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«Реал» не сможет - судья поможет, или Цирк на «Бернабеу»

Судейский беспредел в отношении «Атлетико» продолжается. Видимо, «матрасникам» в скором времени действительно не останется ничего другого, кроме как выходить на матчи с «Реалом» сразу вдесятером, чтобы главный судья не утруждал себя поиском поводов для удаления.
«Реал» не сможет - судья поможет, или Цирк на «Бернабеу»
27 февраля 2023 18:27
автор: Анастасия Лукачи

Когда за несколько дней до очередного мадридского дерби болельщики «рохибланкос» узнали имя главного судьи матча, их негодованию не было предела. Да, самые худшие опасения фанатов клуба не оправдались: «Реал» и «Атлетико» разошлись миром - ничья 1:1. Но в том, что «матрасники» на этот раз на «Сантьяго Бернабеу» не проиграли, а вдесятером организовали мяч в ворота «сливочных» - заслуга гения мотивации Симеоне и самоуверенности его ребят. Главный арбитр матча Хесус Хиль Мансано сделал все возможное, чтобы не огорчать «Реал», но на этот раз не дожал. Хотя - благодаря его самоотдаче - за «бланкос» в этот вечер и играло, по сути, 12 человек, «Атлетико», уже привыкший к удалениям, не растерялся. Чтобы осознать всю серьезность ситуации: все последние пять дерби «матрасникам» стандартно выдавали «красные» карточки.

Удивительно все-таки, как на фоне непрекращающихся скандалов по судейской теме при участии грандов примеры «Реала» и «Барселоны», рефери, выходя на поле, продолжают откровенно отрабатывать в пользу вышеозвученных клубов. Казалось бы, только недавно над «Атлетико» издевались в Кубке Испании, оставив его без оного - про безобразное судейство высказался даже гендир «рохибланкос» Мигель Анхель Хиль Марин. Он в открытую обвинил «сливочных» в работе с судьями. Но воз и ныне там. Арбитры определенно чувствуют поддержку со стороны руководства Ла Лиги и Луиса Рубиалеса, президента Королевской футбольной федерации Испании, известного своими, скажем так, нестандартными решениями и мутными схемами. Но пока гегемонят «Барселона» и «Реал». всех, видимо, все устраивает. И пускай каталонцев тоже недавно поймали за руку, заподозрив клуб в подкупе вице-президента испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикеса Негрейру, глава Ла Лиги моментально прикрыл «Барселону» грудью. Хавьер Тебас заявил, что дело было давно, в 2016 году, а значит спортивные санкции в отношении «сине-гранатовых» невозможны.

Так что «Атлетико» в сложившихся обстоятельствах остается только сотрясать воздух, по-другому это не назовешь. Понимая это, «матрасники» решились даже на крайние меры: после разогревшегося скандала в Каталонии «Атлетико» призвал остальные клубы примеры выступить с совместным заявлением, чтобы выразить свои протест и осуждение сложившейся ситуации с судьями. Это предложение было официально выдвинуто на собрании представителей клубов первого и второго дивизионов испанского чемпионата. Против проголосовали только «Реал» и сама «Барселона». Остальные были готовы согласиться, но пока совместного заявления так и не последовало.

Похоже, «рохибланкос» со своим желанием играть в футбол по правилам вступили в неравный бой. И если клубы продолжат держаться в стороне и считать, что это только война «Атлетико», Ла Лигу ожидает еще много судейских неожиданностей. По крайней мере, при встрече с с лидерами турнирной таблицы уж точно. «Было бы хорошо, если бы мы все могли соревноваться в одинаковых условиях», - сказал после матча Диего Симеоне. Но пока объективность и непредвзятость не станет для Королевской футбольной федерации Испании приоритетом, вряд ли что-то изменится. Про «Атлетико» же боссы испанского футбола продолжат вспоминать только если понадобится порассуждать о скучной и душной игре «матрасников» или пустить очередной слух об очередном реальном претенденте на место Эль Чоло. По судейству у них вопросов нет.

источник: «Советский спорт»
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