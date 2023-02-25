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Борис Рапопорт: Нужно переиграть соперника за счет уровня своего мастерства

Бывший наставник «Зенита» рассказал «Советскому спорту» о своих ожиданиях от поединка в Ульяновске.
Борис Рапопорт: Нужно переиграть соперника за счет уровня своего мастерства
25 февраля 2023 12:49
автор: Вадим Федотов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

– Ожидания простые: «Зенит» обязан выигрывать и проходить дальше. Здесь не должно быть никаких вопросов. Да, наша команда неудачно сыграла в Иране, но в то же время хочу отметить, что во всех контрольных встречах выступала смешанным составом. Уверен, что и настрой в Ульяновске будет оптимальным. Нужно выходить и побороться за Кубок. Соперник – команда хоть и не мастеровитая, находится внизу в ФНЛ, но при этом – упертая и может преподнести определенные сюрпризы, какие бывают в кубковых поединках. В прошлом году мы как-то уже попали под команду ФНЛ, когда пропустили в полуфинал «Аланию» – об этом тоже стоить помнить. В то же время уверен, что команда выступит основным составом, не будет недооценки соперника. Ну а всё решится на поле. Кроме борьбы и движения вряд ли «Волга» что-то сможет предложить. Что касается футбольного поля, то для команды, которая классом ниже – это огромный плюс.
Если поле будет тяжелым, то «Зениту» надо играть быстрей. Может, чуть проще. Потому что если будет много стыков и единоборств, нам это не на руку. Нужно переиграть соперника за счет уровня своего мастерства, к этому нужно готовиться.

– Много было вопросов о том, где в итоге состоится матч…
– Я считаю, что «Зенит» совершенно правильно высказывал свои опасения по поводу игры в Ульяновске. В феврале играть там сложно. А у нас были аналогичные случаи, в которых люди получали повреждение. Естественно, потерять серьезных и дорогостоящих футболистов из-за качества поля и погоды – это плохо. Но ситуация не в «Зените», а в регламенте, который принял Российский футбольный союз. В февральские погоды невозможно играть в таких условиях. Конечно, надо просчитывать варианты. В Ульяновске делают всё возможное, чтобы подготовить поле. С другой стороны, богатых в нашей стране не особенно любят. Тем более, «Зенит» всё время выиграет, а любви к команде это не добавляет.
Но здесь надо думать о другом. «Зенит» мог бы не попасть на «Волгу», если бы не новый регламент Кубка. Конечно, поражение от «Крыльев Советов» в групповом турнире было весьма некстати. Мы не должны были там проигрывать и тем самым попадать в этот раунд для команд, которые заняли в группе третьи места. Считаю, что наше место среди тех, где играют восемь команд Премьер-лиги. Но что есть, то есть. Надо приехать, сыграть и выиграть.

источник: «Советский спорт»
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