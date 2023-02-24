Рамос завершил карьеру в сборной. Вспоминаем его великие моменты в Испании

В 2021 году «Реал» отказался продлевать контракт с многолетним капитаном и лидером Серхио Рамосом, из-за чего ему пришлось искать новый клуб. И им оказался «ПСЖ», однако по итогам первого сезона этот трансфер было назвать трудно, так как Серхио чаще лечился, чем играл. И все-таки, со второго сезона, Рамос включился по полной, а теперь вновь является одним из лучших защитников планеты, особенно среди тех, кто умеет доставлять трудности соперникам еще и в атаке.

Ходили слухи, что недавно назначенный на пост главного тренера Испании Луис де ла Фуэнте рассчитывал на 36-летнего Рамоса, но футболист разбил его надежды, объявив о завершении карьеры в сборной. В данной статье мы вспомним самые памятные моменты Рамоса в «красной фурии».

2005 - дебют

Рамос играл за все молодежные сборные Испании, а потому вызов в основную команду был лишь вопросом времени, но даже для него этот момент наступил раньше ожидаемого.

Еще будучи игроком «Севильи» Рамос был вызван Луисом Арагонесом, благодаря чему он стал самым молодым игроком сборной с 1940-х годов. Дебют произошел в матче против Китая.

2008 - победа на Евро

Спустя три года Рамос уже был неотъемлемой частью сборной, у которой наступила золотая эра, а первым шагом для такого громкого тезиса стала победа на Чемпионате Европы-2008.

Защитник «Реала» сыграл пять полных матчей (включая финал), пропустив только встречу с греками на групповом этапе.

2010 - победа на ЧМ

Спустя два года Испания лишь продолжила наращивать доминирование на международной арене, а Рамос сыграл в этом ключевую роль. В ЮАР защитник вновь отбегал все матчи, а по результатам 120 минут против Нидерландов, Рамос поднял первый в истории Испании трофей чемпионата мира.

2012 - победа на Евро

И вновь победа на Евро, но на этот раз она отличалась от предыдущей. Серхио, в отличие от прошлых крупных турниров, играл на позиции центрального защитника, а не правого, как было ранее.

Рамос сыграл шесть полных матчей, а что более удивительно, Испания пропустила лишь один гол на самом старте турнира - от Италии (1:1).

2013 - 100-й матч

К 27 годам Рамос провел 100 матчей за сборную, став самым молодым игроком в истории страны, достигнувшим этой отметки.

2019 - рекорд по играм за сборную

Спустя шесть лет Рамос перестал быть просто классным защитником из Испании, а переквалифицировался в настоящую легенду для всего футбола. В 2019-м, после матча с Норвегией, Серхио опередил Икера Касильяса по числу игр за сборную Испании. А еще спустя несколько лет Рамос увеличил отрыв от экс-напарника, доведя количество матчей до 180. Это на 13 больше, чем у Касильяса.

И это сумасшедшее число, даже если его сравнивать с другими звёздами Испании, например:

Хави - 133;

Хаби Алонсо - 114;

Фернандо Торрес - 110;

Рауль - 102;

Карлес Пуйоль - 100.

Рамос - глыба!

2020 - попадание в топ-список бомбардиров

В 2020-м Рамос вписал себя в историю еще один раз, а повод совершенно не типичный для центрального защитника. Оформив дубль в ворота сборной Украины в Лиге наций, у Серхио накопилось 23 гола за Испанию, благодаря чему он вошел в десятку лучших бомбардиров страны.

Рамос опередил уйму легендарных игроков, пропустив выше себя исключительно форвардов и атакующих полузащитников. Если бы Рамос забил еще один гол, то обогнал даже Альфредо Ди Стефано, но Серхио и так сделал невозможное.

Итого за 18 лет в сборной Рамос собрал следующие достижения, которыми можно гордиться:

• 180 матчей

• 23 гола

• 8 голевых передач

• Чемпион мира (2010)

• Чемпион Европы (2008, 2012)

Браво!