«МЮ» - обладатель Кубка лиги. Какие выводы из этого стоит сделать? 

«Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок английской лиги, обыграв в финале «Ньюкасл» со счетом 2:0. Почему это знаменательный момент для клуба и почему еще слишком рано радоваться?

«МЮ» возрождается, но не возрожден

Прогресс Эрика тен Хага за полгода очевиден и легко подкрепляется обычным взглядом на выступления «МЮ» в разных турнирах. Клуб идет на третьем месте в Английской премьер-лиге, прошел «Барселону» в Лиге Европы, продолжает бороться за кубок страны, а теперь еще и выиграл кубок лиги.

«Манчестер Юнайтед» выиграл первый трофей за почти шесть лет, что безусловно круто для закрепления успеха этого сезона, но еще слишком рано утверждать, что клуб возродился и вновь стал великим.

Боссы клуба Глэйзеры угадали с тренером, команда на ходу, но у нее все еще много работы. Говорить о полноценном возвращении по итогам одного сезона (даже меньше) невозможно, ведь даже с бывшим тренером Уле-Гуннаром Сульшером были моменты просвета и радости, но по-настоящему результат так и не появился.

Каземиро - гений

Каземиро долгие годы был оплотом надежности «Реала» и одним из лучших опорных полузащитников мира, но ему потребовался новый вызов, который был найден в «МЮ». Англичане заплатили космические 70 млн евро за 30-летнего игрока, что казалось безумием летом 2022-го года, но уже через полгода бразилец доказал, что деньги были вложены правильно.

Каземиро забил победный гол в ворота «Ньюкасла», помог выиграть трофей (21-й для себя) - и даже этого недостаточно отбить свой трансфер, но здесь важно другое. Каземиро привнес в раздевалку «МЮ» чемпионский дух и характер, которого не было в ней до него. Трансфер Каземиро не про окупаемость и выгодную перепродажу, а про гарантию счастливого будущего, становление нового «МЮ» и грамотную трансферную политику, о которой в последние годы говорить не приходилось.

Появление и/или просыпание лидеров

И все-таки главная победа тен Хага кроется не только в классных новичках, а в реабилитации прошлых игроков, на которых уже поставили крест.

Самый банальный, но лучший пример - Маркус Рэшфорд. Воспитанник академии не играл в основе прошлого сезона, отметился всего 4+2 по «гол+пас», а теперь внезапно расцвел и стал одним из самых лучших форвардов планеты. За 24 тура у него 14+3 в АПЛ, а также куча голевых действий в других турнирах.

Также незаметным, но не менее важным персонажем нынешней команды является Рафаэль Варан, который наконец-то стал напоминать себя образца «Реала». Он - лидер защиты, без которого «МЮ» был бы куда слабее.

Забивающие игроки не просто так «тычут» в голову палец во время празднования забитых голов, как бы намекая, что именно благодаря мышлению и другому подходу тен Хага изменилась их игра. Перезагрузка произошла успешно.

Все идеально?

И все-таки, как я уже сказал ранее, «дьяволам» предстоит очень много работы. Если все игроки здоровы и готовы, то они могут обыграть любого соперника, но стоит только выдернуть пару звеньев из схемы, как структура сразу же ломается.

Например, сильно влияет на результат команды присутствие Каземиро. С ним «МЮ» набирает 2,3 очка за игру и пропускает 0,7 гола; без него «МЮ» набирает 1,4 очка за игру и пропускает 2,1 гола. Нет Каземиро - нет обороны. У клуба, который борется за высокие награды, не должно быть такой большой зависимости от одного игрока.

В атаке все зависит от Рэшфорда, что тоже не очень хорошо. Если Маркус не забивает, то нужно надеяться на весьма странного и несуразного Ваута Вегхорста, никакущего Антони или других форвардов.

«МЮ» обрастает фундаментом, идет по правильной дороге, но пока все выглядит слишком хрупко, чтобы петь дифирамбы.