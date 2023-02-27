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Анчелотти не едет в Париж

«Реал» опять бузит. Клуб все же решил проигнорировать ежегодную церемонию вручения наград FIFA The Best, которая пройдет сегодня в Париже и начнется в 23:00 по Москве.
Анчелотти не едет в Париж
27 февраля 2023 18:15
автор: Анастасия Лукачи

Причина обиды «бланкос» проста: в финальный топ-3 на звание лучшего игрока сезона не попал Винисиус Жуниор. И пусть в тройке оказался капитан испанского клуба Карим Бензема, для «сливочных», видимо, это оказалось недостаточным проявлением уважения. Кроме того, судя по информации издания Marca, «Реал» также огорчило непопадание бразильского нападающего в список номинантов на включение в команду года. Да и в целом мадридская команда, опять же если верить европейским СМИ, не нашла мотивации отправиться на премию, поскольку уверена, что все награды отойдут представителям аргентинской сборной. И у «Реала», конечно, есть все основания так думать. Тройки финалистов в основных категориях выглядят следующим образом.

Лучший игрок года: Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Карим Бензема («Реал», Франция).

Лучший голкипер года: Яссин Буну («Севилья», Марокко), Тибо Куртуа («Реал», Бельгия), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина).

Лучший тренер года: Карло Анчелотти («Реал», Италия), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити», Испания), Лионель Скалони (сборная Аргентины, Аргентина).

Действительно, есть ли место интриге в сегодняшней церемонии, кроме участия в ней бразильской супермодели Адрианы Лимы, которую аккурат в день вручения наград назначили глобальным послом болельщиков ФИФА, чтобы это ни значило? Вероятность победы Лионеля Месси и Эмилиано Мартинеса весьма высока. Так считают и боссы «Реала», но разве можно это назвать весомой причиной для бойкота? Скорее, это похоже на серьезное проявление неуважения. Точно не «бланкос» должны манипулятивно устанавливать лимит на количество наград.

Официального заявления «сливочные» по игнору FIFA The Best на своих ресурсах не публиковали, но при помощи различных источников сформулировали следующее: «Реал» в целом не против, чтобы все награды ушли аргентинцам, клуб осознает важность победы на чемпионате мира. Но при всем при этом, «бланкос» ценят и уважают работу своих футболистов, а потому не понимают, почему уже не в первый раз – помимо гениальности Винисиуса – игнорируются также заслуги и достижения голкипера команды Тибо Куртуа. Кроме того, в этому году на дату вручения премии у «сливочных» наложился сложный график: в субботу «Реал» встречался с «Атлетико», а уже в четверг, 2 марта, мадридцев ждет битва с «Барселоной» в полуфинале Кубка Короля. Так что «бланкос» не видят смысла тратить силы и время на поездку в Париж.

Будут ли серьезные последствия для «Реала» после этого саботажа? Это вряд ли. Но осадочек у ФИФА, конечно, останется. Посмотрим, кого они включат в число номинантов в следующем году. Премия The Best, возрожденная в 2016 году Джанни Инфантино, из года в год конкурирует в плане престижности с «Золотым мячом», но пока проигрывает. И подобный скандал, понятное дело, только ослабляет ее позиции.

источник: «Советский спорт»
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