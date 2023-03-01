Писарский забивает не реже Сычевого! «Крылья Советов» выбили «Динамо» в Путь регионов

ТЮКАВИН ВЫТЕСНИЛ СМОЛОВА, А РАССКАЗОВ – ГОРШКОВА

Все-таки молодцы организаторы Кубка России. Очень здорово, что большинство матчей Пути РПЛ проходит в разные дни, что позволяет вкусить зрелище, полностью в него погрузившись и переварив увиденное. Закрывал четвертьфинальную стадию верхней сетки матч на «ВТБ Арене», где «Динамо» требовалось отыграть у «Крыльев Советов» один мяч преимущества, добытого самарцами в первой игре.

Решать эту задачу Славиша Йоканович отправил не Федора Смолова, а Константина Тюкавина, которого с флангов поддерживали Денис Макаров и Муми Нгамале, а из центра поля – Арсен Захарян. Примечательно также, что статусному осеннему новичку Матиасу Норманну он предпочитает воспитанника Александра Кутицкого, а Антону Шунину в рамке – Игоря Лещука.

У Игоря Осинькина не так много вариантов, но и он сумел приготовить сюрприз, оставив в запасе героя первого матча Александра Зуева. Он и шестью днями ранее вышел на замену, но спустя три минуты забил победный мяч, так что стоило на сей раз ожидать его в старте, но тренер решил иначе. Зато отдавший в той комбинации голевую передачу Николай Рассказов вытеснил из основы Юрия Горшкова.

ПИСАРСКИЙ ЗАБИВАЕТ, КАК СЫЧЕВОЙ!

Динамовцы очень лихо начали эту встречу, комбинируя на скорости очень четко, а главное – разнообразно. Самарцы не могли подстроиться и, как следствие, остановить наскоки соперника. Уже в дебюте встречи Рассказов удачно подставился под удар Тюкавина из убойной позиции, Даниил Фомин опасно закрутил мяч в угол, Захарян вывел на удар все того же Фомина и подозрительно рухнул в чужой штрафной.

Москвичи и в дальнейшем регулярно доставляли мяч во владения Ивана Ломаева и пару раз намекали Павлу Кукуяну, что пора указать на 11 метров, но он приберег санкции до атаки в противоположную сторону. Самарцы, кстати, тоже регулярно здорово разбегались через центр поля, так что игра очень смотрелась. А успех принесла позиционная атака – Нгамале отмахнулся от Бенхамина Гарре. Владимир Писарский (экс-Сычевой) подошел к «точке» и сильно пробил по центру. Лещук до мяча дотянулся, но отбить в сторону ему не удалось.

Пропущенный мяч сильно подкосил бело-голубых. Захарян мог сравнять счет ударом в штангу со средней дистанции, но в целом хозяева стали больше нервничать и, как следствие, чаще ошибаться. А самарцы в расстановке 4-4-2 отлично закрывали зоны и чувствовали себя очень уверенно.

ЗАМЕНЫ ЙОКАНОВИЧА НЕ УСИЛИЛИ ИГРУ

Второй тайм заставил задуматься о том, насколько слаб Йоканович в матч-менеджменте. В перерыве он заменил Фомина и Нгамале на Луку Гагнидзе и Даниила Лесового, но в игре команда не прибавила ни на йоту. К сожалению, посредственный матч провел Захарян, место которого совсем не в средней линии, а куда ближе к воротам. Он обладает отличной техникой, хорошо видит поле и делает передачи на любую дистанцию, но сам в атаках толком поучаствовать не успевает – пока добежит, партнеры потеряют мяч. В то же время противостоявший ему Александр Коваленко выдал потрясающий объем работы и отлично связывал линии.

Если продолжать разговор о тех, кто понравился, у бело-голубых хотелось бы отметить Тюкавина. Форвард не забил, хотя имел несколько перспективных моментов, но очень здорово открывался и как бы притягивал к себе мяч. И все же Йоканович в середине второго тайма заменил его на Смолова.

Заслуживает свою порцию комплементов и крайний нападающий «Крыльев» Бенхамин Гарре. Мы только знакомимся с 22-летним аргентинцем, за плечами которого пара сезонов в молодежке «Манчестер Сити», но он оставил очень приятное впечатление – быстрый, техничный, умный. Он здорово бороздил правую бровку и стал героем нескольких очень перспективных атак.

ГЛАДЫШЕВ И ШИТОВ ПОДОЖГЛИ КОНЦОВКУ

Несмотря на критику бело-голубых, на 75-й минуте им удалось сравнять счет – вышедший на замену Ярослав Гладышев удачно подкараулил в штрафной отскок и с ходу воткнул мяч сквозь частокол ног. Теневым героем эпизода стал Захарян, со штрафного остро закрутивший мяч на линию вратарской, откуда в сутолоке он и выскочил к Гладышеву.

Гол приблизил динамовцев к спасению и завел их эмоционально, так что концовка получилась очень горячей. Но, к чести самарцев, обоюдоострой. Хотя будь Владислав Шитов порасторопнее, зрители были бы лишены этой интриги. Саба Сазонов грубо ошибся в обороне, организовав форварду свидание с Лещуком, но тот перенервничал и как следует ударить не смог.

Динамовцы не сдавались, но и шести добавленных минут им не хватило, чтобы во второй раз поставить в тупик оборону соперника. И отправились в нижнюю часть сетки Кубка России, где помимо них есть «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Достойная компания. «Крылья» же совершенно заслуженно идут дальше по верхней части сетки. Как же здорово работает в Самаре Осинькин! Вот кто настоящий герой футбольной Самары, а не Антон Зиньковский, Максим Глушенков или кто-то еще.

Кубок России. Путь РПЛ. Четвертьфинал. Ответный матч

«Динамо» - «Крылья Советов» - 1:1 (0:1)

Голы: Писарский, 29 – с пенальти – 0:1. Гладышев, 75 – 1:1.

«Динамо»: Лещук, Даса, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Кутицкий, Захарян, Фомин (Гагнидзе, 46), Макаров (Гладышев, 68), Нгамале (Лесовой, 46; Грулев, 85), Тюкавин (Смолов, 68).

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Рассказов, Чиркович (Зуев, 46), Костанца, Коваленко (Витюгов, 89), Гарре (Горшков, 78), Рахманович (Гапонов, 89), Писарский (Шитов, 78).

Предупреждения: Макаров, 15. Нгамале, 27. Рассказов, 43. Скопинцев, 63. Бейл, 72. Евгеньев, 84. Ломаев, 90+4.

Судья: Кукуян (Сочи).