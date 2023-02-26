Обзор жеребьевки ⅛ финала Лиги Европы. Нас ждут уникальные матчи

24 февраля, в швейцарском Сьоне, состоялась жеребьёвка ⅛ финала Лиги Европы, по результатам которой определились все пары новой стадии плей-офф. И здесь есть на что посмотреть.

«Унион» (Германия) - «Юнион» (Бельгия)

Встреча (практически) тесок, которые хоть и имеют совершенно разные истории, но у них есть одна общая отличительная черта - они умеют удивлять.

Немецкий «Унион» в прошлом сезоне занял пятое место в Бундеслиге, что уже само по себе воспринималось как чудо, но в текущем сезоне команда продолжает шокировать. «Унион» делит первое место в чемпионате Германии с «Боруссией» и «Баварией».

«Юнион» после сенсационного прошлого сезона не сбавил обороты, а в текущем занимает второе место.

Примечательно, что эти команды уже встречались на групповом этапе, а теперь судьба вновь свела их. Тогда матчи закончились обоюдными 1:0, так что пара «Унион» - «Юнион» выглядит едва ли не самой ровной из всех.

«Севилья» (Испания) - «Феребахче» (Турция)

Кризисная «Севилья», находящаяся всего в трёх очках от зоны вылета в Ла Лиге, сумела с трудом пройти «ПСВ» в первом этапе плей-офф (3:2 по сумме двух матчей). Учитывая это, видимо, испанцы делают упор на Лигу Европы, которую они выиграли больше любой другой команды - шесть раз.

«Фенербахче» далёк от концентрации на футболе, но тем интереснее будет посмотреть на него в матчах после продолжительной паузы.

«Ювентус» (Италия) - «Фрайбург» (Германия)

С «Ювентуса» уже сняли 15 очков в чемпионате Италии, а специальные финансовые структуры продолжают «копать» под клуб, из-за чего не исключен даже вариант с понижением команды в низшие итальянские дивизионы. «Старая синьора» настроена на еврокубок, завоевание которого позволит ей хорошенько хлопнуть дверью перед возможным падением клуба.

Помешать «Ювентусу» в этом попробует «Фрайбург», который ещё ни разу не проиграл в Лиге Европы этого сезона. Примечательно, что немцы в группе набрали шесть очков против «Нанта» (с общим счётом 6:0), с которым играл «Юве» в предыдущей стадии.

«Ювентус» может полностью избавить Лигу Европы от представителей группы «G», но сделать это будет ой как непросто.

«Байер» (Германия) - «Ференцварош» (Венгрия)

Самое интересным противостоянием ⅛ финала для российского зрителя будет «Байер» - «Ференцварош». Буквально восставший из пепла, относительно старта сезона «Байер», набрал сумасшедшую форму, благодаря которой клуб сумел выбить «Монако» Александра Головина.

Теперь же «Байеру» предстоит сыграть с «Ференцварошем» Станислава Черчесова, который обогнал «Монако» на групповом этапе. Несмотря на это, немцы считаются явными фаворитами, но как мы знаем, экс-тренер сборной России умеет удивлять.

«Рома» (Италия) - «Реал Сосьедад» (Испания)

В еще одной паре сошлись команды, которым плевать на Лигу Европы. «Рома» впервые за четыре года имеет реальные шансы залететь в тройку призёров, за одним попав в Лигу чемпионов следующего сезона, а «Сосьедад» намерен разбавить привычную тройку лучших команд Ла Лиги, выбив из неё мадридский «Атлетико».

Оба клуба не могут себе позволить разорваться на два фронта, а значит, что скорее всего нас ждут раскрепощенные матчи с обилием голов.

«Шахтёр» (Украина) - «Фейеноорд» (Нидерланды)

Ещё одно максимально сбалансированное противостояние, в котором невозможно выделить фаворитов. «Шахтёр», как и «Фейеноорд», опытный участник еврокубков, но этот сезон отличается от предыдущих.

«Фейеноорду» куда важнее выиграть второй трофей чемпионата Нидерландов в 21-м веке, чем пройти в ¼ финала Лиги Европы, которую все забудут уже на следующий год. Клуб лидирует в турнирной таблице, обгоняя «Аякс», «ПСВ» и остальных.

«Шахтёр», учитывая комфортное положение в чемпионате Украины, обычно полностью отдаётся в еврокубках, но на данный момент он лишь второй в родном чемпионате, да ещё и отставанием в пять очков от первого «Днепра-1». Придется решать дилемму: показывать себя по максимуму в Лиге Европы или вгрызаться в очередной трофей чемпионата Украины.

«Спортинг» (Португалия) - «Арсенал» (Англия)

«Спортинг» четыре года подряд не может пройти дальше первой стадии плей-офф еврокубков. Сначала он проигрывал дважды в 1/16 ЛЕ, затем не прошёл даже в основную часть турнира, а в прошлом сезоне клуб уступил в ⅛ финала ЛЧ.

Неудачная серия португальцев прервалась, ведь клуб уже прошёл «Мидтьюлланн», но у них есть все шансы преодолеть еще одну стадию. На первый взгляд им совершенно не повезло, ведь на пути встанет лидирующий в чемпионате Англии «Арсенал», но нужно понимать, что Микелю Артете вообще не нужен этот турнир. «Канониры» весь групповой этап Лиги Европы обкатывали второй состав, а побеждали чаще всего не очень крупно и убедительно. «Арсенал» не будет слишком очевидно «сливать» ЛЕ, но мотивация «Спортинга» в разы мощнее.

«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Бетис» (Испания)

Выражаясь игровым языком, «Манчестер Юнайтед» уже в первой стадии плей-офф прошел «босса» турнира, выбив «Барселону». Как я ранее и говорил, благодаря этому, у «МЮ» сильно очистилась дорога на пути к трофею.

На фоне каталонцев «Бетис» должен показаться манкунианцам простым соперником, которого можно обыгрывать полуосновным составом. «Огурцы», даже если и выигрывают, то почти всегда с минимальным счётом, и очень сомневаюсь, что их сил хватит для преодоления англичан. Куда лучше поступить разумно и уделить внимание Ла Лиге, иначе «Бетис» рискует лишиться еврокубков следующего сезона.