Сергей Хусаинов: К Иванову вопросов нет, есть вопросы к людям, которые дали ему в руки свисток

Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов разобрал ключевые ошибки Иванова, повлиявшие на исход игры.

- У вас есть вопросы к арбитру Иванову?

- К Иванову вопросов нет, есть вопросы к людям, которые дали ему в руки свисток.

- Это заявление! Давайте по порядку.

- По первому тайму. Было несколько тактических фолов с опасностью нанесения серьезных травм. Иванов вроде фиксирует взглядом, жестом, но сохраняет атаку, когда этого не требуется – мяч находится в середине поля. Еще неизвестно, чем эта атака завершится.

Хорошо, судья действует в пользу атаки. Но мяч вышел, вернись к эпизоду, покажи, что ты все фиксируешь. Продемонстрируй свой профессионализм. Для этого у тебя в кармане есть желтая и красная карточки.

И не надо делать внушений. Игрок, нарушавший нарушивший правила, сыгравший достаточно опасно, не наказан. Поэтому продолжает играть также.

- Большие вопросы вызвало нарушение против Миранчука в штрафной.

- Я к нему и веду. Концовка первого тайма, счет 1:1. Идет передача в центр штрафной Миранчуку, и он падает. Мяч уходит за пределы поля.

Арбитр в идеальной позиции, идет прослушка. А почему же профессиональный игрок не попадет по мячу? Он за это получает большую зарплату. А потому что его сзади бьет защитник «Спартака» по опорной ноге.

А Леша Николаев комментирует, что со стороны защитника не было акцента. А какой должен быть акцент – дубиной по голове? Напомню, счет был 1:1. Нарушение было? Было. Значит, должен быть назначен пенальти.

- Самый спорный момент, после которого был забит третий гол. Борьба Тикнизяна и Игнатьева. Возможно, ключевой эпизод матча.

- Вопрос к арбитру ФИФА Иванову: куда и чем можно толкать игрока, который блокирует доступ к мячу? В правилах написан ответ: толкать можно плечом, когда расстояние до мяча не более двух метров.

Здесь Игнатов двумя руками шарашит по лопаткам Тикнизяна, наклоняет его, валит. Не хватало только броска через бедро. После этого следует передача на Зобнина, тот забивает.

Опять объяснение Николаева: да, борьба шла, но не было акцента.

Опять идут переговоры, на ВАРе два друга – Турбин и Вася Казарцев. Позвали Иванова к монитору, тот смотрел-смотрел и гол засчитал. То есть, нарушения не увидел.

И эти два друга на ВАРе тоже не увидели.

- Какой вывод?

- Вывод простой: судья ФИФА Иванов допустил две серьезные ошибки, повлиявшие на ход и результат игры.