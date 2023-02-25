А что было бы в Петербурге?! «Зенит» добился в Ульяновске разгромной победы

ЧЕМПИОНСКИЙ ПОДАРОК ДЛЯ УЛЬЯНОВСКА

Не успел сезон возобновиться, а мы уже получили один сериал под названием: «Сыграет ли «Зенит» в Ульяновске?» Питерцы сами усложнили себе жизнь, когда не смогли выйти в Путь РПЛ из группы со «Спартаком» и «Крыльями Советов», поэтому оказались в затруднительном положении, ведь их техничным бразильцам отправляться зимой на не самое качественное поле – не лучшая возможность вкатиться в официальные матчи.

В начале февраля говорили о том, что газон на стадионе «Труд имени Льва Яшина» не соответствует нормам РФС, и сине-бело-голубые даже предлагали перенести матч на «Газпром Арену» в Петербурге (с оплатой перелета и проживания), чем возмутили Зарему Салихову – не только супругу экс-владельца клуба, но и уроженку Ульяновска. Но местное руководство от всех предложений отказывалось, так как хотело подарить городу праздник. Сюда российские топ-клубы приезжают раз в десять лет. Стадион начали готовить сразу после жеребьевки, в январе занялись газоном и добились-таки разрешения от РФС.

И не зря. В матче «Зенитом» на трибунах был аншлаг. И это при том, что цены на билеты на эту игру были круто завышены – до тысячи рублей при обычной стоимости в районе 200 рублей. В полдень по московскому времени питерцы выложили пост о том, что температура в городе -6°, которые «ощущаются как -15°». Игра началась всего через пару часов.

Впрочем, не всех звездных зенитовцев могли увидеть местные болельщики, ведь Вильмар Барриос, Родригао и Малком после игры со «Спартаком» получили по шестиматчевой дисквалификации, а Клаудиньо остался в Петербурге с ними за компанию. Так что стартовый состав чемпионов выглядел не очень привычно. Так, бразильцев оказалось всего двое – Дуглас Сантос и Вендел, в центре обороны вышел Нуралы Алип, а в полузащите – Зелимхан Бакаев и Александр Ерохин.

ВТОРОЙ ГОЛ БАКАЕВА ЗА «ЗЕНИТ»

Начать стоит с того, что газон для конца февраля и не столь богатого опыта столь ранней подготовки поля выглядело вполне достойно. Не без мутноватых пятен, но вполне зеленым и почти даже однородным. Уверен, зенитовские россияне в молодости играли на куда более убитых полях. Так что они довольно быстро адаптировались к условиям, хотя поначалу их преимущество было не таким большим, как стоило ожидать.

У своих ворот «Зенит» ничего сопернику создавать не давал, но и сам сразу упирался в оборону соперника, поэтому довольно быстро перешел на игру верхом. Наиболее активен был левый фланг, где действовали Андрей Мостовой и Дуглас Сантос (он примерил капитанскую повязку после ухода Деяна Ловрена). Они совершили несколько перспективных подач в штрафную, но то им не хватало точности, то партнерам – реакции и интуции. Этот стиль игры, кстати, объясняет, почему Семак предпочел в нападении прыгучего Матео Кассьерру, а не более полезного в контратаках Ивана Сергеева.

До поры хозяева не уступали в борьбе и держались достойно, но на 32-й минуте все-таки не устояли. Вендел в ходе одной атаки дважды зажег – в середине поля, быстро развернувшись, пробросил мяч Мостовому, а после неудачной подачи Дугласа Сантоса оказался на подборе и зряче попал мячом в голову Бакаеву. Для экс-спартаковца это всего лишь второй гол за «Зенит». Первый он записал на свой счет еще в июльском матче с «Локомотивом», завершившимся легендарными 5:0.

ТРУСЛИВО ИЛИ ЦИНИЧНО?

В начале второго тайма картина изменилась, и «Зениту» должно быть за это стыдно. Да, поле перестало выдерживать, и мяч стал дробить чуть ли не при каждой передаче. Тем не менее, чемпионам не делает честь тот факт, что после перерыва они отдали инициативу. И отсутствие группы бразильцев нельзя считать смягчающими обстоятельствами, ведь состав команды наполнен нынешними и бывшими игроками сборной России.

При этом при все желании очень непросто хвалить футболистов «Волги». В каждом эпизоде на чужой половине было видно, что им не хватает мастерства, техники, видения поля, скорости принятия решений, качественного среднего и длинного паса, поставленного удара. Очень часто они играли наивно, пытались идти в обыгрыш и вообще поздно расставались с мячом. Тем не менее, их страсти хватало для того, чтобы перевести игру на чужую половину поля.

Очевидно, Семак рассчитывал на контратаки, но то ли газон был неподходящим, то ли футболистам не хватало скорости в взаимопонимания, но хорошие быстрые выходы из обороны гостям не удавались. На концовку наставник через замены вообще приберег расстановку 3-5-2 с Арсеном Адамовым в роли третьего центрального защитника и Сергеева в качестве напарника Кассьерры. Надежно, но как-то уж больно осторожно.

На классе питерцы забили-таки еще два мяча. Сначала Кассьерра уже на 78-й минуте выпрыгнул на подачу углового и по высокой дуге направил мяч в угол. Для него этот гол стал четвертым в сезоне. А уже в компенсированное время колумбиец здорово скинул мяч в центр Сергееву, которому оставалось только попасть в дальний угол. Так «Зенит» на классе без труда разобрался с «Волгой» и прошел в полуфинал Пути регионов.

Кубок России. Путь регионов. Четвертьфинал

«Волга» Ульяновск – «Зенит» – 0:3 (0:1)

Голы: З. Бакаев, 32 – 0:1. Кассьерра, 78 – 0:2. Сергеев, 90+2 – 0:3.

«Волга» Ул: Климович, Дашаев, Магомадов, Данилкин, Абазов (Кубышкин, 64), Ден. Рахманов, Дм. Рахманов, Камлашев (Паскин, 75), Кирсанов (Махмудов, 64), Морозов (Андраде, 83), Билалов (Момо Туре, 75).

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Адамов, 73), Алип, Чистяков, Дуглас Сантос (Круговой, 90+1), Кузяев (Сутормин, 64), Ерохин, Вендел (Козлов, 90+1), З. Бакаев, Мостовой (Сергеев, 73), Кассьерра.

Предупреждения: Ден. Рахманов, 59. Кузяев, 63.

Судья: Сухой (Люберцы).