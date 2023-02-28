«Спартак» стал работать с судьями? На что намекал Леонид Федун?

«СПАРТАК» ПРЕССОВАЛ СУДЕЙ

Сезон в России только возобновился, а обновленный кубок уже подарил нам жгучее противостояние между прогрессирующим «Спартаком» Гильермо Абаскаля и совсем иным, чем по осени, «Локомотивом» Михаила Галактионова. Команды выдали нам почти 200 минут (с учетом компенсированного времени) яркого и бескомпромиссного футбола. Но, к сожалению, обсуждать в ближайшие дни будут не их, а работу арбитров.

Страсти нагнетались еще после первого матча, в самой концовке которого Владислав Безбородов отменил гол Станислава Магкеева из-за активно-пассивного офсайда Франсуа Камано. Ответная же игра на «Открытие Арене» предоставила целую коллекцию результативных решений, каждое из которых сложилось не в пользу железнодорожников.

Источник фото: ФК «Локомотив»

Тут спартаковцам стоит отдать дань уважения. Они довольно цинично подошли к вопросу и на протяжении нескольких дней через подконтрольные телеграм-каналы готовили общественность и давили на судей. Аккуратно, по принципу от обратного. Сразу на нескольких площадках критиковали назначение на матч арбитров Сергея Иванова и Василия Казарцева (на ВАР), напоминая обо всех их проступках, особенно в отношении красно-белых. И таким образом психологически настраивали арбитров – лишний раз свиснешь в сторону хозяев, и на тебя обрушится умело подготовленная лавина негодования. Спартаковских болельщиков в стране много, их недовольство сложно не заметить даже самым толстокожим людям.

ДУТАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Судя по увиденному в ответном матче, тактика сработала. Экс-арбитр Алексей Николаев в эфире федерального канала разбирал решения судей в режиме онлайн, однако поскольку он каждый раз вставал на их сторону, закрадываются подозрения, что его реальная цель – не экспертиза, а защита коллег. Возможно даже, он делает это не сознательно, а просто потому, что сам был в шкуре судьи в поле и не хочет лишний раз задевать товарищей. Тем не менее, его абсолютно односторонняя трактовка правил в пользу принятых решений не позволяет нам всерьез относиться к его оценкам.

СВИСТКИ В ПОЛЬЗУ КРАСНО-БЕЛЫХ

Уж во всяком случае, два эпизода точно заслуживают более широкого обсуждения: падение Алексея Миранчука в конце первого тайма и засчитанный гол Романа Зобнина во втором.

В первом случае Сергей Пиняев технично забросил мяч за спины защитникам, и Миранчук вывалился один на один с Александром Максименко. Даниил Хлусевич попытался догнать оппонента и выбить у него мяч, но не дотянулся, а коснулся лишь левого бедра, причем за мгновение до того, как железнодорожник запнулся и «зажевал» удар. Но Казарцев даже не позвал Иванова к монитору.

Во втором моменте Михаил Игнатов вместе с Наиром Тикнизяном прибежал в чужую штрафную и устроил борьбу в партере в углу лицевой линии. Защитник ставил спартаковцу спину, а тот контролировал его обеими руками. Поначалу без видимых усилий, но в самом конце эпизода сделал акцентированное движение в сторону и тем самым окончательно завалил не имевшего точки опоры оппонента, как на татами.

«Редко когда увидишь такую вольную борьбу в футбольном матче», – сказал в эфире Георгий Черданцев. А в комментариях под онлайн-трансляцией большинство сходилось на том, что это фол. Справедливости ради, аналогичного мнения придерживался и Казарцев, пригласивший-таки Иванова посмотреть повтор. Как мы знаем, в большинстве случаев это означает отмену предыдущего решения, но Иванов после похода к бровке остался при своем мнении – такой уровень борьбы в футболе, по его мнению, дозволяется.

Уже в компенсированное время случились еще два эпизода, напрямую на результат уже не влиявшие, потому что по сумме двух матчей «Спартак» вел в два гола. Тем не менее пенальти за игру рукой дебютанта «Локо» Хермана Конти тоже не очень понятен, ведь нас совсем недавно учили, что за попадание мяча в опорную руку не наказывают. Тут даже можно вернуться к матчу первого тура «Ахмат» - «Спартак» (1:1), когда защитник Юрий Журавлев забросил руку себе за спину и прервал «голевой» прострел Квинси Промеса, а арбитр Владислав Безбородов продолжил игру.

ЗДЕСЬ ВАМ НЕ «БЕНФИКА»

Остался недоволен нынешней трактовкой арбитра и сам Конти: «Как по мне, пенальти не было. Это опорная рука, за нее не ставят пенальти. Так было везде, где я играл». А играл он, на секундочку, в том числе в «Бенфике».

Самое смешное, что Промес сжалился над соперником и с 11 метров пробил точно в руки Илье Лантратову, но арбитров такой поворот событий не устроил, и они заставили голландца перебить. Дескать, вратарь сделал шаг из ворот до удара. Если прямо буквоедствовать, то да, сделал, но Квинси запорол удар не поэтому, а потому что спижонил, а счет все равно не оставлял гостям надежды на спасение. Так к чему это судейское занудство?

Источник фото: ФК «Локомотив»

Не удивлюсь, если ЭСК найдет всем этим решениям цивилизованное обоснование. Может быть, Иванов и правда во всех этих случаях имел право принять те решения, которые мы вчера увидели, но что по-настоящему не дает покоя, так это тот факт, что все они из категории «50 на 50», но каждый раз принимались в пользу исключительно одной стороны, «Спартака». Все, понимаете? Разве такое бывает?

Причем сам «Спартак» был в аналогичном положении не так давно, в 2020 году. Например, на 88-й минуте июньского матча с «Уфой» был отменен гол Александра Соболева из-за офсайда не дотянувшегося к мячу Самуэля Жиго. Этот эпизод очень схож с тем, когда забивал Магкеев. С одной стороны, все по букве закона, но с другой – как раз тогда спартаковские болельщики не сдерживали гнева в соцсетях, ведь в череде подобных решений, неизменно принятых против твоей команды, очень сложно оставаться спокойным. Теории заговора были самой популярной темой в пабликах. Так стоит ли удивляться тому, что теперь подобные чувства обуревают железнодорожников?

НА ЧТО НАМЕКАЕТ ФЕДУН?

Впрочем, у них для этого чуть больше оснований, ведь уже после игры экс-владелец «Спартака» Леонид Федун позволил себе неоднозначную фразу: «”Спартак” никогда с судьями не работал. Стоило мне уйти, стали судить нормально». Кроется ли за ней что-то большее, кроме неудачной формулировки?

Так или иначе, нельзя не признать, что впечатления от такого сочного возобновления сезона были испорчены судейскими решениями, напрямую повлиявшими на исход поединка. И если в дальнейшем арбитры продолжат обращать на себя внимание, это может обернуться куда большими проблемами, ведь вскоре речь пойдет о медалях, выживании в чемпионате и решающих стадиях в ФОНБЕТ Кубке России. Вот там так просто такое судейство уже никто не простит.