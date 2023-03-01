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«Джентльмены из прокуратуры слышат все». Моуринью натравил на судью итальянского прокурора

Арбитры из Турина удалили Особенного аккурат перед выездом «Ромы» в гости к «Ювентусу».
«Джентльмены из прокуратуры слышат все». Моуринью натравил на судью итальянского прокурора
01 марта 2023 17:15
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК "Рома"

Во вторник «Рома» потерпела болезненное поражение от «Кремонезе» (1:2), последней на момент стартового свистка команды лиги, для которой эта победа стала первой за 31 матч в серии А. Это повторение самой продолжительной серии без побед, аналогичную в 1993-2004 годах выдала «Анкона».

Но всем эта игра запомнится не историческим, по-своему, достижением, и даже не неудачей джаллоросси, а удалением Жозе Моуринью на первой минуте второго тайма. К тому моменту римляне уже уступали в счете, ни разу не пробив в створ.

Португалец на вторую половину вышел уже заведенным, поскольку ему, как и игрокам «Ромы», показалось, что первому голу в ворота его команды предшествовала игра рукой. И в самом начале второго тайма он сразу начал выражать претензии резервному арбитру Марко Серре после того, как главный судья Марко Пиччинини пропустил столкновение его подопечного Мараша Кумбулы с нападающим Франком Тсаджу. Резервный обратился к главному, и Моуринью увидел перед собой красный свет, но ушел на трибуны только после перепалки с Пиччинини.

После игры его было не остановить.

«Серра – лжец. Хотите знать, что произошло? Это был совершенно обычный эпизод, каких за матч бывает по 50 штук и в котором резервный судья говорит тренеру сохранять спокойствие и сесть на скамейку. Те, кто давно меня знает, в курсе, что я эмоциональный человек, но не безумец. Такую реакцию вызвали серьезные заявления в мой адрес. Надо разобраться, можем ли мы что-нибудь сделать с юридической точки зрения. Судьи мне сказали, что записи слов Серры нет, и мне интересно, разобрали ли что-нибудь из сказанного мне джентльмены из прокуратуры, которые слышат все.

Пиччинини показал мне красную карточку, основываясь на том, что доложил ему резервный, которому в то же время не хватило честности сообщить, что и как он сказал мне, повлияв на мою реакцию. Он говорил со мной недопустимым образом. После матча я ему сказал: «Хочу, чтобы ты честно обо всем рассказал». Но у него провалы в памяти, он забыл.

Не хочу углубляться в то, что мы играем с «Ювентусом» в воскресенье. Мне неприятно пропускать такую игру. Серра из Турина, но я не думаю, что дело здесь в этом», – бесновался Моуринью.

Что впечатляет в итальянском футболе, так это влияние правоохранительных органов. В «Ювентусе» об этом знают не понаслышке. Реакция федеральной прокуратуры после публикаций СМИ последовала незамедлительно –расследование по данному эпизоду уже начато. В ближайшее время будут допрошены и Моуринью, и Серра.

По сведениям итальянской прессы, суть инцидента в том, что после вызвавшего неудовольствие Моуринью единоборства тренер обратился к Серре за разъяснениями, а тот ответил: «Не лезь не в свое дело». Моуринью вскипел, Серра передал информацию Пиччинини, и тот предъявил португальцу красную карточку, на что португалец отреагировал словами: «Вы должны удалить его, а не меня». В ответ резервный выдал фразу с пожеланием «идти домой», которую в «Бриллиантовой руке» назвали бы «непереводимой игрой слов с использованием местных идиоматических выражений».

источник: «Советский спорт»
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