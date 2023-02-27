Черчесов победил, «Монако» разгромлен дома, Головин вне основы, Кержаков проиграл, Кокорин - ничья

«ФЕРЕНЦВАРОШ» ВЫИГРАЛ НА ВЫЕЗДЕ

«Ференцварош» после двух ничьих наконец выиграл в 21-м туре. Причем в гостях, у «Дебрецена» - 2:0. По мячу в каждом из таймов забил Райан Ммаэ, игрок сборной Марокко, забивший в отборочном цикле к ЧМ-2022 четыре гола. Однако по непонятным причинам в итоговую заявку на финальную часть включен не были в Катар не поехал.

Но вернемся к «Ференцварошу». Ближайшие преследователи чемпиона Венгрии «Кечкемет» и «Кишварда» завершили свои поединки вничью. Соответственно, лидер еще больше укрепился на своей позиции: у «Ференцвароша» 49 очков, у «Кечкемета» - 33, у «Кишварды» - 32.

Но сейчас все мысли Черчесова не столько о чемпионате, где все и так хорошо, а о предстоящем противостоянии в 1/8 финала Лиги Европы с «Байером».

Сражу скажем, что это лучший из восьми потенциальных соперников, который мог достаться «Ференцварошу». Против немецкого клуба у него есть хотя бы шансы на проход в четвертьфинал. Навскидку, оценил бы эти шансы в районе 10 процентов. Против остальных семи команд шансов не было совсем.

Чемпионство от Черчесова никуда не уйдет, к этому уже все привыкли, поэтому в Будапеште ждут от российского специалиста новых подвигов.

Первая игра с «Байером» пройдет 9 марта в Леверкузене. Кстати, финал Лиги Европы состоится 31 мая в Будапеште.

«МОНАКО» В КРИЗИСЕ, ГОЛОВИН НА ЗАМЕНЕ

«Монако» после Нового года набрал отличный ход, но вдруг в середине февраля резко сдал. Такое впечатление, что у команды начался игровой кризис. Первый тревожный звонок прозвенел во время первого матча Лиги Европы против «Байера» в Леверкузене. «Монако» выиграл 3:2, но никак не заслужил победы и даже ничьей. Это как раз та ситуация, когда монегаскам сильно повезло.

Ответная игра поставила все на свои места. Опять явное преимуществом немецкой команды, хотя хозяева сумели забить два гола. 3:2 в основное время в пользу «Байера» и заслуженная победа по пенальти.

И вот дома «Монако» принимал самого принципиального соперника – «Ниццу». Знаменитое дерби Лазурного берега. Александр Головин впервые в этом году не вышел в основе. Почему-то стался на скамейке капитан и лидер «Монако» Бен Йеддер. Оба появились на поле сразу после перерыва. Но к тому времени «Ницца» уже забила три безответных гола. Отыграть такую фору было тяжело, матч так и завершился – 0:3.

Благодаря тому, что «Марсель» был разгромлен также на своем поле во французском классико «ПСЖ» - 3:0 (дубль Килиана Мбаппе), положение первой тройки не изменилось, но «Монако» уже подпирает «Ланс».

1. ПСЖ – 50 очков, 2. Марсель – 52, 3. Монако – 50. 4. Ланс – 50…

КЕРЖАКОВ ПРОИГРАЛ ВТОРОЙ МАТЧ НА КИПРЕ

Александр Кержаков во втором матче руководил своей новой командой в чемпионате Кипра «Кармиотиссой». Его команда играла на выезде в небольшом городке Катокопья с местным клубом «Докса Кат» (12-е место) и уступила со счетом – 2:3.

Счет открыли гости, на 23-й минуте отличился Михал Дюриш. Но во втором тайме хозяева забили три гола подряд. Второй мяч «Кармиотисса» забила лишь на 91-й минуте.

На положение «Кармиотиссы» в таблице это поражение не повлияло. Команда идет на 10-м месте. Отрыв от 11-го составляет 6 очков. Впереди «Кармиотиссы» на 9-м месте «Анортосис» - 33 очка.

КОКОРИН НЕ ЗАБИЛ, НО ОТЫГРАЛ ВЕСЬ МАТЧ

«Арис» играл на выезде с ближайшим преследователем «Пафосом» - перед матчем у команд было 49 и 48 очков и 3-е и 4-е места соответственно.

Сыграли вничью - 1:1, лучший бомбардир «Ариса» Александр Кокорин на этот раз не забил, но отыграл весь матч. Обычно Сашу в концовке меняют.

Команды остались на своих местах.

Положение команд в дивизионе А следующее.

1.АЕК (Ларнака) – 55 очков (25 матчей), 2. АПОЭЛ – 54 (24), 3 Арис – 50 (25). 4. Пафос – 49 (25)… 10. Кармиотисса – 27 (25)…