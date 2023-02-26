Каземиро метит в легенды «Юнайтед»! «МЮ» выиграл Кубок лиги, взяв первый трофей за шесть лет

КАРИУС: ПЕРВЫЙ МАТЧ ЗА ДВА ГОДА

Какой же Эрик тен Хаг все-таки волшебник. Еще год назад «Манчестер Юнайтед» был практически мертвым, и было сложно всерьез поверить, что он может быть в состоянии бороться за какие-то трофеи. И вот теперь красные дьяволы вышли на поле «Уэмбли» в финале Кубка лиги. Вместе с тем, восхваляя голландца, нельзя не отдать должное Эдди Хау, совершающему чудо с «сороками», обладающими куда менее звездным составом. Но «Ньюкасл» уже в верху турнирной таблицы АПЛ и все там же на «Уэмбли».

Как это часто водится, в середине сезона команды редко предстают в оптимальных составах. Тем не менее, сочетание игроков «Юнайтед» было привычным. Глаз режет только присутствие Ваута Вегорста. Не на поле, а вообще в «МЮ», но в данный момент другого чистого форварда в клубе нет. А вот изменения на правом фланге – исключительно выбор тен Хага. В оборону он вместо Аарона Ван-Биссаки поставил Диогу Далота, а в атаку – героя матча с «Барселоной» Антони, заменившего Джейдона Санчо.

«Ньюкасл» известен своим умением засушить игру. Правда, в последнее время игры от обороны оказывается недостаточно, чтобы набирать максимум очков в АПЛ – три ничьи и поражение в трех предыдущих турах. Здесь бросалась в глаза только фигура вратаря Лориса Кариуса, который два года не имел официальной соревновательной практики. Но выбора у Хау не было, поскольку Ник Поуп получил красную в игре с «Ливерпулем» в прошлые выходные, а Мартин Дубравка в этом розыгрыше Кубки лиги уже был заигран… за «МЮ».

Как-то даже символично, что Кариус впервые за долгое время вышел на поле именно на той неделе, когда Алисон и Тибо Куртуа совершили по эпической ошибке. Причем вышел сразу в финальном матче, цена ошибки в котором – трофей. Забегая вперед, в решающие моменты выручить команду ему не удалось, но и в пропущенных мячах его вины не было. Единственное его достижение – что не было разгрома.

КАЗЕМИРО БЕРЕТ ДЕЛО В СВОИ РУКИ

Обе команды не избалованы трофеями. «МЮ» в последний раз брал Лигу Европы и тот же самый Кубок лиги аж шесть лет назад, в 2017 году, «Ньюкасл» же в XXI веке вообще ни разу не добирался до финалов никаких турниров, даже в славные времена сэра Бобби Робсона. И эта ответственность придавила футболистов. Противостояние лучшей обороны и лучшей атаки английского футбола шло с явным преимуществом первой. До поры до времени.

В первые полчаса в обеих штрафных произошло минимум событий, а «Ньюкасл» смотрелся даже интереснее – больше владел мячом и чаще бил по воротам. А потом Каземиро засучил рукава. Вообще удивительную трансформацию он переживает на «Олд Траффорд». Бразилец говорил, что английский футбол более сложный и динамичный, с большим количеством переходов. При этом в «Реале» его функционал ограничивался разрушением, а в «МЮ» он стал намного чаще атаковать. На сей раз он пришел на стандарт и головой замкнул подачу Люка Шоу.

Гол надломил «сорок». Спустя всего шесть минут они позволили манкунианцам то, что не позволяли до сих пор ни разу. Маркус Рашфорд, разыграв на скорости стеночку с Вегорстом, выскочил к воротам под углом и мощно пробил – мяч рикошетом от ноги Свена Ботмана влетел под перекладину. Деталь для эстетов – атаку грамотным подбором в середине поля и быстрым пасом вперед начал… Каземиро.

ЕСТЬ ПЕРВЫЙ ТРОФЕЙ ТЕН ХАГА В «МЮ»!

Оба тренера понимали, что преимущество в два мяча кардинально меняет их задачи. Тен Хаг в перерыве заменил Далота на Ван-Биссаку, поскольку активные подключения по краю ему были уже не так необходимы. Защитник очень агрессивно вошел в игру, сходу организовав выход четыре в два, запоротый Вегорстом, и пару раз очень четко вступил в отбор. Хау, в свою очередь, вместо полузащитника Шона Лонгстаффа выпустил нападающего Александера Исака и перешел на 3-4-3.

Перестановки Хау сработали даже лучше. В том плане, что его команда не просто много владела мячом (во втором тайме около 63%), но и периодически опасно доставляя мяч к штрафной. Не все атаки завершались ударами, так что статистика не выглядит мощной (3-6 по ударам в пользу «МЮ»), но были эпизоды, когда прерванный пас опаснее иного удара. Так, однажды Давид де Хеа прервал прострел на пустые ворота. Правда, из офсайда, но это не умаляет классного прыжка вратаря.

«Юнайтед» же отчетливо перешел на контратаки, и ему тоже есть, что предъявить в качестве аргументов. Например, Марселю Забитцеру хватило всего десятка минут, чтобы нанести два удара, что больше, чем у игравшего в основе Сен-Максимена. Особенно тяжело приходилось Дэну Берну, которого крутил и вертел Антони. Так что «красные дьяволы» в контратаках вполне могли довести счет до крупного, но удовлетворились и победой со счетом 2:0, ведь для многих игроков это первый трофей с «МЮ». В том числе, конечно, и для тен Хага с Каземиро, чей приход кардинально изменил уровень «красных дьяволов», вернув им приставку «топ».

Кубок лиги. Финал

«Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл Юнайтед» - 2:0 (0:0)

Голы: Каземиро, 33 – 1:0. Ботман, 39 – в свои ворота – 2:0.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Далот (Ван-Биссака, 46), Варан, Лис. Мартинес, Шоу, Фред (Забитцер, 70), Каземиро, Антони (Санчо, 83), Б. Фернандеш, Рашфорд (Магуайр, 88), Вегорст (Мактоминай, 70).

«Ньюкасл Юнайтед»: Кариус, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Лонгстафф (Исак, 46), Гимараеш (Уиллок, 79), Жоэлинтон, Альмирон (Андерсон, 90), Уилсон, Сен-Максимен (Мерфи, 78).

Предупреждения: Далот, 9. Фред, 37. Жоэлинтон, 45+5. Каземиро, 87. Шер, 90+6.

Судья: Кут.