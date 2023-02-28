Де Хеа – самый сухой вратарь «МЮ», Холанд побил рекорд Агуэро, у Месси 700 голов. Цифры выходных

0 побед в 5 матчах с Жоау Феликсом в составе одержал «Челси» – 1 ничья (с «Вест Хэмом») и 4 поражения (от «Боруссии» Д, «Фулхэма», «Саутгемптона» и «Тоттенхэма»). При этом мадридский «Атлетико» после отъезда нападающего в Лондон ни разу не проиграл в 7 играх – 4 победы и 3 ничьи.

1-м трофеем в карьере 30-летнего Ваута Вегорста стал выигранный им с «Манчестер Юнайтед» Кубок лиги. До переезда зимой в «Юнайтед» он выступал за «Эммен», «Эраклес», АЗ, «Вольфсбург», «Бернли» и «Бешикташ».

1-й гол почти за год забил за «Байер» нападающий Сердар Азмун. На сей раз он отличился в игре с «Фрайбургом» (1:1), а в предыдущий раз поражал ворота соперников «аспириновых» в апреле 2022-го (пострадал «Гройтер Фюрт»).

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Почти 2 года не выходил на поле в официальных матчах вратарь «Ньюкасла» Лорис Кариус. В предыдущий раз он выступал за «Унион» 28 февраля 2021 года.

2 матча в Кубке лиги за «МЮ» успел сыграть вратарь Мартин Дубравка, прежде чем «Ньюкасл» досрочно отозвал его из аренды. Благодаря этому, несмотря на поражение его команды в финале, словак стал обладателем трофея наряду с другими игроками «красных дьяволов».

5 матчей без побед – такова черная серия «Челси» в АПЛ. После 24 туров синие идут на 10-м месте.

6 недель может пропустить защитник «Челси» Тьяго Силва из-за травмы, полученной в матче с «Тоттенхэмом».

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7 туров подряд не побеждал в бундеслиге «Шальке». Серию прервал матч со «Штутгартом» (2:1). Интересно, что в предыдущих четырех играх «рудокопов» в бундеслиге болельщики вообще не видели голов.

8 побед подряд в серии А одержал «Наполи» и благодаря осечке «Интера» (0:1 от «Болоньи») довел отрыв от ближайшего преследователя до 18 очков.

9-й раз подряд проиграл на «Уэмбли» «Ньюкасл». Катастрофическая серия началась в финале Кубка Англии аж 1974 года и является самой продолжительной на этом стадионе для какой-либо команды.

9 последних голов из-за пределов штрафной полузащитник «Лацио» Луис Альберто забил на домашнем стадионе римлян. Столько же с марта 2019 года в родных стенах в рамках серии А с дальней дистанции удалось забить только Руслану Малиновскому.

14 титулов совместно завоевали защитник Рафаэль Варан и полузащитник Каземиро. 13 из них приходятся на период их игры за «Реал» (4 Лиги чемпионов, по 2 чемпионата и Суперкубка Испании, а также по 2 клубных чемпионата мира и Суперкубка УЕФА) и один – Кубок лиги – за «МЮ».

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14 попаданий в каркас ворота совершили футболисты «Ливерпуля» в 23 матчах АПЛ нынешнего сезона. Естественно, они лидеры лиги по этому показателю.

18 очков добрал «Вильярреал» благодаря голам во вторых таймах. Это лучший результат в ла лиге. Неподалеку расположились «Барселона» (17 очков)», «Эспаньол» и «Реал» (по 15).

19 мячей забили футболисты «МЮ», вышедшие в этом сезоне на замену. По этому показателю команда Эрика тен Хага лидирует во всех топ-5 европейских лиг.

27 голов записал на свой счет Эрлинг Холанд в 24 матчах АПЛ, перебив рекорд по количеству мячей за сезон для игрока «Манчестер Сити». Предыдущий принадлежал Серхио Агуэро – 26 голов в сезоне-2014/15.

99 голов за «Спартак» у нападающего Квинси Промеса. Он забил его на 99-й минуте матча с «Локомотивом».

Источник фото: ФК «Спартак»

100 голов в нынешнем сезоне среди клубов топ-5 лиг первой забила «Бавария». Юбилей пришелся на матч с «Унионом» (3:0), по итогам которого мюнхенцы вернули себе первую строчку, хотя и делят ее с «Боруссией» Д.

107 минут длился матч «Кадис» – «Райо Вальекано» (1:0). С 97-й минуты гости играли в меньшинстве.

181 сухой матч провел за «МЮ» вратарь Давид де Хеа – новый рекордсмен клуба по этому показателю. В финале Кубка лиги с «Ньюкаслом» (2:0) он обошел Петера Шмейхеля. Всего в активе испанца 522 матча за «красных дьяволов».

200 голов за «ПСЖ» забил нападающий Килиан Мбаппе. Он возглавляет список лучших бомбардиров клуба наряду с Эдинсоном Кавани, но ему потребовалось на это на 55 матчей меньше (246 против 301).

250 побед в АПЛ на счету тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса. Больше побед в премьер-лиге только у сэра Алекса Фергюсона (528) и Арсена Венгера (476).

280 дней не выходил на поле нападающий «Милана» Златан Ибрагимович. В выходные он появился в концовке матча с «Аталантой» (2:0).

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425 матчей во главе одного клуба ла лиги провел наставник «Атлетико» Диего Симеоне, поставив новый рекорд Испании. Предыдущий принадлежал экс-тренеру «Реала» Мигелю Муньосу.

700 голов на счету полузащитника «ПСЖ» Лионеля Месси в клубной карьере. Юбилейным стал гол в ворота «Марселя» (3:0) в лиге 1. Это его 28-й гол за парижан, а предыдущие 672 он провел в футболке «Барселоны».

С 2017 года «МЮ» не мог завоевать трофей. В предыдущий раз это была Лига Европы-2016/17 еще при Жозе Моуринью.