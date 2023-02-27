Это будет совершенно другой матч

22 февраля российский футбол вернулся после долгого зимнего периода матчами Кубка России, который сразу же подарил дерби «Локомотив» - «Спартак». Не без скандалов и спорных решений арбитра, красно-белые всё-таки одержали победу со счётом 1:0, но новый регламент турнира предполагает ответный матч. Что ожидать в нём?

Результаты межсезонья и первого матча

«Спартак»

«Спартак» зимой тоже времени зря не терял. Красно-белые выиграли зимний кубок РПЛ, обыграв по пенальти «Ростов» после 0:0 в основное время, «Краснодар» (4:0) и «Сочи» (2:0). А завершила команду межсезонную подготовку матчем с узбекским «Андижаном» (2:2).

Команда Гильермо Абаскаля полностью «переехала» «Локомотив» в первом тайме, что доказывает статистика:

Владение мячом: 62% : 38%

Удары: 9:2

Удары в створ: 4:2

Забитые голы: 1:0

Во втором тайме ситуация перевернулась на 180 градусов. «Спартак» отдал мяч сопернику, почти не атаковал, но раз за разом проваливался в защите. И даже выход на поле Квинси Промеса никак не повлиял на общую картину игры. Очень неоднозначный первый матч «Спартака».

«Локомотив»

«Локомотив», изрядно намучившись в первой половине сезона, хорошенько оторвался на контрольных зимних матчах. «Локо» провел семь встреч, в которых одержал пять побед, в том числе над «Сочи» (2:0). Явные проблемы возникли только с малазийским «Джохором» (0:1) и узбекским «Бунедкором» (1:1).

Однако к официальному матчу «железнодорожники» были не готовы. То ли помешал сильно изменившийся за зиму состав, то ли просто главный тренер Михаил Галактионов не сумел правильно настроить состав к тяжелому холодному матчу (температура в Москве достигала почти -15).

«Локо» проснулся только после перерыва, когда счёт был уже 0:1, и тогда стало ясно, что команда заметно стала сильнее относительного осенней части сезона. Она даже сравняла счет, но арбитры увидели очень спорный офсайд. И всё-таки «Локо» виноват сам в поражении, ведь тот же Артем Дзюба имел несколько шансов для сравнивания счёта, но подвела реализация.

Ориентировочные составы

«Спартак»

В первом матче Гильермо Абаскаль удивил, выпустив стартовый состав из чисто российских представителей, решив оставить иностранцев на скамейке запасных. Но думаю, что во второй раз испанец не решится на такое, а выпустит лучших из лучших. В том числе своего места в старте достоин Квинси Промес, без которого атака красно-белых просела в первом матче, особенно во втором тайме. Да, он вышел на поле не очень удачно, но в морозных условиях чрезвычайно сложно вливаться в игру. Квинси нуждается в месте с самого начала встречи.

«Локомотив»

Михаил Галактионов тоже удивил, выпустив в первом матче многих новичков клуба, включая Артёма Дзюбу, Игоря Смольникова и Сергея Пиняева. Правда, толк был не от всех. Дзюба имел шансы, Смольников ещё не готов проводить по 90 минут, а Пиняев затерялся на поле. Главная тактическая победа Галактионова в первом матче - выход Антона Миранчука, который очень здорово усилил игру. Очевидно, что его дирижерские качества обязательно нужны «Локомотиву» в ответном матче, даже если не вспоминать про то, что нужно отыгрываться по сумме двух матчей с 0:1.

Статистика и факты

«Спартак» забивает «Локомотиву» в 11 домашних матчах подряд.

«Локомотив» забил в 9 из 11 гостевых матчах против «Спартака».

«Локомотив» пропускает 7 матчей подряд.

«Локомотив» не выиграет у «Спартака» в готях в 5 матчах подряд. Последняя победа произошла в 2017-м году.

Главный арбитр Сергей Иванов показал 4 красные карточки в последних 10 матчах.

«Спартак» - действующий победитель Кубка России. «Локомотив» - самый титулованный чемпион турнира (выиграл 9 раз).

Матч состоится 27 февраля в 20:00 по московскому времени. Погрузиться в атмосферу предстоящей схватки и следить за матчем в прямом эфире можно в приложении «Лиги Ставок». Здесь — широкая линия и самые интересные исходы. Для всех новых игроков букмекерская компания подготовила отличный подарок — бонус до 10 000 рублей в Колесе фортуны!