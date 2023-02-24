ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Почему для «Ференцвароша» выступление в Лиге Европы завершится в 1/8 финала

Вчера определились все участники 1/8 финала Лиги Европы. Сегодня в Ньоне пройдет жеребьевка. «Ференцварош» Станислава Черчесова узнает своего соперника. Однако шансы на выход в четвертьфинал турнира у чемпиона Венгрии близки к нулю.
Почему для «Ференцвароша» выступление в Лиге Европы завершится в 1/8 финала
24 февраля 2023 13:44
автор: Юрий Волохов

Итак, определились все участники 1/8 финала. «Ференцварош» Станислава Черчесова в числе других восьми победителей группы от игр в 1/16 был освобожден и ждал своего соперника.

Посмотрим, кто может достаться чемпиону Венгрии.

«Манчестер Юнайтед»

Вчера на «Олд Траффорд» «красные дьяволы» выдали замечательный футбольный спектакль в матче с «Барселоной». Эта пара могла бы в иные времена украсить финал Лиги чемпионов, но «МЮ» расплачивается за грехи прошлого сезона, а «Барса» только по ходу нынешнего стала возрождаться после двух ужасных лет. Каталонцы заняли третье место в группе Лиги чемпионов и опустились в Лигу Европы.

«Манчестер» стал лишь 6-м в прошлом чемпионате АПЛ, на участие в Лиге чемпионов претендовать не мог.

Возвращаясь к вчерашнему матчу, это было великолепное зрелище. Равный первый тайм, и ураганный второй в исполнении манкунианцев, итог – 2:1. И «Барса» завершила в этом сезоне еврокомпанию.

«МЮ» на данный момент является одним из главных фаворитов Лиги Европы. Есть еще «Арсенал», «Ювентус», с оговорками, «Рома», «Бетис».

Вывод: полагаю, исход противостояния «Манчестер Юнайтед» и «Ференцвароша» очевиден.

«Байер 04»

Немецкий клуб выбил из турнира «Монако». Хотя и в серии пенальти, но монегаски в обеих встречах смотрелись хуже. Так что итоговый результат по делу.

У «Байера» очень приличный состав в сравнении с «Ференцварошем» и привычка биться на уровне Бундеслиги каждые выходные.

Вывод: «Ференцварош» может пройти дальше только при огромном везении.

«Унион»

Главное открытие Бундеслиги этого сезона. После 21-го тура первая тройка выглядит так: «Бавария», «Боруссия», «Унион» - у всех по 43 очка.

В 1/16 финала Лиги Европы команда из Берлина прошла «Аякс», обыграв вчера чемпиона Нидерландов дома со счетом 3:1.

Вывод: у «Ференцвароша» один шанс из ста пройти немцев.

«Севилья»

Трехкратный победитель Кубка УЕФА и Лиги Европы крайнее неудачно начал сезон. Но в последнее время «Севилья» выправляет ситуацию. Состав у команды очень приличный. Разыгрался нападающий Юссеф Эн-Несири, известный по выступлению за сборную Марокко на ЧМ в Катаре.

У «Севильи» ко всем плюсам есть еще один существенный – кипящий домашний стадион «Санчес Писхуан».

Вывод: шансов у «Ференцвароша» примерно столько же, как против «Униона».

«Рома»

Чемпион Венгрии не может сравниться по уровню мастерства футболистов с «Ромой». Жозе Моуриньо выиграл в пошлом сезоне новый турнир – Лигу конференций. Кубка победителей Лиги Европы в музее римского клуба пока нет.

Вывод: шансов у «Ференцвароша» никаких.

«Ювентус»

Вчера зрители канала «Матч ТВ» увидели, что такое разозленный «Юве», который не оставил ни единого шанса «Нанту» на его поле. После штрафа в 15 очков в Серии А у «старой синьоры» осталась одна возможность завоевать трофей в этом сезоне – Лига Европы.

Вывод: шансов у «Ференцвароша» нет.

«Спортинг»

Португальцы в первом матче 1/16 сыграли дома к крепким датским «Мидтьюлланном» - 1:1. После чего разозлились и вчера разнесли датчан на выезде – 4:0. Эта победа говорит об уровне «Спортинга».

Вывод: шансы «Ференцвароша» близки к нулю.

«Шахтер»

Украинский клуб - опытнейший еврокубковый боец. На нынешнем этапе выбил из розыгрыша очень крепкий «Ренн».

В этой паре у «Ференцвароша», пожалуй, наибольшие шансы. Оставил бы команде Черчесова процентов 10 на успех.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Почему для «Ференцвароша» выступление в Лиге Европы завершится в 1/8 финала
Почему для «Ференцвароша» выступление в Лиге Европы завершится в 1/8 финала
Вчера определились все участники 1/8 финала Лиги Европы. Сегодня в Ньоне пройдет жеребьевка. «Ференцварош» Станислава Черчесова узнает своего соперника. Однако шансы на выход в четвертьфинал турнира у чемпиона Венгрии близки к нулю.
24.02.2023 13:44
Футбол
автор: Юрий Волохов
Тен Хаг одной заменой разбил все планы «Барселоны»! «МЮ» в этом шоу оказался ярче и идет дальше
Тен Хаг одной заменой разбил все планы «Барселоны»! «МЮ» в этом шоу оказался ярче и идет дальше
«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Барселоной». Ее принесли точные удары бразильцев Фреда и Антони.
24.02.2023 00:58
Футбол
автор: Артем Зибрак
Европоход Головина завершился, Азмун забил в серии пенальти. «Монако» вылетел из Лиги Европы
Европоход Головина завершился, Азмун забил в серии пенальти. «Монако» вылетел из Лиги Европы
Монегаски вышли на поле в таком состоянии, будто всем составом переболели коронавирусом. Головин провел один из худших матчей в сезоне.
23.02.2023 23:31
Футбол
автор: Артем Зибрак
Неймар получил очередную травму. Какая это по счету? Сколько пропустил всего? Виноват ли он сам?
Неймар получил очередную травму. Какая это по счету? Сколько пропустил всего? Виноват ли он сам?
Пропустил матчей в пять раз больше, чем Килиан Мбаппе. 
23.02.2023 22:06
Футбол
автор: Никита Шмытов
«МЮ» еще не готов стать чемпионом Англии. Это иллюзия
«МЮ» еще не готов стать чемпионом Англии. Это иллюзия
Слабый ресурс, стабильные соперники и тяжелый календарь не дадут бороться за первое место в АПЛ.
23.02.2023 22:04
Футбол
автор: Никита Шмытов
Коррида команды Федотова. ЦСКА разгромил «Краснодар»
Коррида команды Федотова. ЦСКА разгромил «Краснодар»
Армейцы забили три мяча, а могли еще четыре.
23.02.2023 19:47
Футбол
автор: Владислав Домрачев
Провал английских клубов, любимый счет 1:0 и Гвардиол против Гвардиолы
Провал английских клубов, любимый счет 1:0 и Гвардиол против Гвардиолы
Обозреватель «Советского спорта» подводит итоги первого раунда 1/8 финала Лиги чемпионов.
23.02.2023 17:44
Футбол
автор: Алексей Андронов
Дмитрий Селюк: Дзюба мотивировал и изменил «Локомотив» в лучшую сторону
Дмитрий Селюк: Дзюба мотивировал и изменил «Локомотив» в лучшую сторону
«Локомотив» проиграл «Спартаку» в матче 1/4 финала Кубка России со счетом 0:1. Многие ждали эту игру из-за дебюта в составе железнодорожников Артема Дзюбы. 
23.02.2023 13:04
Футбол
автор: Юрий Волохов
Вспоминаем самые разгромные поражения «Ливерпуля» в еврокубках. Клоппу есть к чему стремиться
Вспоминаем самые разгромные поражения «Ливерпуля» в еврокубках. Клоппу есть к чему стремиться
Фиаско против «Реала» стало не самым крупным в истории.
23.02.2023 12:23
Футбол
автор: Никита Шмытов
«Манчестер Юнайтед» в последний раз побеждал «Барселону» в 2008-м. Произойдет ли чудо спустя 15 лет?
«Манчестер Юнайтед» в последний раз побеждал «Барселону» в 2008-м. Произойдет ли чудо спустя 15 лет?
23 февраля пройдет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы-2022/23, в котором «Барселона» пожалует в гости к «Манчестер Юнайтед» после ничьи в первом матче (2:2).
23.02.2023 12:15
Футбол
автор: Никита Шмытов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика