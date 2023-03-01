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«Рома» потерпела стыдное поражение от клуба с последнего места. Моуринью не сдержал эмоций

Для соперника эта победа стала первой.
«Рома» потерпела стыдное поражение от клуба с последнего места. Моуринью не сдержал эмоций
01 марта 2023 16:55
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Рома"

«Рома» летом провела мощную трансформацию, подписав ряд классных игроков, которых должен был собрать в одну картину Жозе Моуринью. Ему это удалось, ведь команда борется за Лигу чемпионов, куда не попадала несколько сезонов, но последний матч серьёзно подбил перспективы.

ПОРАЖЕНИЕ ОТ ПОСЛЕДНЕЙ КОМАНДЫ ЛИГИ

«Рома» уже потеряла шансы догнать лидирующий «Наполи», но благодаря поражению «Интера», она имела шансы запрыгнуть в тройку лидеров, сравнявшись по очкам с «Миланом» и «Интером». Для этого нужно было побеждать «Кремонезе», то есть клуб, который не одержал ни одной победы за 23 тура. Но римлянам оказалось это не по силам.

На 17-й минуте «Кремонезе» повёл в счёте и удерживал его до 71-й минуты, но гости смогли сравнять. Однако хозяевам удалось на 83-й минуте, пускай и при помощи пенальти, вырвать победу у фаворита со счётом 2:1.

И нужно признать, что поражение «Ромы» полностью заслуженное. «Рома» создала всего 1,69 голевых моментов, что очень мало против команды, которая пропустила почти больше всех в Серии А - 42 гола (19-е место по этому показателю). Более того, «Рома» за весь первый тайм даже ни разу не пробила в створ. Отчасти «Кремонезе» повезло, но это никак не оправдывает фиаско одного из лидеров.

Самое интересное, что «Кремонезе» уже побеждал у «Ромы» месяц назад, но в Кубке Италии - тоже 2:1. Главный тренер этой команды Давиде Баллардини стал пятым тренером, который обыгрывал Жозе в трёх разных соревнованиях.

ЖОЗЕ В СВОЕМ РЕПЕРТУАРЕ

Жозе Моуринью - один из самых эмоциональных тренеров, который не смог хладнокровно принять поражение.

На послематчевой пресс-конференции Моуринью вполне объективно оценил результат команды.

«Усталость не может быть оправданием, нам немного не повезло, но ответственность лежит на нас. Мы действовали недостаточно интенсивно, не пытались выиграть матч. Пускай это неправда, но казалось, что одна команда билась за жизнь, а другая – нет. Думаю, мы заплатили слишком высокую цену, поражения мы не заслуживали, хотя и победы тоже. При 1:1 казалось, что мы способны забить еще. Но соперник изменил игру, у него были нужные футболисты на скамейке».

Но больше всего его возмутила даже не игра подопечных, а решения арбитров. Уже на второй минуте второго тайма ему не понравилось решение главного судьи в моменте со стыком игроков, который не был зафиксирован в пользу «Ромы», из-за чего Жозе яростно стал высказывать недовольство резервному арбитру на кромке поля. Резервный не стал терпеть и пожаловался главному арбитру Марко Пиччинини, который незамедлительно показал красную карточку Моуру.

Португальский специалист уверен, что его провоцировали, а также он умудрился найти скрытый смысл в своём удалении. Он считает, что возможно в красной карточке замешано место рождения арбитра, то есть Турин. И не случайно именно против «Ювентуса» состоится следующий матч «Ромы», а Жозе не сможет руководить командой из-за дисквалификации.

Хотя некоторые очевидцы ситуации утверждают, что Моуринью первым оскорбил арбитра, что вполне похоже на стиль речь португальца. «Особенному» уже 60 лет, он повидал всякое в футболе, но он так и не сумел научиться контролировать эмоции. Это удаление для него стало уже третьим в Серии А за 24 тура.

источник: «Советский спорт»
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