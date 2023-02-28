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Месси забил 700 голов в топ-чемпионатах Европы. Как он это сделал и кто еще достиг этой отметки?

Даже Холанду будет сложно повторить подобный результат.
Месси забил 700 голов в топ-чемпионатах Европы. Как он это сделал и кто еще достиг этой отметки?
28 февраля 2023 12:24
автор: Никита Шмытов

«ПСЖ» выиграл у «Марселя» со счетом 3:0, благодаря чему оторвался от ближайшего преследователя еще дальше. Главным архитектором победы стал Лионель Месси, оформивший гол и две голевые передачи, которые стали особенными. Теперь аргентинский форвард стал первым в истории футболистом, на счету которого 700 голов в топовых европейских чемпионатах. Криштиану Роналду в Европе забил 701 гол, но пять из них были в чемпионате Португалии. Подытожим великое событие.

Количество голов за матч

В среднем Месси нужно всего 98 минут на гол. А учитывая его 840 матчей на клубном уровне, легко вычисляем, что в среднем аргентинец забивает 0,83 гола за игру.

Количество голов в сезон

В текущем сезоне на счету Лео 17+16 баллов по «гол+пас» в 28 матчах. И это уже 17-й подряд по счету сезон, в котором он забивает более 10 голов. В последний раз он забивал меньше только в сезоне-2005/06, когда ему было 18 лет.

Также у него есть десятилетний отрезок в карьере, когда он забивал более 40 голов в сезон. 40! А 2012-й календарный год получился самым лучшим в карьере Лионеля, ведь он забил аж 91 гол.

Любимые клубы Месси

Больше всего Лионель забивал в ворота пяти клубов: «Севилья», «Валенсия», «Атлетик», «Атлетико», «Реал». Суммарно в их ворота влетели 156 голов.

Голевые передачи

Месси - не классический завершитель, а потому и голевых передач у него накопилось за карьеру предостаточно. На данный момент у него их 299, что невероятно много. Например, у одного из лучших плеймейкеров 21-го века Хави 212 голевых пасов, у Стивена Джеррарда - 169, у Иньесты - 162. Месси на голову выше всех игроков современности.

Голы из-за штрафной и пенальти

Месси не только прекрасно проникает в штрафную, но и здорово обучен ударами из-за ее пределов. Всего он забил 75 голов с дальней позиции, еще 52 гола - со штрафных.

Голов с пенальти в карьере Месси не так уж и много - 84. Все остальные забиты либо со штрафных, либо с игры.

Кто может приблизиться к Месси?

«Клуб-700» - новая и почти недосягаемая отметка для любого футболиста. Ближайшим действующим футболистом, который бы теоретически мог стать в один ряд с Месси, это Роберт Левандовски, но у него всего 472 гола в больших европейских лигах. Поляку уже 34 года, и вряд ли он успеет забить еще 228 голов. Казалось бы, что он так много забивал в «Баварии», но это никак не отражается в статистике, когда сравнение идет с Лео.

Если смотреть на перспективу, то потенциал есть у Килиана Мбаппе, на счету которого 227 голов к 24 годам. А у другого суперфорварда Эрлинга Холанда всего 119 голов к 22 годам. Даже если норвежец будет забивать 15 сезонов подряд хотя бы по 30 голов, то ему все равно не хватит, чтобы догнать Лео.

источник: «Советский спорт»
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