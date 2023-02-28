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Как закончатся топ-чемпионаты Европы? Суперкомпьютер рассчитал все исходы

Головин одной ногой в ЛЧ, «Бавария» почти чемпион и другие прогнозы.
Как закончатся топ-чемпионаты Европы? Суперкомпьютер рассчитал все исходы
28 февраля 2023 12:47
автор: Никита Шмытов

До конца сезона-2022/23 осталось около трех месяцев (последние туры пройдут в конце мая), так что самое время посмотреть на ситуацию в различных лигах Европы. Но делать мы это будем с оглядкой на суперкомпьютер от fivethirtyeight, который регулярно отслеживает ситуацию в чемпионатах и рассчитывает вероятность того или иного результата для каждой команды. Что он прогнозирует?

АПЛ (Англия)

Чемпион: «Арсенал» (53%), «Манчестер Сити» (44%)

Вылетят: «Эвертон» (54%), «Борнмут» (64%), «Саутгемптон» (72%)

«Арсенал», несмотря на поражение от «Манчестер Сити», все-таки смог устоять на первом месте. «Горожане» частенько ошибаются, но «канониры» котируются пока как фавориты, пускай и с мизерным отрывом. Третий кандидат на чемпионство тоже есть, но у «Манчестер Юнайтед» всего 3% на совершения чуда.

Самая главная интрига подвала - положение «Эвертона». Клуб сенсационно болтается на самом дне, и его шансы только около 50%.

Бундеслига (Германия)

Чемпион: «Бавария» (78%)

Вылетят: «Штутгарт» (23%), «Хоффенхайм» (31%), «Герта» (32%), «Бохум» (50%), «Шальке» (71%)

В Бундеслиге «Бавария» и дортмундская «Боруссия» делят первое место в турнирной таблице, но суперкомпьютер совершенно не верит, что «шмели» дотянут в тяжелой чемпионской гонке до конца. Мюнхенцы остаются главными фаворитами. Самое забавное, что «Унион», который отстает от лидеров всего на четыре очка, вообще не оценивается суперкомпьютером как потенциальный победитель - всего 1%.

Из немецкой вышки вылетают только три команды, но алгоритмы выделяют пять клубов, которые имеют более или менее равные шансы на понижение. Отличается только «Шальке», хотя в последних пяти матчах клуб не проигрывает, что дает мизерную надежду на камбэк.

Серия А (Италия)

Чемпион: «Наполи» (99%)

Вылетят: «Сампдория» (90%), «Кремонезе» (93%)

В Италии все максимально просто и понятно. На 99% определен победитель, что неудивительно, ведь «Наполи» лидирует с гигантским отрывом - 18 очков.

Из Серии А тоже вылетают три команды, но суперкомпьютер пока определился только с двумя почти безнадежными командами. У «Кремонезе» за 23 тура ни одной победы, а у «Сампдории» девять очков до спасительной 17-й строчки, что очень много для команды, которая выиграла всего дважды.

Ла Лига (Испания)

Чемпион: «Барселона» (77%)

Вылетят: «Эльче» (99%), «Вальядолид» (45%)

«Барселона» сенсационно проиграла «Альмерии» в последнем туре (0:1), но это никак не повлияло на чемпионскую гонку. «Сливочные» уступают на семь очков, а их вероятность на титул оценивается всего в 23%. Больше кандидатов нет.

И если вы подумали, что положение «Кремонезе» безнадежно, то «Эльче» спешит перебить. Аутсайдер Ла Лиги, в отличие от коллеги по несчастью из Италии, даже одержал одну победу, но кардинально ничего от этого не изменилось. Даже у 19-го «Хетафе» на 13 очков больше.

Лига 1 (Франция)

Чемпион: «ПСЖ» (96%)

Вылетят: «Труа» (83%), «Анже» (99%)

Во Франции все стабильно. «ПСЖ» перемалывает соперников направо и налево, и уже после 25 туров имеет 96% шансов на победу. Единственный соперник - «Марсель», который проиграл парижанам со счетом 0:3 в последнем туре.

Положение «Монако» Александра Головина пока покрыто тайной. Его попадание в Лигу чемпионов следующего сезона оценивается в 50%.

Внизу тоже есть два явных конкурента. «Анже» сильно отстал, а «Труа», несмотря на высокую плотность (от 15 до 19 места всего три очка), явный аутсайдер в этой группе. Виной тому ужасная серия из 7 поражений в 8 последних матчах (одна ничья).

источник: «Советский спорт»
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