли дома к крепким датским «Мидтьюлланном» - 1:1. После чего разозлились и вчера разнесли датчан на выезде – 4:0. Эта победа говорит об уровне «Спортинга».

Вывод: шансы «Ференцвароша» близки к нулю.

«Шахтер»

Украинский клуб - опытнейший еврокубковый боец. На нынешнем этапе выбил из розыгрыша очень крепкий «Ренн».

В этой паре у «Ференцвароша», пожалуй, наибольшие шансы. Оставил бы команде Черчесова процентов 10 на успех.