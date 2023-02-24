Кто фаворит ЛЧ? А у кого нет шансов на титул? Распределяем всех участников плей-офф на подгруппы

В мире киберспорта распространена система распределения команд на так называемые «тиры». В список «Тир-S» (или «Тир-А») входят лучшие из лучших, а в список «Тир-D» (буква может быть и другая, ближайшая к концу алфавита) попадают аутсайдеры. Это неофициальный, но достаточно удобный способ для понимания силы команд, особенно на отдельно взятом турнире.

В данном материале предлагаю позаимствовать концепцию и перенести ее на футбол, а именно на Лигу чемпионов-2022/23. Прогнозировать ЛЧ - дело неблагодарное, но первые матчи 1/8 финала приоткрыли ответы на некоторые вопросы евросезона, благодаря которым стало ясно, кто и на что может рассчитывать.

«S-тир» (фавориты): «Реал»

Перед матчем с «Ливерпулем» я не называл «Реал» фаворитом, но результат встречи (5:2) и общая оценка состояния испанской команды заставили меня пересмотреть свой взгляд на самого очевидного победителя турнира.

«Реал» сдал позиции во внутреннем чемпионате и иногда оступается в отдельно взятых матчах, но в Лиге чемпионов мадридцы безупречны. Действующий чемпион турнира обретает какое-то особенное состояние в ЛЧ, позволяющее чувствовать себя доминатором. Уход Каземиро, травма Тони Крооса, зимний спад и другие неприятности не помешали «Реалу» остаться главным претендентом на очередной «ушастый» трофей.

«A-тир» (не фавориты, но выше остальных): «Наполи», «Бавария», «ПСЖ», «Манчестер Сити»

Пара из «ПСЖ» и «Баварии» в 1/8 финала - это настоящая грусть и трагедия нынешнего сезона Лиги чемпионов, ведь сразу две команды, которые могли сыграть в финале, выясняют между собой, кто вылетит уже на первой стадии плей-офф.

А вот «Наполи» в такой компании видеть непривычно. Команда, которая даже не всегда входит в тройку призеров чемпионата Италии, внезапно стала одним из фаворитов на победу в Лиге чемпионов. Неаполитанцы в этом сезоне выигрывали у «Ливерпуля» (4:1), у «Ювентуса» (5:1), а также одержали немаловажную победу над «Айнтрахтом» в первом матче плей-офф ЛЧ (2:0). К тому же, «Наполи» практически в одиночку летит к Скудетто, что развязывает руки Лучано Спаллетти, позволяя ему отдаться Лиге чемпионов по максимуму. Такой роскоши почти ни у кого нет.



«Манчестер Сити» тоже нельзя не назвать одним из главных фаворитов. Да, команда не впечатлила в 1/8 финала, и она нередко спотыкается в АПЛ, но все-таки «горожане» остаются мощнейшей силой в Европе, а ее широкая скамейка запасных позволяет бороться на нескольких фронтах.

«B-тир» (середняки, способные преподнести сюрприз): «Интер», «Бенфика», «РБ Лейпциг», «Боруссия»

«Интер» почти потерял шансы догнать «Наполи» в Серии А, а значит самое дело взяться за Лигу чемпионов, в которой в последние годы складывается не очень хорошо. В последний раз чёрно-синие доходили до 1/4 финала аж в сезоне-2011/12. В текущем розыгрыше они уже выбили «Барселону», а также победили в первом матче против «Порту» (1:0). «Интер» умеет настраиваться и показывать свой лучший футбол в важных матчах.

«Бенфика» может стать аналогом «Аякса» образца-2018/19, который тогда был одной ногой в финале. Португальский топ-клуб в группе с «Ювентусом», «Маккаби» и «ПСЖ» ни разу не проиграл, благодаря чему занял первое место. Победу «Бенфики» в ЛЧ представить трудно, но она точно доберется до поздних стадий, изрядно помотав более очевидных фаворитов.

«РБ Лейпциг» тоже имеет потенциал добраться до, как минимум, полуфинала, но ему не повезло с жребием, который свел его с «Манчестер Сити» уже в 1/8 финала. Однако даже против него команда выстояла в первом матче (1:1), а значит, что в ответном матче немцы могут преподнести сюрприз.

«Боруссия», несмотря на уход Эрлинга Холанда, стала только сильнее в текущем сезоне. Клуб делит первое место в Бундеслиге с «Баварией», спокойно вышел из группы ЛЧ, а в первом матче 1/8 финала сломил «Челси» (1:0). Дортмундцы на кураже, а это страшно для любого соперника.

«C-тир» (их максимум - четвертьфинал): «Милан», «Тоттенхэм», «Порту», «Челси»

«Милан» и «Тоттенхэм» попали друг на друга в 1/8 финала - и это хорошо для каждого из них. Проход в четвертьфинал, учитывая состояние обеих команд, сравнимо с чудом. «Милан» не может побороть постчемпионский синдром, а «Тоттенхэм» продолжает мучаться с многочисленными проблемами под руководством Антонио Конте, чей уход летом уже и не скрывается. Им логичнее и правильнее будет сконцентрироваться на своих чемпионатах.

«Порту» - крепкий орешек уровня ЛЧ, но нет никаких предпосылок для прохода в наивысшие стадии турнира. Да, команда заняла первое место в группе, но и состав участников был довольно слабый. Даже если «Порту» чудом пройдет «Интер», то выше четвертьфинала он точно уже не прыгнет.

По «Челси» все просто. Команда в явном кризисе, борется сама с собой, и ей явно далеко до победы в Лиге чемпионов.

«D-тир» (у них нет шансов на ЛЧ): «Брюгге», «Айнтрахт», «Ливерпуль»

«Брюгге» и «Айнтрахт» изначально должны были воспринимать свой выход в плей-офф как чудо, а потому их место в данной категории не должно удивлять. И особенно ситуация для них усугубилась после первых поражений от «Наполи» и «Бенфики» в домашних стенах, которые сделали ответные матчи почти пустой формальностью.

«Ливерпуль» до первого матча располагался бы куда выше, но поражение 2:5 не оставляет мне другого выбора, кроме как запихнуть их в худший «тир». «Красные» в нынешнем сезоне не способны отыграть три гола, да еще и на «Сантьяго Бернабеу». Евросезон для команды закончен.