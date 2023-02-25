Мадрид. Недоброе дерби

«Реал» примет «Атлетико» на «Сантьяго Бернабеу» в 20.30 по мск. И к этой встрече «сливочные» подходят на дополнительном кураже, хотя, когда у подопечных Карло Анчелотти был с этим делом дефицит?

Устроив «Ливерпулю» и кудеснику Клоппу качественную встряску на «Энфилде», королевский клуб возьмется за соотечественников. Особо рассчитывать на то, что «Реал» после битвы с англичанами появится на своем поле уставшим или лишенным мотивации, не приходится, слишком эти ребята самоуверенны.

На данный момент у «сливочных» в испанском чемпионате 16 побед, 3 поражения и 3 ничьи. «Реал» - самая результативная команда турнира. Но при всем при этом, клубу никак не удается сократить разрыв по очкам с лидером турнирной таблицы «Барселоной»: 51 против 59 - разница пока приличная.

У «Атлетико» тоже все стабильно, правда со знаком минус. Из турниров у «индейцев» осталась только Примера, но вырваться с, похоже, заколдованного четвертого места все еще не выходит. Хотя есть и позитивные подвижки: удалось сократить отставание от ближайшего соперника по таблице - «Реала Сосьедада» на два очка - теперь в активе у команд 43 и 41 балл, соответственно. Кроме того, «Атлети» на данный момент считается второй командой по надежности обороны после «Барселоны». Чего не скажешь о фаворите предстоящего дерби «Реале» - реакцию Анчелотти с высоко взлетевшей бровью на игру своих подопечных в обороне на «Энфилде», особенно при счете 0:2, сложно было не заметить.

И тем не менее, весь расклад по предстоящему противостоянию с «рохибланкос» больше благоволит «сливочным». Даже фамилия главного арбитра, назначенного на этот матч! Судить будет 39-летний Хесус Хиль Мансано, и для «Атлетико» это - дополнительный повод для грусти. Надо сказать, что «матрасникам» как-то стабильно не везет с рефери, особенно, с теми, кого определяют на игры с «Реалом». Достаточно вспомнить кубковую борьбу от 26 января этого года, которую судил Сезар Сото Градо. Он отработал настолько филигранно (в пользу «сливочных»), что не сдержался даже Симеоне, который никогда до этого не комментировал работу рефери.

Посмотрим, как сложится на этот раз. Но то, что про Мансано ходят шутки, что он давно числится в составе «Реала» - это факт. Достаточно посмотреть на статистику: в чемпионате Испании Хесус Хиль 37 раз судил «Реал Мадрид», что принесло команде 30 побед, 4 ничьи и 3 поражения. С «Атлетико» судья работал 27 раз, из них - 15 побед, 6 ничьих и 6 поражений. Кстати, за 11 сезонов и 205 матчей в Ла Лиге Мансано еще ни разу не работал на дерби.

Как бы там ни было, даже если судья Хесус Хиль и окажется на этот раз абсолютно беспристрастным, сильно результативная игра на «Сантьяго Бернабеу» вряд ли случится. Хоккейного счета как с «Ливерпулем» мы не дождемся, но по одному или два мяча, в лучших традициях мадридского дерби, точно залетит. Вопрос только - в чьи ворота больше?