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«Атлетико» станет очередной жертвой «Реала»? Каждой команде срочно нужна победа

«Матрасники» попытаются навязать больше борьбы, чем «Ливерпуль».
«Атлетико» станет очередной жертвой «Реала»? Каждой команде срочно нужна победа
25 февраля 2023 12:32
автор: Никита Шмытов
автор фото: Ángel Rivero / Marca

ПРЕДЫДУЩИЕ МАТЧИ И ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

«Реал»

Текущую форму «Реала» можно было бы назвать безупречной, с заявкой на чемпионскую, но всё же «Барселона» на данный момент выглядит ещё более стабильной, из-за его «сливочные» только на второй строчке с отставанием от лидера в восемь очков.

«Реал» выиграл очередной клубный чемпионат мира, взял шесть очков против «Эльче» (4:0) и «Осасуны» (2:0), а затем съездил к «Ливерпулю», где выиграл не менее уверенно - 5:2.

«Сливочным» будет трудно зацепиться за чемпионство в Ла Лиге в этом сезоне, но на самом деле они не так далеко от «Барсы», чтобы уже к 23 туру сдаваться и отдавать корону Испании главным конкурентам. Пара осечек каталонцев полностью изменят финишные расклады, но для начала «Реалу» нужно самому набирать по три очка в каждом матче, в том числе против «Атлетико».

«Атлетико»

«Атлетико» давно выбыл из борьбы за еврокубки, из-за чего сконцентрировал все свои силы на Ла Лиге. Но получается так себе.

«Атлетико» редко проигрывает, но частенько оступается в матчах с заведомо более слабыми оппонентами, а победы чаще всего заканчиваются скромными 1:0, что очень свойственно для команды Диего Симеоне. Причём многие голы забиваются за 15-20 минут до конца игры, что тоже не украшает команду.

Относительно провальной осени «матрасники» поправили ситуацию, но этого всё ещё недостаточно, чтобы влезть хотя бы в тройку лидеров. Пока что, «Реал Сосьедад» набрал на два очка больше.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«Реал»

Карло Анчелотти не может продемонстрировать максимум своего клуба из-за регулярных травм. Даже в матче с «Ливерпулем» получил повреждение Давид Алаба, которого подменил Начо. Орельен Тчуамени тоже точно не сможет выйти в мадридском дерби, а вот состояние Тони Крооса под вопросом. Немецкий полузащитник был в заявке не матч Лиги чемпионов, но возможно Анчелотти не будет им рисковать в ближайшее время, дабы не случился рецидив.

«Атлетико»

У «Атлетико» тоже не всё в порядке, но критичными потери назвать сложно. Родриго де Пауль получил травму бедра в последнем туре, а Тома Лемар в очередной раз восстанавливается от вновь полученного повреждения. Также под вопросом участие Мемфиса Депая, который пока хоть и не стал ключевым игроком основы, но его выходы со скамейки запасных оказывают заметное влияние на игру «матрасников».

Остальные «матрасники» к бою готовы. Особенно важно выделить Антуана Гризманн, у которого 7+6 очков по «гол+пас». Лучше результат только у Роберта Левандовски (20) и Карима Бензема (14).

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

«Реал» проиграл только 1 раз в последних 13 матчах против «Атлетико» (в гостях - 0:1).

«Реал» выиграл четыре последних домашних игры подряд против «Атлетико». Разница голов - 8:1. А последнее поражение произошло пять лет назад.

«Реал» еще не проигрывал на «Сантьяго Бернабеу» в Ла Лиге в этом сезоне (7 побед и 3 ничьи).

«Реал» забил больше всех голов в Ла Лиге - 46. У «Атлетико» на 15 голов меньше.

Антуан Гризманн не забивает «Реалу» 7 матчей подряд.

Арбитр матча Хесус Хиль Мансано показал 4 красные карточки и назначил 3 пенальти в последних 10 матчах.

«Атлетико» пропустил 7 голов в 11 гостевых матчах Ла Лиги, что является лучшим результатом среди всех команд (кроме «Барселоны» - 6).

источник: «Советский спорт»
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