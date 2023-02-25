«Реал» презентовал нового вундеркинда Родригеса, но все-таки отпустил «Барселону»

ДРАМАТИЧНО И ДУШЕВНО

Всего несколько дней назад эксперты и журналисты на все лады рассуждали о кризисе «Реала», но после сумасшедшего матча в Ливерпуле эта тема потеряла актуальность. К мадридскому дерби «королевский клуб» подошел в боевом настроении. А более сентиментальным его сделала очень трогательная предматчевая церемония прощания с экс-президентом «сливочных» Амансио – на трибунах развернули гигантский баннер с его портретом, а футболисты обеих команд стояли, обнявшись, и под оркестр со скрипкой попрощались с ветераном футбола. Атмосфера была впечатляющей, ведь даже с трибун не доносилось ни шороха.

Что касается состава хозяев, то на чей раз Карло Анчелотти дал отдохнуть Орельену Тчуамени и Эдуарду Камавинга, а середине поля выставил Тони Крооса, Дани Себальоса и Федерико Вальверде. Из них только последний играл на неделе на «Энфилде». Кроме того, на левом фланге обороны появился закрывший Мохамеда Салаха Начо, а на правом краю атаки травмированного Родриго подменил Марко Асенсио.

Что до «Атлетико», то он перед игрой больше соответствовал критерию «кризисной команды». Достаточно сказать, что «матрастики» к стартовому свистку находились лишь на четвертом месте. Причем в пяти последних матчах они забивали стабильно по одному мячу. И если в матчах с «Осасуной», «Сельтой» и «Атлетиком» этого хватило для победы, то «Хетафе» удалось увезти из Мадрида очко, а «Реал» в конце января выбил подопечных Диего Симеоне из Кубка Испании.

СИМЕОНЕ СТАВИТ НА НУЛИ

Уже стартовые составы показали, насколько по-разному тренеры видели способ достижения победы. Так, в трио полузащитников Анчелотти не оказалось ни одного разрушителя, а игравший глубже Кроос просто разгонял отсюда атаки и организовывал комбинации.

Симеоне, как и Вадим Евсеев, считает, что футбол заключается не в голах, поэтому в этот вечер он выбрал крайне консервативный вариант. В привычной расстановке 4-4-2 не нашлось места ни одному профильному нападающему, в первой линии вышли опускавшиеся глубоко Антуан Гризманн и Янник Карраско. Кроме того, крайние полузащитники Сауль (слева) и Маркос Льоренте (справа) в зависимости от фланга атаки соперника опускались по краю в линию обороны.

Все эти тактические заготовки аргентинца работали довольно слабо. «Реал» не только имел преимущество, но и к середине тайма набил статистику по ударам 7-1 при 0,64-0,02 по ожидаемым голам (xG). Лучшие моменты имел Карим Бензема, дважды простивший соперника прямо из центра штрафной.

Мало проблем было Симеоне, так еще и на 23-й минуте сломался основной левый защитник Рейнилдо. Наставнику пришлось бросать в бой Марио Эрмосо, но со сменой схемы – 5-4-1 с Эрмосо в центре обороны и Карраско в роли левого латераля. Совпадение это, или Винисиус в этот вечер был не в настроении, но правым флангом усилиями Дани Карвахаля и Асенсио хозяева создали куда больше, чем левым. Зато вынужденные перестановки сработали, и во второй половине тайма команды обменялись всего парой ударов без моментов.

МАНСАНО БОЛЕЕТ ЗА «РЕАЛ»?

О том, сколь недоволен был происходящим Симеоне, говорит тот факт, что уже в перерыве он заменил Пабло Барриоса на Анхеля Корреа. Конечно, аргентинцу очень тяжело в отсутствие травмированного Родриго де Пауля, потому что мастеров контроля мяча в средней линии у него минимум. Схема опять изменилась – 5-3-2 с Гризманном и Корреа в нападении.

С одной стороны, наставник «матрасников» этой заменой признал свою стартовую ошибку. С другой, грамотно ее исправил. Тактически, а не персонально. Потому что с одной стороны, в первой половине второго тайма «сливочные» действительно ничего запоминающегося не совершили, но с другой, именно Корреа оставил партнеров в меньшинстве уже на 64-й минуте.

Удаление, правда, стало диким. Форвард совершил проступок, врезав Антонио Рюдигеру локтем в неигровом эпизоде, однако ничего криминального там не произошло. Да, попал, да, недисциплинированно, да, неспортивном, но удар не был сильным, и если бы Корреа увидел перед собой желтую, никто бы не удивился. В конце концов, более или менее похожих эпизодов в каждом матче – на десяток удалений. В общем, Хесус Хиль Мансано явно перестарался и сыграл за «Реал», чем обозлил и всех «матрасников», и, конечно, каталонцев, у которых своя история взаимоотношений с судьями.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ХИМЕНЕСА… В ОБЕИХ ШТРАФНЫХ

Это удаление стало большим подарком для «Реала», испытывавшего колоссальные трудности в непосредственной близости от чужой штрафной. Анчелотти даже решился на экстравагантный шаг, за доли секунды до удаления Карраско поменяв всю троицу в средней линии. Вышли Камавинга, Тчуамени и Лука Модрич, а Федерико Вальверде вместо Асенсио ушел в нападение. Думаю, Анчелотти очень пожалел о том, что чуть поторопился с этими изменениями, ведь знай он, что команда окажется в большинстве…

Казалось бы, вот сейчас «королевский клуб» прижмет соперника и начнет по-настоящему испытывать Яна Облака. Однако гости не только очень уверенно оборонялись, но и довольно неожиданно открыли счет. Естественно, со стандарта. Гризманн со штрафного навесил, Хименес прибежал в нужную точку и, выпрыгнув выше всех, направил мяч в дальний угол.

Но нынешний «Реал» – самая волевая команда во вселенной. «Сливочные» наконец проснулись, понеслись вперед и спустя шесть минут отыгрались: Модрич подал от углового флага, а вышедший на замену Альваро Родригес опередил… Хименеса и головой отправил мяч в ворота от дальней штанги. Для этого 18-летнего уругвайского нападающего это появление в ла лиге стало лишь вторым в карьере. Причем в предыдущем туре с «Осасуной» Родригес появился на поле за две минуты до конца и успел отдать голевую на Асенсио. Вау, вот это результативность!

В концовке хозяева чуть не смели соперника, но не смогли пробить Облака еще раз и удовлетворились лишь ничьей, практически лишившей чемпионат Испании чемпионской интриги. От «Барселоны» теперь «Реал» отстает аж на семь очков при том, что у команды Хави еще матч в запасе и – спасибо «Манчестер Юнайтед» – облегченный график без еврокубков.

Ла лига. 23 тур

«Реал» - «Атлетико» - 1:1 (0:0)

Голы: Хименес, 78 – 0:1. Альваро Родригес, 85 – 1:1.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 83), Милитао, Рюдигер, Начо (Альваро Родригес, 77), Кроос (Камавинга, 64), Вальверде, Себальос (Модрич, 64), Асенсио (Тчуамени, 64), Винисиус, Бензема.

«Атлетико»: Облак, Молина, Савич, Эрмосо, Рейнилдо (Хименес, 23), Льоренте (Лемар, 57), Барриос (А. Корреа, 46), Коке (Витсель, 77), Сауль (Мората, 76), Гризманн, Карраско.

Предупреждения: Милитао, 7. Коке, 22. Начо, 56. Молина, 71. Модрич, 90.

Удаление: А. Корреа, 64.

Судья: Мансано.