Сэйвы Дасаева, Шмаров и Радченко забивают в девятку – ветераны показали класс

«ШМАРОВ НЕ ТОЛЬКО МАСТЕР ФУТБОЛА»

Да, вы правильно прочитали - команда ветеранов врачей России. Эта команда не только постоянно играет в чемпионате Москвы, но в допандемийные времена победила на чемпионате мира среди врачей-ветеранов. Оказывается, есть и такой. Приятно, что одна из футбольных сборных России все-таки носит звание чемпиона мира.

- Мы успешно играем в чемпионате Москвы, вот недавно четвертое место заняли в борьбе с бывшими звездами нашего футбола, – говорит игрок этой команды Андрей.

- У вас, наверняка, есть бывшие профессионалы?

- Никого нет, честно, все врачи.

А пока на поле потихоньку подтягиваются другие участники – Ринат Дасаев, Валерий Шмаров, Дмитрий Кузнецов, Дмитрий Хлестов (сборная России), Сергей Шавло, Валерий Кечинов, Олег Кужлев (Спартак), Дмитрий Радченко приехал на турнир в составе «Зенита». Есть знакомые лица и в армейской команде.

Как-то сразу всплывают в памяти ностальгические воспоминания: золотой гол Шмарова киевскому «Динамо», замечательные финты Кечинова и гол Радченко «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу».

Эх, были люди в наше время. Как здесь не согласиться с Михаилом Юрьевичем…

Перед началом турнира традиционное построение команд. Организатор соревнований президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян чествует заслуженных ветеранов.

- На днях отметил день рождения заслуженный мастер спорта, бронзовый призер чемпионата мира Владимир Алексеевич Пономарев, - объявляет под аплодисменты Мирзоян.

Памятные подарки от РФС получает Пономарев, а также, отметивший накануне 70-летие, бывший защитник «Спартака» Владимир Букиевский.

А затем начался футбол...

- Дима, аккуратно, - это Дасаев командует защитой. И тут же отбивает мяч после сильного удара из самой девятки. Забегая вперед, сказу скажу, что играли на половину поля в формате 7х7, размер ворот в такой версии футбола - 5х2 метра.

Вице-чемпион Европы 1988 года Ринат Дасаев еще не раз будет спасать сборную России. Особенно запомнился его сэйв в нижний угол.

Возле ворот «Зенита» с криком падает Валерий Шмаров.

- Товарищ судья, пенальти! – требует сам пострадавший и его партнеры.

Но арбитр международной категории Виктор Филиппов не преклонен – «Играем».

- Виктор Иванович, пенальти на Шмарове был? – спрашиваю Филиппова после игры.

- Нет, обычное единоборство.

- Но он так упал, так закричал…

- Валера не только большой мастер футбола, но и хороший актер.

Подхожу с этим же вопросом к Шмарову.

- По ноге сзади ударили, за руки вратарь хватает, - жалуется Шмаров.

- Арбитр сказал, что вы не только большой мастер футбола…

- Но и большой артист?

- Именно так.

- Ну, судье виднее.

«НЕТ ЗАДАЧИ ВЫИГРАТЬ, ЗАДАЧА – ВСТРЕТИТЬСЯ СО СТАРЫМИ ДРУЗЬЯМИ»

Сергей Шавло, хотя постарше многих участников будет, но, как говорится, мастерство не пропьешь. В одном эпизоде обыгрывает соперника обманным движением корпуса, в другом – заряжает очень прилично – над перекладиной.

- Какая задача у «Спартака» - первое место? – спрашиваю Сергея Дмитриевича, все-таки бывший гендиректор красно-белых, ему и задачи ставить.

- Ни в коем случае. Задача – встретиться со старыми друзьями, поиграть в футбол, вспомнить былое.

В манеже появляется легенда из легенд Никита Павлович Симонян. Немногочисленные болельщики и сотрудники манежа просят о совместном фото знаменитого советского футболиста и заслуженного тренера.

А пока беседуем с Александром Мирзояном.

- Турнир посвящен Дню защитника Отечества, мы его проводим ежегодно, - говорит Александр Багратович. – Среди гостей должны были быть дети из Донецка, но их сейчас принимает Патриарх. Однако приехал председатель федерации футбола Донецка Павел Сергеевич Давыденко. Мы приготовили для ребят подарки от Союза ветеранов футбола – мячи, комплекты формы. Торжественно вручим ему на церемонии закрытия турнира.

9 марта проведем здесь матч мужской и женской сборной России. А затем, в мае – традиционный турнир, посвященный Дню Победы. Пригласим команды из Луганска. Донецка и Крыма.

А пока очередные мячи забивают Шмаров и Дмитрий Радченко – оба постоянно на острие атак своих команд. И забивают красиво – то в дальний угол положат, то почти в самую девятку. Мастерюги!

- Судьи не обижают? – спрашиваю Радченко.

- Нет, судейство квалифицированное, претензий нет. А так, очень приятно увидеть своих бывших партнеров по «Спартаку». Поговорить, вспомнить старое. Здорово, что многие в таком возрасте играют. Спасибо организаторам.

Тем временем, скоротечный однокруговой турнир завершен. Лучшие футболисты своих команд получают специальные призы.

Это - Евгений Дулык (ЦСКА), Валерий Шмаров (сборная России), Владимир Букиевский (Спартак), Дмитрий Радченко (Зенит) и Эдуард Шпилянский (сборная врачей).

Кстати, Эдуард Шпилянский трудится главным врачом в городе Королеве. И при этом в футбол главврач отлично играет.

А победил в День защитника Отечества ЦСКА – символично.

Итоговая турнирная таблица выглядит следующим образом: 1. ЦСКА – 8 очков. 2. Сборная России – 7. 3. Спартак – 5. 4. Зенит – 4. 5. Сборная врачей – 2.