Поттер должен признать очевидное и уйти сам. «Челси» бездарно проиграл в дерби «Тоттенхэму»

ТРАВМИРОВАННЫХ ХВАТИЛО БЫ НА ТРЕТЬЮ КОМАНДУ

Что-то в последнее время много очных встреч топ-клубов в кризисе. Например, в субботу на «Сантьяго Бернабеу» хромой в этом сезоне «Атлетико» отобрал очки у «Реала», до того разгромившего «Ливерпуль», и тем самым фактически предрешил исход чемпионской гонки в Испании. А в воскресенье в формально центральном матче тура АПЛ четвертая команда лиги принимала десятую. Причем у «Челси» в пяти предыдущих играх было три ничьи при двух поражениях и удручающей разнице мячей 1-3.

Оба тренера из-за травм лишились большой группы игроков. Так, Антонио Конте не мог выставить в этот вечер четверых важных игроков основы: Уго Льориса, Ива Биссума, Родриго Бентанкура и Райана Сессеньона. В итоге в середине поля появился резервист Оливер Скипп, проведший и в этом сезоне АПЛ 286 минут. Кроме того, Конте вновь предпочел находящемуся в плохой форме Сон Хын Мину Ришарлисона, составившего атакующую тройку с Деяном Кулусевски и Харри Кейном.

А Грэм Поттер вынужден был обойтись без Нголо Канте, Эдуара Менди, Сесара Аспиликуэты и Кристиана Пулишича. Тем не менее, количество игроков у «Челси» настолько феноменально, что даже без них основной состав выглядел впечатляюще. Правда, со страйкером в команде по-прежнему проблемы, так что на острие вышел Кай Хаверц, а под ним Жоау Фелиш. Есть еще Пьер-Эмерик Обамеянг, но он только выздоровел и впервые за месяц попал в заявку.

АТВЕЛЛ ПРОЩАЕТ ЗИЕША

Футбол получился соответствующим потерям. Как Поттер ни старается найти оптимальное сочетание игроков и наладить связи в линиях, цельного впечатления его команда не оставляет. «Челси» больше соперника владел мячом и большую часть времени проводил на чужой половине поля, но в штрафную проникал с большим трудом. Атаки явно заваливались на левый фланг, где действовали Бен Чилуэлл и Рахим Стерлинг, а вот справа Рис Джеймс и Хаким Зиеш были куда менее задействованы.

Поттер и так на протяжении нескольких месяцев не мог выпустить оптимальный состав и вроде бы чуть ли не впервые подобрал реально боеспособное сочетание футболистов, но уже на 19-й минуте из-за повреждения Тьяго Силвы был вынужден выпустить Уэсли Фофана. 22-летний французский защитник отметил выход на поле прыжком под удар Пьера-Эмиля Хейбьерга, но вместо блокировки получился рикошет и попадание в штангу. Это самый острый момент на две команды в первые полчаса.

Во в целом равной игре особо отметить стоит Зиеша. Со знаком минус. Для него это один из худших таймов в «Челси». Он плохо открывался между линиями, редко встречался с мячом, ошибался чаще всех партнеров и при этом почти не обострял. Под занавес тайма вингер, не глядя, отдал назад точно на Ришарлисона, но тот с угла штрафной запулил мяч на трибуны. А прямо перед свистком на перерыв психанул – сбил Ришарлисона, а потом в потасовке дал пощечину Эмерсону Ройалу. За что чуть не был удален. Бразилец его, конечно, спровоцировал, но разве это оправдывает полузащитника синих? Повезло, что Стюарт Атвелл сходил к монитору и передумал.

СКИПП ПРОВЕРИЛ КЕПУ

Не успели игроки «Челси» выйти на второй тайм, как оказались в положении отыгрывающихся. Всего 19 секунд после возобновления игры тот самый резервист Скипп при выносе мяча из штрафной гостей опередил Фелиша и пушечным ударом в ближний верхний угол не оставил шансов Кепе Аррисабалаге. Вратарь успел среагировать, но отбить на пределы створа не смог. Наверняка это один и самых ранних голов во вторых таймах АПЛ.

Если на фоне первого тайма кому-то казалось, что то всего лишь вспышка в исполнении «шпор», то они быстро переубедили скептиков. Показательно, что с 46-й по 64-ю минуту по касаниям в чужой штрафной они превосходили соперника 5-1, тогда как до перерыва этот показатель был равен 8-12. Поттер попытался вернуть инициативу за счет выхода Мэйсона Маунта (вместо Зиеша) и Дениса Закарии, но ничего, кроме увеличения владения, он не получил. Да и то скорее объясняется с тем, что «Тоттенхэм» устраивал результат и ждал возможности для контратаки.

НА ТРИБУНАХ СТАНОВИТСЯ ТИШЕ

Хозяева очень хладнокровно оборонялись, что вообще свойственно командам Конте. В этой игре особенно понравились правый центральный защитник Кристиан Ромеро и правый латераль Эмерсон. Первый был непроходим и здорово продвигал мяч вперед под давлением (не каждому защитнику удается записать на свой счет три удачных обыгрыша), второй был мотором команды, вспахавшим всю подотчетную бровку.

А на 82-й минуте все окончательно стало ясно. Только что вышедший на замену Сон Хын Мин идеально подал угловой, Эрик Дайер выиграл борьбу и скинул мяч на дальнюю штангу, где притаившийся Кейн отправил мяч в пустые ворота.

После этого болельщики синих потянулись на выход. Похоже, скоро за ними последует и Поттер, потому что тренерской командой «Челси» не назовешь. Один гол в шести матчах – это уже приговор, разве нет? «Тоттенхэм» же в борьбе за Лигу чемпионов ушел на четыре очка от «Ньюкасла», у которого еще два матча в запасе.

АПЛ. 25 тур

«Тоттенхэм» - «Челси» - 2:0 (0:0)

Голы: Скипп, 46 – 1:0. Кейн, 82 – 2:0.

«Тоттенхэм»: Форстер, Ромеро, Дайер, Лангле, Эмерсон, Скипп, Хейбьерг, Дэвис, Кулусевски (Сон, 79), Ришарлисон (Порро, 89), Кейн.

«Челси»: Аррисабалага, Джеймс, Тьяго Силва (Фофана, 19), Кулибали, Чилуэл, Лофтус-Чик (Закария, 62), Э. Фернандес, Зиеш (Маунт, 62), Фелиш (Мудрик, 83), Стерлинг (Обамеянг, 83), Хаверц.

Предупреждения: Хаверц, 45+3. Эмерсон, 45+3. Зиеш, 45+7. Дэвис, 59. Маунт, 74.

Судья: Атвелл.