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Гризманн и Симеоне поставили очередной рекорд

То, что розововолосый французский уникум будет практически в одиночку тащить «Атлетико» в провальном и таком решающем для Диего Симеоне сезоне-2022/23, аргентинский коуч вряд ли мог просчитать в далеком 2014 году, когда забирал молодого и талантливого напа из «Реал Сосьедад». 
Гризманн и Симеоне поставили очередной рекорд
27 февраля 2023 19:07
автор: Анастасия Лукачи

С «Эль Чоло» у Антуана Гризманна были разные этапы в отношениях, но Симеоне всегда делал на этого игрока особенную ставку.

В «Атлетико» Антуан полезен во всех стадиях, ради него Симеоне идет на многое, - отметил как-то один из бывших наставников Гризманна Раймон Доменек. И это весьма точное замечание. Как показало время, только два человека в футбольном мире оказались способны полностью раскрыть все таланты французского страйкера - Диего Симеоне и Дидье Дешам. Особенно очевидно это стало после провального перехода, точнее сказать - побега Антуана в «Барселону» в 2019 году, где Гризманн не только не прижился, но и чуть было не потерял себя. Сложные отношения с неприкасаемым лидером каталонцев Лео Месси, постоянная смена тренеров, ни один из которых так и не смог найти ему результативного применения - Вальверде, Сетьен, наконец, Куман - Антуан старался достойно примерить на себя все роли и позиции, но главного - свободы в принятии решений - ему так и не дали.

- Он так много делает для команды, но его совсем не ценят, – отметил в одном из интервью Блез Матюиди. – Антуана бросают с позиции на позицию.

Так что неудивительно, что перетерпев два неудачных сезона в стане «сине-гранатовых», французский нападающий устремился домой - в «Атлетико».

Это стало судьбоносным и единственно правильным решением. К Гризманну вернулся кураж и уверенность в своей исключительности. С каким вдохновением отыграл Антуан чемпионат мира в Катаре! И пусть этот мундиаль и не принес ему второго чемпионского звания, сколько всего полезного он успел сделать на полях Катара для своей сборной! Он взял на себя функции футбольного хамелеона и продемонстрировал весь спектр своей тактической уникальности. На этом ЧМ 31-летний Гризманн побывал и креативным плеймейкером, и результативным защитником, и профильным бомбардиром. Он был уместен, необходим и хорош везде. И это, если не уточнять, что даже без этой статистики, француз приехал на катарский мундиаль уже в статусе абсолютной легенды сборной, установив рекорд - Антуан на пропустил ни одной игры национальной команды с июня 2017 года, отыграв 70 матчей подряд. «У Гризманна характер великого игрока, он уже 10 лет на топ-уровне», - сказал по завершению ЧМ Дидье Дешам и с ним сложно не согласиться. По крайней мере, Симеоне точно разделяет эти чувства. «Эль Чоло» пытался заменить или ослабить лидерское влияние французского нападающего на «матрасников», но история «Атлетико», сделав круг, вернулась к истокам - к особенному значению Антуана Гризманна для «рохибланкос».

И в последнем матче мадридского «Атлетико» с басками из «Атлетик» розоволосый форвард снова это доказал, став автором 1000-го гола «матрасников» в Ла Лиге в эпоху Симеоне (для которого это игра тоже стала рекордной - 425-ой за мадридцев в примере). Но и без этого достижения, Гризманн уже полноценная легенда «индейцев»: именно Антуан забил первый гол в истории «Метрополитано», затем последовал первый дубль в истории этого стадиона, затем первый хет-трик, а после и первый покер в исполнении француза. Гризманн без преувеличения - один из лучших игроков в истории «Атлетико»: на его счету 324 матча, 148 голов и 66 ассистов. Если кто и поможет «матрасникам» пережить это непростой сезон, то только Антуан и сумасшедшая вера в него Эль Чоло. Ведь, как признался недавно Гризманн, если Диего Симеоне все же покинет Мадрид, француз не видит смысла оставаться в «Атлетико».

источник: «Советский спорт»
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Гризманн и Симеоне поставили очередной рекорд
Гризманн и Симеоне поставили очередной рекорд
То, что розововолосый французский уникум будет практически в одиночку тащить «Атлетико» в провальном и таком решающем для Диего Симеоне сезоне-2022/23, аргентинский коуч вряд ли мог просчитать в далеком 2014 году, когда забирал молодого и талантливого напа из «Реал Сосьедад». 
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