Весенняя часть РПЛ скучна и неинтересна. На то есть три причины

Чемпионат мира, топ-лиги Европы и другие классные футбольные турниры окружали нас в последние несколько месяцев, но они должны меркнуть на фоне возобновления российского футбола, по крайней мере у многих появляется именно это ощущение. Несколько лет подряд и я ждал весенней части сезона, которая дарила вторую половину чемпионата России со всеми вытекающими вкусностями для зрителя, но 2023-й год стал исключением.

Личные ощущения всегда трудно описывать, но всё-таки на поверхности есть несколько причин, почему это могло произойти.

1. Отсутствие интриг

Главная (и весьма натянутая) интрига оставшегося чемпионата кроется в его победителе. Можно бесконечно много придумать причин, почему «Спартак» навяжет борьбу «Зениту», но объективно говоря, не верится, что питерцы отдадут очередное чемпионство красно-белым. До конца сезона 13 туров, а у «Зенита» уже шесть очков в запасе и более простой календарь.

В подвале таблицы тоже ничего интересного. Если в прошлом сезоне внимание приковывал «Рубин», чей возможный вылет воспринимался как настоящая сенсация, то сейчас ничего такого не предвидится. У «Торпедо» нет никаких предпосылок к спасению, «Локомотив» очевидно спасётся, а вылет условных «Факела», «Химок» или «Пари НН» не подарит хоть какие-то эмоции.

К сожалению, из-за отстранения российских клубов от еврокубков, у большей части представителей чемпионата нет почти никакой мотивации играть на полную силу. Если раньше команды боролись за попадание хотя бы в Лигу Европы или Лигу конференций, то сейчас такой возможности нет. И разницы в третьем или седьмом итоговом месте нет. Нас ждут проходные и скучные матчи.

2. Отсутствие трансферов

Два сезона назад в РПЛ приходили новички вроде Деяна Ловрена, Вендела, Соломона Рондона, год назад - Юсуф Языджи, Клаудиньо, Джон Кордоба. А за кем интересно следить сейчас?

Дзюба? Пиняев? Ну, с очень большой натяжкой. Самым дорогим зимним трансфером стал Алексис Дуарте из «Спартака», чей приход несколько лет назад стал бы совершенно незаметным.

Зимние новички просто не вызывают никакого интереса.

3. Отсутствие еврокубков

Как бы не пытались российские футбольные чиновники замаскировать унылость российского футбола без еврокубков, но от правды не уйти.

В последние годы клубы РПЛ не очень часто радовали своим многочисленным присутствием в весенней части той же Лиги Европы, но даже если хотя бы одна команда России была участником плей-офф, то это создавало особенный повод для радости, за которым было интересно следить.