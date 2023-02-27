«Реал» не сможет - судья поможет, или Цирк на «Бернабеу»

Когда за несколько дней до очередного мадридского дерби болельщики «рохибланкос» узнали имя главного судьи матча, их негодованию не было предела. Да, самые худшие опасения фанатов клуба не оправдались: «Реал» и «Атлетико» разошлись миром - ничья 1:1. Но в том, что «матрасники» на этот раз на «Сантьяго Бернабеу» не проиграли, а вдесятером организовали мяч в ворота «сливочных» - заслуга гения мотивации Симеоне и самоуверенности его ребят. Главный арбитр матча Хесус Хиль Мансано сделал все возможное, чтобы не огорчать «Реал», но на этот раз не дожал. Хотя - благодаря его самоотдаче - за «бланкос» в этот вечер и играло, по сути, 12 человек, «Атлетико», уже привыкший к удалениям, не растерялся. Чтобы осознать всю серьезность ситуации: все последние пять дерби «матрасникам» стандартно выдавали «красные» карточки.

Удивительно все-таки, как на фоне непрекращающихся скандалов по судейской теме при участии грандов примеры «Реала» и «Барселоны», рефери, выходя на поле, продолжают откровенно отрабатывать в пользу вышеозвученных клубов. Казалось бы, только недавно над «Атлетико» издевались в Кубке Испании, оставив его без оного - про безобразное судейство высказался даже гендир «рохибланкос» Мигель Анхель Хиль Марин. Он в открытую обвинил «сливочных» в работе с судьями. Но воз и ныне там. Арбитры определенно чувствуют поддержку со стороны руководства Ла Лиги и Луиса Рубиалеса, президента Королевской футбольной федерации Испании, известного своими, скажем так, нестандартными решениями и мутными схемами. Но пока гегемонят «Барселона» и «Реал». всех, видимо, все устраивает. И пускай каталонцев тоже недавно поймали за руку, заподозрив клуб в подкупе вице-президента испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикеса Негрейру, глава Ла Лиги моментально прикрыл «Барселону» грудью. Хавьер Тебас заявил, что дело было давно, в 2016 году, а значит спортивные санкции в отношении «сине-гранатовых» невозможны.

Так что «Атлетико» в сложившихся обстоятельствах остается только сотрясать воздух, по-другому это не назовешь. Понимая это, «матрасники» решились даже на крайние меры: после разогревшегося скандала в Каталонии «Атлетико» призвал остальные клубы примеры выступить с совместным заявлением, чтобы выразить свои протест и осуждение сложившейся ситуации с судьями. Это предложение было официально выдвинуто на собрании представителей клубов первого и второго дивизионов испанского чемпионата. Против проголосовали только «Реал» и сама «Барселона». Остальные были готовы согласиться, но пока совместного заявления так и не последовало.

Похоже, «рохибланкос» со своим желанием играть в футбол по правилам вступили в неравный бой. И если клубы продолжат держаться в стороне и считать, что это только война «Атлетико», Ла Лигу ожидает еще много судейских неожиданностей. По крайней мере, при встрече с с лидерами турнирной таблицы уж точно. «Было бы хорошо, если бы мы все могли соревноваться в одинаковых условиях», - сказал после матча Диего Симеоне. Но пока объективность и непредвзятость не станет для Королевской футбольной федерации Испании приоритетом, вряд ли что-то изменится. Про «Атлетико» же боссы испанского футбола продолжат вспоминать только если понадобится порассуждать о скучной и душной игре «матрасников» или пустить очередной слух об очередном реальном претенденте на место Эль Чоло. По судейству у них вопросов нет.