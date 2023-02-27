ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Это будет совершенно другой матч

На поле появятся лучшие из лучших, обе команды будут атаковать, а суровая московская зима отступит. Превью ответной встречи «Спартак» - «Локомотив».
Это будет совершенно другой матч
27 февраля 2023 12:55
автор: Никита Шмытов
автор фото: fclm.ru

22 февраля российский футбол вернулся после долгого зимнего периода матчами Кубка России, который сразу же подарил дерби «Локомотив» - «Спартак». Не без скандалов и спорных решений арбитра, красно-белые всё-таки одержали победу со счётом 1:0, но новый регламент турнира предполагает ответный матч. Что ожидать в нём?

Результаты межсезонья и первого матча

«Спартак»

«Спартак» зимой тоже времени зря не терял. Красно-белые выиграли зимний кубок РПЛ, обыграв по пенальти «Ростов» после 0:0 в основное время, «Краснодар» (4:0) и «Сочи» (2:0). А завершила команду межсезонную подготовку матчем с узбекским «Андижаном» (2:2).

Команда Гильермо Абаскаля полностью «переехала» «Локомотив» в первом тайме, что доказывает статистика:

Владение мячом: 62% : 38%

Удары: 9:2

Удары в створ: 4:2

Забитые голы: 1:0

Во втором тайме ситуация перевернулась на 180 градусов. «Спартак» отдал мяч сопернику, почти не атаковал, но раз за разом проваливался в защите. И даже выход на поле Квинси Промеса никак не повлиял на общую картину игры. Очень неоднозначный первый матч «Спартака».

«Локомотив»

«Локомотив», изрядно намучившись в первой половине сезона, хорошенько оторвался на контрольных зимних матчах. «Локо» провел семь встреч, в которых одержал пять побед, в том числе над «Сочи» (2:0). Явные проблемы возникли только с малазийским «Джохором» (0:1) и узбекским «Бунедкором» (1:1).

Однако к официальному матчу «железнодорожники» были не готовы. То ли помешал сильно изменившийся за зиму состав, то ли просто главный тренер Михаил Галактионов не сумел правильно настроить состав к тяжелому холодному матчу (температура в Москве достигала почти -15).

«Локо» проснулся только после перерыва, когда счёт был уже 0:1, и тогда стало ясно, что команда заметно стала сильнее относительного осенней части сезона. Она даже сравняла счет, но арбитры увидели очень спорный офсайд. И всё-таки «Локо» виноват сам в поражении, ведь тот же Артем Дзюба имел несколько шансов для сравнивания счёта, но подвела реализация.

Ориентировочные составы

«Спартак»

В первом матче Гильермо Абаскаль удивил, выпустив стартовый состав из чисто российских представителей, решив оставить иностранцев на скамейке запасных. Но думаю, что во второй раз испанец не решится на такое, а выпустит лучших из лучших. В том числе своего места в старте достоин Квинси Промес, без которого атака красно-белых просела в первом матче, особенно во втором тайме. Да, он вышел на поле не очень удачно, но в морозных условиях чрезвычайно сложно вливаться в игру. Квинси нуждается в месте с самого начала встречи.

«Локомотив»

Михаил Галактионов тоже удивил, выпустив в первом матче многих новичков клуба, включая Артёма Дзюбу, Игоря Смольникова и Сергея Пиняева. Правда, толк был не от всех. Дзюба имел шансы, Смольников ещё не готов проводить по 90 минут, а Пиняев затерялся на поле. Главная тактическая победа Галактионова в первом матче - выход Антона Миранчука, который очень здорово усилил игру. Очевидно, что его дирижерские качества обязательно нужны «Локомотиву» в ответном матче, даже если не вспоминать про то, что нужно отыгрываться по сумме двух матчей с 0:1.

Статистика и факты

  • «Спартак» забивает «Локомотиву» в 11 домашних матчах подряд.
  • «Локомотив» забил в 9 из 11 гостевых матчах против «Спартака».
  • «Локомотив» пропускает 7 матчей подряд.
  • «Локомотив» не выиграет у «Спартака» в готях в 5 матчах подряд. Последняя победа произошла в 2017-м году.
  • Главный арбитр Сергей Иванов показал 4 красные карточки в последних 10 матчах.
  • «Спартак» - действующий победитель Кубка России. «Локомотив» - самый титулованный чемпион турнира (выиграл 9 раз).

Матч состоится 27 февраля в 20:00 по московскому времени. Погрузиться в атмосферу предстоящей схватки и следить за матчем в прямом эфире можно в приложении «Лиги Ставок». Здесь — широкая линия и самые интересные исходы. Для всех новых игроков букмекерская компания подготовила отличный подарок — бонус до 10 000 рублей в Колесе фортуны!

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Черчесов победил, «Монако» разгромлен дома, Головин вне основы, Кержаков проиграл, Кокорин - ничья
Черчесов победил, «Монако» разгромлен дома, Головин вне основы, Кержаков проиграл, Кокорин - ничья
Мы продолжаем рубрику «Наши за границей». Уик-энд сложился для россиян не очень удачно. Лишь «Ференцварош» Станислава Черчесова одержал победу. У остальных все было не так радужно. 
27.02.2023 13:11
Футбол
автор: Юрий Волохов
Это будет совершенно другой матч
Это будет совершенно другой матч
На поле появятся лучшие из лучших, обе команды будут атаковать, а суровая московская зима отступит. Превью ответной встречи «Спартак» - «Локомотив».
27.02.2023 12:55
Футбол
автор: Никита Шмытов
«МЮ» - обладатель Кубка лиги. Какие выводы из этого стоит сделать? 
«МЮ» - обладатель Кубка лиги. Какие выводы из этого стоит сделать? 
Не все так гладко, как может показаться.
27.02.2023 12:22
Футбол
автор: Никита Шмытов
Каземиро метит в легенды «Юнайтед»! «МЮ» выиграл Кубок лиги, взяв первый трофей за шесть лет
Каземиро метит в легенды «Юнайтед»! «МЮ» выиграл Кубок лиги, взяв первый трофей за шесть лет
Тен Хагу хватило полугода, чтобы привести «красных дьяволов» к выигрышу первого турнира. В последний раз это удавалось еще Жозе Моуринью.
26.02.2023 21:34
Футбол
автор: Артем Зибрак
Сэйвы Дасаева, Шмаров и Радченко забивают в девятку – ветераны показали класс
Сэйвы Дасаева, Шмаров и Радченко забивают в девятку – ветераны показали класс
Сегодня в манеже Академии «Спартака» прошел футбольный турнир, посвященный Дню защитника Отечества. В нем приняли участие пять команд ветеранов – «Зенита», «Спартака», ЦСКА, сборной России и команда ветеранов врачей России.
26.02.2023 18:39
Футбол
автор: Юрий Волохов
Поттер должен признать очевидное и уйти сам. «Челси» бездарно проиграл в дерби «Тоттенхэму»
Поттер должен признать очевидное и уйти сам. «Челси» бездарно проиграл в дерби «Тоттенхэму»
Очередной безыдейный матч звездного состава «Челси». На счету синих всего один забитый мяч в шести (!) последних матчах.
26.02.2023 18:34
Футбол
автор: Артем Зибрак
Баны и бананы. Реплика Яременко
Баны и бананы. Реплика Яременко
Главный редактор реагирует на наиболее резонансные темы последних дней.
26.02.2023 14:55
Футбол
автор: Николай Яременко
Весенняя часть РПЛ скучна и неинтересна. На то есть три причины
Весенняя часть РПЛ скучна и неинтересна. На то есть три причины
Минимальные интриги, скучные трансферы и отсутствие клубов в Европе.
26.02.2023 10:49
Футбол
автор: Никита Шмытов
Обзор жеребьевки ⅛ финала Лиги Европы. Нас ждут уникальные матчи
Обзор жеребьевки ⅛ финала Лиги Европы. Нас ждут уникальные матчи
Черчесова ждёт вылет, а лидер АПЛ «сольет» «Спортингу».
26.02.2023 10:30
Футбол
автор: Никита Шмытов
Сергей Богданович, что с вами? «Все не так однозначно»?
Сергей Богданович, что с вами? «Все не так однозначно»?
Обозреватель «Советского Спорта» удивляется невнятной реакции главного тренера “Зенита” на банан, брошенный с трибуны в его игрока.
26.02.2023 08:13
Футбол
автор: Алексей Андронов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика