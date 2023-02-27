С таким Кубком и еврокубки не нужны! «Спартак» в роскошном дерби победил «Локомотив»

КВИНСИ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ОСНОВУ

Первый матч в Черкизово в прошлую среду сделал «Спартак» фаворитом этой пары, но не оставил цельного впечатления. Красно-белые великолепно провели первый тайм, но радикально сдали во втором, а железнодорожники упустили возможность дожать дрогнувшего соперника. В общем, эта игра должна была ответить на вопросы, повисшие в воздухе пятью днями ранее.

В первом домашнем матче 2023 года Гильермо Абаскаль с первых минут выпустил и Антона Зиньковского, и Квинси Промеса, осенью являвшихся конкурентами на позиции левого вингера. На сей раз они должны были взаимодействовать. При этом голландец очень слабо вышел на замену в Черкизово, так что его появление стало сюрпризом. Кроме того, удивляет, что заменил он не Михаила Игнатова, а Павла Мелешина, и таким образом в составе не оказалось ни одного центрфорварда в классическом понимании.

В свою очередь, Михаил Галактионов учел ошибки первого матча и сделал выводы из увиденного во втором тайме. Во всяком случае, такое объяснение напрашивается, когда видишь в тройке центральных полузащитников Антона Миранчука и самую яркую группу нападающих: Максим Глушенков – Артем Дзюба – Сергей Пиняев. Сильнейший атакующий состав «Локомотива» подчеркивал поставленную задачу на эту игру.

Источник фото: ФК «Спартак»

Этим же наверняка объясняется и выбор более полезного при подключениях в атаку Наира Тикнизяна на левом фланге обороны вместо Максима Ненахова. Ну, и отметим дебют за «Локо» аргентинского центрального защитника Германа Конти.

16 МИНУТ ГОЛЛАНДИИ

Команды начали матч без разведки и середины поля, словно перенеся нас в чемпионат Голландии. И те, и другие очень лихо шли в прессинг, но оставляли много пространства за спиной, которым пользовались быстроногие игроки атаки. Сначала Зиньковский в контратаке вывел на удар Игнатова, а затем Миранчук легким касанием пробросил мяч на Пиняева. В обоих случаях партнеров выручили вратари Илья Лантратов и Александр Максименко.

Такой старт игроков не испугал, и они спустя насколько минут обменялись голами. Первым удалось отличиться спартаковцам. Накрыв соперника на выходе обороны, они доставили мяч в штрафную Промесу, а тот выкатил его под удар Игнатову, идеально закрутившему мяч в дальний угол.

Однако не успели спартаковцы порадоваться, как игроки «Локо» отыгрались. Сначала закрепились в штрафной и вывели на удар Тикнизяна, но вновь спас Максименко, а затем отлично сыграли на подборе, и Миранчук, в великолепном прыжке опередив Георгия Джикию на ближней штанге, технично замкнул подачу все того же Тикнизяна. Ух!

Источник фото: ФК «Локомотив»

И СНОВА ВАР НЕ НА СТОРОНЕ «ЛОКО»

Спартаковцев ответный гол отрезвил. Они переключили скорости на более контролируемые и за счет большей сыгранности как будто получили чуть больше контроля над игрой. Железнодорожники все так же пытались устраивать наскоки на штрафную соперника, но то ли устали, то ли не хватало техники, то ли взаимопонимания, но в финальной трети поля у них было много невынужденного брака.

Финальный отрезок тайма «Спартак» провел в позиционном нападении. Чего хозяевам не хватало, так это высокого центрального нападающего, потому что, опутав штрафную паутиной передач, на удар они пытались вывести кого-то из партнеров только пасом низом. Оно и понятно. От Игнатова ждать, что он будет собирать навесы, не приходится.

Игра вроде бы стала успокаиваться, но под занавес тайма взорвалась двумя эпизодами. Сначала Промес получил пас на ход и сильно пробил в Лантратова, от которого мяч угодил в штангу. А затем Миранчук классно открылся под закидушку из глубины и вывалился один на один с Максименко, но в борьбе с Даниилом Хлусевичем не попал по мячу и рухнул. Эпизод спорный, вполне тянувший на пенальти, но ни Сергей Иванов, ни арбитры на ВАР фола не обнаружили.

Как не вспомнить, что в первом матче видеоассистенты тоже были не на стороне железнодорожников, отменив их гол в концовке?

Источник фото: ФК «Локомотив»

БОРЬБА В ПАРТЕРЕ ИЛИ В РАМКАХ ПРАВИЛ?

Второй тайм начался так же хаотично, как и первый. Обе команды бросились забивать, но рисковали пропустить. Так, Дзюба после розыгрыша стандарта классно скидывал Станиславу Магкееву, но тот пробил над перекладиной. В другом эпизоде Миранчук классно бил из-под защитника, но Максименко в очередной раз продемонстрировал классную реакцию.

У спартаковцев были свои моменты, а сработал тот, что спровоцировала перестановка Абаскаля в перерыве. Павел Мелешин вышел вместо Зиньковского и пошел в центр нападения, а Игнатов отправился на правый фланг. Там он и навязал единоборство Тикнизяну, о котором будут спорить до хрипоты. Спартаковец задействовал руки, и защитник не удержал равновесия, после чего последовал пас в центр на Зобнина и хлесткий удар в дальний угол. К удивлению многих (и моему), Иванов вновь принял сторону хозяев, даже после того, как его позвали к монитору.

ТРИ УДАРА ПРОМЕСА С «ТОЧКИ»!

Команды до конца игры не сбавляли обороты, что особенно поражает, если учесть, что для них это всего лишь второй официальный матч после возобновления сезона. Если игроки сейчас способны выдерживать такой темп, что будет дальше? Даже в самой концовке Промес бежал, как на первых минутах, и на 81-й минуте убежал по левому краю, после чего точно пальнул в дальний угол. Лантратов в шикарном прыжке мяч достал, но отбил прямо на Кристофера Мартинса Перейру. Номинальный опорник второй раз подряд выходит на замену на позиции правого вингера, и этот факт нам еще предстоит осознать.

К чести гостей, они не сдались даже при минус три по сумме двух матчей и сумели еще раз огорчить уставшего творить чудеса Максименко. Это Миранчук идеально закрутил мяч в угол из-за пределов штрафной. Но на большее железнодорожников не хватило, и они отправляются в нижнюю часть сетки Кубка России. А «Спартак» завершил это дерби заработанным, но не реализованным Промесом пенальти и идет в полуфинал Пути РПЛ, куда до него пробился «Урал», прошедший «Ростов».

А «Спартак» завершил это дерби аж двумя (!) заработанными в компенсированное время пенальти. Первую дуэль у Промеса Лантратов выиграл, а вот вторую ему сорвали арбитры, указавшие, что вратарь раньше времени вышел из ворот. И вот третья попытка голланда удалась. Красно-белые идут в полуфинал Пути РПЛ, куда до них пробился «Урал», прошедший «Ростов».

Кубок России. Путь РПЛ. Четвертьфинал. Ответный матч

«Спартак» - «Локомотив» - 4:2 (1:1)

Голы: Игнатов, 15 – 1:0. Миранчук, 17 – 1:1. Зобнин, 56 – 2:1. Мартинс, 81 – 3:1. Миранчук, 83 – 3:2. Промес, 90+9 – 4:2.

Нереализованный пенальти: Промес, 90+4 (вратарь).

«Спартак»: Максименко, Денисов (Тавареш, 87), Н. Чернов, Джикия, Хлусевич, Зобнин, Литвинов (Бальде, 87), Пруцев, Зиньковский (Мелешин, 46), Игнатов (Мартинс, 73), Промес.

«Локомотив»: Лантратов, Смольников, Магкеев, Конти, Тикнизян, Баринов, Карпукас (Куликов, 77), Миранчук, Глушенков (Камано, 59), Пиняев (Игнатьев, 77), Дзюба.

Предупреждения: Глушенков, 18. Хлусевич, 43. Зиньковский, 44. Баринов, 61. Игнатов, 70. Тикнизян, 75.

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).