Старикам тут не место: ветеран сборной Испании обвинил ее в эйджизме

От той исторической - без преувеличения! - сборной, что забрала два раза подряд «золото» чемпионата Европы (в 2008 и 2012 году) и стала чемпионом мира в 2010 году, в сегодняшнем дне почти ничего не осталось. После того как новый наставник «красной фурии» Луис де ла Фуэнте, все же решился указать на дверь последней «живой» легенде национальной команды старого образца Серхио Рамосу, из ветеранов получить шанс на вызов в сборную дня будущего теоретически остался только у 33-летнего Жорди Альбы.

Защитник вот уже без малого десять лет защищает цвета «Барселоны», и кстати, успел несколько лет бок о бок побегать за «красную фурию» вместе со своим нынешним главным тренером - Хави. Альба с 2011 года исправно вызывается в национальную команду и знает вкус побед: в финале чемпионата Европы в 2012 году, где испанцы обыграли итальянцев со счетом 4:0, Жорди стал автором одного из забитых голов.



Еще один из долгожителей того самого «золотого» для Испании состава, и к слову, одноклубник Жорди - 34-летний Серхио Бускетс, несмотря на внушительный послужной список - четыре мировых первенства за спиной - решил не дожидаться, когда его попросят на выход, а ушел самостоятельно. Сразу после ЧМ в Катаре.

Глобальную перестройку «красной фурии», с упором на молодежь, начал еще четыре года назад Луис Энрике. За это время он успел неоднократно подвергнуться критике, особенно после того как дважды не вызвал в сборную ее многолетнего капитана Серхио Рамоса - на Евро-2020 и мундиаль в Катаре. Но оставить совсем без надежды рекордсмена национальной команды по количеству сыгранных за нее матчей Энрике так и не решился. А вот новый наставник «Фурии Роха» Луис де ла Фуэнте все-таки смог. Так что понять глубину разочарования 36-летнего Рамоса можно. И его публичные обвинения в адрес коуча сборной - тоже. Особенно когда перед глазами есть пример Лео Месси, ставшего чемпионом мира в 35 лет. «Я получил звонок от нынешнего главного тренера, который сказал мне, что не рассчитывает на меня сейчас и не будет рассчитывать в дальнейшем, какой бы уровень игры я ни показывал и как бы я ни продолжил свою спортивную карьеру. К огромному сожалению, это конец приключения, которое, как я надеялся, будет длиннее», - написал защитник «ПСЖ» в своих соцсетях.

А вот в Королевской федерации футбола Испании (RFEF) не считают, что произошло что-то из ряда вон выходящее. Более того, ее президент Луис Рубиалес, крайне возмущен поведением Рамоса - по мнению босса испанского футбола Серхио не стоило делать достоянием общественности слова главного тренера сборной. Курс на молодость давно задан, ну а то, что достойно проводить легенду национальной команды не получилось... Кто ж в этом виноват?

Рамоса в его возмущении процветающим эйджизмом в «красной фурии» поддержали многие бывшие партнеры по команде. Так, экс-голкипер мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс разместил в своих соцсетях фото Рамоса, где рядом с защитником стоят кубок мира и два кубка Европы. Эти трофеи Икер и Серхио вместе выиграли с 2008 по 2012 год. Легенда тренерского цеха Карло Анчелотти также не смог промолчать. «Вопрос возраста для ветеранов заключается в том же, как и в случае с молодежью. Если игрок соответствует требованиям, то не нужно смотреть в паспорт», - заявил главный тренер «Реала». Так что, похоже, де ла Фуэнте повторит путь своего предшественника Луиса Энрике - работать ему дальше под большим давлением. Ведь прощаться с легендами надо уметь, тем более, что с уходом Рамоса для сборной Испании закончилась целая эпоха. Да, пока не сбросили со счетов Альбу, но при всем уважении к его заслугам перед национальной командой, Серхио заслуживал особого прощания.