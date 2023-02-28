«Краснодар» – вавилонская башня РПЛ. ЦСКА уверенно прошел «быков» в Кубке России

ИНОСТРАННЫЙ ЛЕГИОН «ГОРОЖАН»

Эта пара в Кубке России была не менее многообещающей, чем «Спартак» и «Локомотив», но в первой игре в Москве армейцы выдали феерическое зрелище, буквально раздавив соперника. Даже 0:3 для «быков» оказались подарком, который им сделали Матвей Сафонов, выигравший несколько выходов один на один, и Хорхе Карраскаль, пробивший с пенальти в перекладину.

Для краснодарцев ответная встреча была важна даже не с турнирной точки зрения. В конце концов, три мяча и правда редко отыгрываются, а поражение по сумме двух матчей грозит всего лишь пониманием в сетке. Зато это хорошая возможность для нового тренера Владимира Ивича опробовать свои силы и идеи против очень сильного соперника и лучше понять возможности своих игроков.

Источник фото: ФК «Краснодар»

Помните, что в первом матче «Спартак» и «Локо» презентовали максимально российские составы? Увы, в первом домашнем матче в этом году «Краснодара», знаменитого своей такой широко обсуждаемой академией, россиян оказалось всего двое: Сафонов да Сергей Петров плюс полузащитник сборной Армении с российским паспортом Эдуард Сперцян.

От Владимира Федотова я ожидал предельно осторожной игры на результат, но по стартовому составу таких выводов сделать было нельзя. Тренер просто повторил свой выбор пятидневной давности.

КРАСНОДАРСКАЯ БАШНЯ

Думаю, многие ожидали от «Краснодара», перед которым стояла непростая задача отыграть три мяча, что он начнет матч так же ураганно, как днем ранее это сделали участники игры на «Открытие Арене», но скорости «горожан» оказались на порядок ниже, что только упрощало армейцам жизнь. Они хладнокровно оборонялись и даже чаще доставляли мяч в чужую штрафную, чем их соперники.

Так что красно-синие спокойно контролировали ход матча, большая часть которого проходила в середине поля, где Сперцян, Михайло Баньяц и Кади Боржес втроем не могли преодолеть сопротивление не самого надежного в оборонительной игре Константина Кучаева и Виктора Мендеса. Глядя на этот «Краснодар», в голову приходит вавилонская башня, которую никак не могли построить, потому что все люди говорили на разных языках. Лица и стиля у нынешнего «Краснодара», к сожалению, нет. Такого, как были при Игоре Шалимове или Мураде Мусаеве.

Источник фото: ФК «Краснодар»

Выделяются в составе «быков» только трое: Кристиан Рамирес, без устали вспахивающий левую бровку, Сперцян, от которого идет весь креатив, да Джон Кордоба, на которого идет много передач. Правда, все в борьбу, что вынуждает колумбийца пихаться и толкаться, чтобы зацепиться за мяч. ЦСКА тоже в первом тайме не блистал, но от него ведь ничего и не требовалось.

ШИКАРНЫЙ ГОЛ, КОТОРОГО МОГЛО НЕ БЫТЬ

Что у «Краснодара» есть, это потрясающее умение Сперцяна пить штрафные. Им он и воспользовался в самом начале второго тайма – сильным ударом метров с 27 классно обкрутил стенку в ближний угол, оставив Игоря Акинфеева без 351-го сухого матча в карьере. Правда, не факт, что сам штрафной назначен Сергеем Карасевым по делу. Многочисленные повторы не убедили в том, что Виктор Мендес нарушал правила на Кордобе.

Источник фото: ФК «Краснодар»

Краснодарцы на мгновение вспыхнули, но Кордоба из выгодной позиции пробил мимо, а больше ничего хозяева придумать не смогли. Все то же вялое владение, все те же передачи форварду в борьбу. Жаль, но не попал в игру и экс-армеец Ильзат Ахметов, здорово вышедший на замену в московском матче.

Федотов ожидаемо еще больше засушил игру, за счет замен Карраскаля и Чалова практически отказавшись даже от контратак. Вышедшие вместо них Антон Заболотный и Саша Зделар вышли работать. Так, форвард в течение трех минут заставил хромать Боржеса и Кайо. По-своему гениальный, конечно, футболист.

Ну, а Федотов в такой вот оборонительной игре даст фору Курбану Бердыеву. Что ж, имеет право, раз ЦСКА идет в полуфинал Пути РПЛ, а «Краснодар» отправляется в Путь регионов, где рискует сходу нарваться на «Зенит». Зато, кажется, все довольны. «Быки» одержали первую победу в году, а армейцы добились поставленной задачи.

Кубок России. Путь РПЛ. Четвертьфинал. Ответный матч

«Краснодар» - ЦСКА – 1:0 (0:0)

Гол: Сперцян, 50.

«Краснодар»: Сафонов, Петров (Волков, 46), Кайо, Х. Алонсо, Рамирес, Баньяц (Черников, 74), Сперцян, Боржес (Кривцов, 83), Кобнан (Ахметов, 46), Олусегун (Ионов, 66), Кордоба.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Роша, Мойзес, Гаич, Кучаев (Ермаков, 70), Мендес, Обляков, Медина (Мухин, 90), Карраскаль (Зделар, 69), Чалов (А. Заболотный, 60).

Предупреждения: Х. Алонсо, 23. Волков, 81. Кривцов, 90+2.

Судья: Карасев (Москва).

Первый матч – 0:3