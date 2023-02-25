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«Арсенал» обыграл на выезде «Лестер» и укрепил лидерство, ход за «Манчестер Сити»

«Арсенал» победил в гостях «Лестер» - 1:0 и набрал 57 очков. «Ман Сити» имеет пока 52 очка и начал свой матч на выезде с «Бормутом».
«Арсенал» обыграл на выезде «Лестер» и укрепил лидерство, ход за «Манчестер Сити»
25 февраля 2023 20:37
автор: Юрий Волохов

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Микель Артета выставил на этот матч самый свой на сегодня боевой состав, но с одним изменением – не было в основе Нкетиа, хотя он почти всегда выходил на поле с первых минут. Зато новое приобретение – Леандро Троссард - попал в список одиннадцати. Артета все больше доверяет бельгийцу. И тот не подвел – забил красивый гол на 26-й минуте, который был отменен. Но об этом ниже. А затем сделал голевую передачу на Мартинелли. Это гол и принес «Арсеналу» три очка.

Что еще из заметного, Александр Зинченко вышел с капитанской повязкой, при этом в основе играли два записных капитана Гранит Джака и Мартин Эдегор. Зинченко все больше приобретает авторитет в новой команде. Украинец не устоял перед предложением «Арсенала». В «Ман Сити» он был игроком ротации, хотя и очень важным. В «Арсенале» стал лидером, а именно такой футболист и нужен был Артете – с задатками лидера. И не только, а еще с победной харизмой, которую за эти годы Александр приобрел в «Сити».

Первый там прошел с подавляющим преимущество гостей. «Лестер» пару раз приблизился к штрафной соперника. Красноречивый показатель - владение мячом в первом тайме, преимущество канониров – 75:25. По показателю xG тоже – 0,33 против нуля.

На 26-й минуте после подачи углового голкипер хозяев Дэн Уорд выбил мяч на линию штрафной, где оказался Троссард. Бельгиец немного сместился к центру, и пробил неотразимо почти в девятку.

После вмешательства ВАРа гол отменили. Центральный защитник канониров Бэн Уайт во время подачи углового захватил руку Уорда, поэтому он и выбил кулаком мяч недалеко.

ВТОРОЙ ТАЙМ

После перерыва «Арсенал» быстро забил. Троссард на фланге отдал пас между ног защитника. Мартинелли открылся на эту передачу в штрафной и в падении низом пробил в дальний угол – 0:1.

После этого «Лестер» оживился, игра пошла на встречных курсах. В одном эпизоде Зинченко не дал замкнуть опасный прострел Тете.

А на 55-й минуте «Арсенал» опять забил - отличился Сака, но ранее была небольшой офсайд у Мартинелли.

У «Лестера» вышли на поле Тилеманс и легенда клуба – Варди. Хозяева больше атаковали, но голевых моментов у ворот гостей почти не создавали.

«Арсенал» взял важные три очка на классе, и теперь ждет ответа от «Ман Сити», который начла свой матч в гостях с «Бормутом».

Чемпионат Англии.

Лестер - Арсенал – 0:1 (0:0)

Гол: Мартинелли, 46.

источник: «Советский спорт»
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«Арсенал» обыграл на выезде «Лестер» и укрепил лидерство, ход за «Манчестер Сити»
«Арсенал» обыграл на выезде «Лестер» и укрепил лидерство, ход за «Манчестер Сити»
«Арсенал» победил в гостях «Лестер» - 1:0 и набрал 57 очков. «Ман Сити» имеет пока 52 очка и начал свой матч на выезде с «Бормутом».
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