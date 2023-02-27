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Сергей Шавло: Дзюба - лидер, он еще в юношеской команде снимал стружку с ребят

Сегодня «Спартак» проведет ответный матч 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом». В первой игре в составе «Локо» самым опасным был новичок Артем Дзюба.
Сергей Шавло: Дзюба - лидер, он еще в юношеской команде снимал стружку с ребят
27 февраля 2023 14:39
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Локомотив»

Мы поговорили про Дзюбу, про его переход в «Локомотив» и про его характер с легендой «Спартака», бывшим генеральным директором красно-белых Сергеем Шавло.

- «Локомотив» правильно сделал, подписав Дзюбу?

- Кто-то говорит, что в 34 года нечего ждать от футболиста, но мы знаем, что и в 36-37 некоторые играют на высоком уровне.

Дзюба – игрок штрафной, с ним очень тяжело бороться защитникам соперника. Ему достаточно полутора моментов, чтоб забить.

В первом кубковом матче со «Спартаком» Дзюба был самым активным и самым опасным в составе «Локомотива». В одном эпизоде ему не хватило сантиметров, чтобы забить. После его удара головой мяч попал в штангу.

Затем был еще один опасный момент, когда Артем перебрасывал мяч через вышедшего ему на встречу Максименко. Немного неточно – мяч пролетел выше перекладины.

Отвечая на ваш вопрос, «Локомотив» все правильно сделал. У команды непростое положение, в такой ситуации нужны опытные футболисты, умеющие делать результат.

- Некоторые команды РПЛ побоялись связываться с Дзюбой. Думаю, даже не столько команды, сколько тренеры. Они опасались, что Артем отберет часть их авторитета.

- Дзюба всегда был лидером. Такой это человек. Когда я пришел в «Спартак» на должность генерального директора, за дубль играло много иностранцев. Мы решили, что это неправильно, что за дубль должны играть наши молодые футболисты.

Как раз в академии был выпуск футболистов 1988 года рождения. Это команда, где играли Дзюба, Шишкин, Прудников. Так вот Артем там был лидером, он снимал с ребят стружку.

И потом его характер проявлялся везде, когда он уходил в аренду. Помните, как у Дзюбы не сложились отношения с тренером «Зенита»?

- Да, 2018 год, год чемпионата мира…

- Все правильно. Артем не стал сидеть на лавке, обижаться на тренера, потому что хотел сыграть на чемпионате мира, а поехал в Тулу. «Арсенал» явно не был фаворитом чемпионата, но Артем там очень здорово себя проявил, помог команде. И Черчесов его взял в сборную, а уже на чемпионате мира он стал основным нападающим.

источник: «Советский спорт»
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