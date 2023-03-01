ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Писарский забивает не реже Сычевого! «Крылья Советов» выбили «Динамо» в Путь регионов

Второй матч подряд после смены фамилии забивает Писарский. Два этих гола в ворота бело-голубых позволили подопечным Осинькина составить компанию ЦСКА и «Спартаку» в Пути РПЛ.
Писарский забивает не реже Сычевого! «Крылья Советов» выбили «Динамо» в Путь регионов
01 марта 2023 22:15
автор: Артем Зибрак
автор фото: pfcks.ru

ТЮКАВИН ВЫТЕСНИЛ СМОЛОВА, А РАССКАЗОВ – ГОРШКОВА

Все-таки молодцы организаторы Кубка России. Очень здорово, что большинство матчей Пути РПЛ проходит в разные дни, что позволяет вкусить зрелище, полностью в него погрузившись и переварив увиденное. Закрывал четвертьфинальную стадию верхней сетки матч на «ВТБ Арене», где «Динамо» требовалось отыграть у «Крыльев Советов» один мяч преимущества, добытого самарцами в первой игре.

Решать эту задачу Славиша Йоканович отправил не Федора Смолова, а Константина Тюкавина, которого с флангов поддерживали Денис Макаров и Муми Нгамале, а из центра поля – Арсен Захарян. Примечательно также, что статусному осеннему новичку Матиасу Норманну он предпочитает воспитанника Александра Кутицкого, а Антону Шунину в рамке – Игоря Лещука.

У Игоря Осинькина не так много вариантов, но и он сумел приготовить сюрприз, оставив в запасе героя первого матча Александра Зуева. Он и шестью днями ранее вышел на замену, но спустя три минуты забил победный мяч, так что стоило на сей раз ожидать его в старте, но тренер решил иначе. Зато отдавший в той комбинации голевую передачу Николай Рассказов вытеснил из основы Юрия Горшкова.

ПИСАРСКИЙ ЗАБИВАЕТ, КАК СЫЧЕВОЙ!

Динамовцы очень лихо начали эту встречу, комбинируя на скорости очень четко, а главное – разнообразно. Самарцы не могли подстроиться и, как следствие, остановить наскоки соперника. Уже в дебюте встречи Рассказов удачно подставился под удар Тюкавина из убойной позиции, Даниил Фомин опасно закрутил мяч в угол, Захарян вывел на удар все того же Фомина и подозрительно рухнул в чужой штрафной.

Москвичи и в дальнейшем регулярно доставляли мяч во владения Ивана Ломаева и пару раз намекали Павлу Кукуяну, что пора указать на 11 метров, но он приберег санкции до атаки в противоположную сторону. Самарцы, кстати, тоже регулярно здорово разбегались через центр поля, так что игра очень смотрелась. А успех принесла позиционная атака – Нгамале отмахнулся от Бенхамина Гарре. Владимир Писарский (экс-Сычевой) подошел к «точке» и сильно пробил по центру. Лещук до мяча дотянулся, но отбить в сторону ему не удалось.

Пропущенный мяч сильно подкосил бело-голубых. Захарян мог сравнять счет ударом в штангу со средней дистанции, но в целом хозяева стали больше нервничать и, как следствие, чаще ошибаться. А самарцы в расстановке 4-4-2 отлично закрывали зоны и чувствовали себя очень уверенно.

ЗАМЕНЫ ЙОКАНОВИЧА НЕ УСИЛИЛИ ИГРУ

Второй тайм заставил задуматься о том, насколько слаб Йоканович в матч-менеджменте. В перерыве он заменил Фомина и Нгамале на Луку Гагнидзе и Даниила Лесового, но в игре команда не прибавила ни на йоту. К сожалению, посредственный матч провел Захарян, место которого совсем не в средней линии, а куда ближе к воротам. Он обладает отличной техникой, хорошо видит поле и делает передачи на любую дистанцию, но сам в атаках толком поучаствовать не успевает – пока добежит, партнеры потеряют мяч. В то же время противостоявший ему Александр Коваленко выдал потрясающий объем работы и отлично связывал линии.

Если продолжать разговор о тех, кто понравился, у бело-голубых хотелось бы отметить Тюкавина. Форвард не забил, хотя имел несколько перспективных моментов, но очень здорово открывался и как бы притягивал к себе мяч. И все же Йоканович в середине второго тайма заменил его на Смолова.

Заслуживает свою порцию комплементов и крайний нападающий «Крыльев» Бенхамин Гарре. Мы только знакомимся с 22-летним аргентинцем, за плечами которого пара сезонов в молодежке «Манчестер Сити», но он оставил очень приятное впечатление – быстрый, техничный, умный. Он здорово бороздил правую бровку и стал героем нескольких очень перспективных атак.

ГЛАДЫШЕВ И ШИТОВ ПОДОЖГЛИ КОНЦОВКУ

Несмотря на критику бело-голубых, на 75-й минуте им удалось сравнять счет – вышедший на замену Ярослав Гладышев удачно подкараулил в штрафной отскок и с ходу воткнул мяч сквозь частокол ног. Теневым героем эпизода стал Захарян, со штрафного остро закрутивший мяч на линию вратарской, откуда в сутолоке он и выскочил к Гладышеву.

Гол приблизил динамовцев к спасению и завел их эмоционально, так что концовка получилась очень горячей. Но, к чести самарцев, обоюдоострой. Хотя будь Владислав Шитов порасторопнее, зрители были бы лишены этой интриги. Саба Сазонов грубо ошибся в обороне, организовав форварду свидание с Лещуком, но тот перенервничал и как следует ударить не смог.

Динамовцы не сдавались, но и шести добавленных минут им не хватило, чтобы во второй раз поставить в тупик оборону соперника. И отправились в нижнюю часть сетки Кубка России, где помимо них есть «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Достойная компания. «Крылья» же совершенно заслуженно идут дальше по верхней части сетки. Как же здорово работает в Самаре Осинькин! Вот кто настоящий герой футбольной Самары, а не Антон Зиньковский, Максим Глушенков или кто-то еще.

Кубок России. Путь РПЛ. Четвертьфинал. Ответный матч

«Динамо» - «Крылья Советов» - 1:1 (0:1)

Голы: Писарский, 29 – с пенальти – 0:1. Гладышев, 75 – 1:1.

«Динамо»: Лещук, Даса, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Кутицкий, Захарян, Фомин (Гагнидзе, 46), Макаров (Гладышев, 68), Нгамале (Лесовой, 46; Грулев, 85), Тюкавин (Смолов, 68).

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Рассказов, Чиркович (Зуев, 46), Костанца, Коваленко (Витюгов, 89), Гарре (Горшков, 78), Рахманович (Гапонов, 89), Писарский (Шитов, 78).

Предупреждения: Макаров, 15. Нгамале, 27. Рассказов, 43. Скопинцев, 63. Бейл, 72. Евгеньев, 84. Ломаев, 90+4.

Судья: Кукуян (Сочи).

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Писарский забивает не реже Сычевого! «Крылья Советов» выбили «Динамо» в Путь регионов
Писарский забивает не реже Сычевого! «Крылья Советов» выбили «Динамо» в Путь регионов
Второй матч подряд после смены фамилии забивает Писарский. Два этих гола в ворота бело-голубых позволили подопечным Осинькина составить компанию ЦСКА и «Спартаку» в Пути РПЛ.
01.03.2023 22:15
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Джентльмены из прокуратуры слышат все». Моуринью натравил на судью итальянского прокурора
«Джентльмены из прокуратуры слышат все». Моуринью натравил на судью итальянского прокурора
Арбитры из Турина удалили Особенного аккурат перед выездом «Ромы» в гости к «Ювентусу».
01.03.2023 17:15
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Рома» потерпела стыдное поражение от клуба с последнего места. Моуринью не сдержал эмоций
«Рома» потерпела стыдное поражение от клуба с последнего места. Моуринью не сдержал эмоций
Для соперника эта победа стала первой.
01.03.2023 16:55
Футбол
автор: Никита Шмытов
Нападающего сборной Англии поймали на ставках. Ему грозит длительная дисквалификация
Нападающего сборной Англии поймали на ставках. Ему грозит длительная дисквалификация
Звезда «Брентфорда» и третий бомбардир АПЛ Айвен Тоуни признал факт нарушения беттинговых правил FA. Но это не спасет его от как минимум полугодичной дисквалификации.
01.03.2023 13:45
Футбол
автор: Артем Зибрак
Словацкий «инопланетянин» и Маленький Генерал. Иностранные тренеры РПЛ
Словацкий «инопланетянин» и Маленький Генерал. Иностранные тренеры РПЛ
Новые герои: Владимир Вайсс и Дик Адвокат – голландец, которому в Петербурге должны поставить памятник.
01.03.2023 12:24
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Краснодар» – вавилонская башня РПЛ. ЦСКА уверенно прошел «быков» в Кубке России
«Краснодар» – вавилонская башня РПЛ. ЦСКА уверенно прошел «быков» в Кубке России
Предельно рациональный футбол подопечных Федотова отправляет их в полуфинал Пути РПЛ. Краснодарцы сумели выжать лишь один гол, да и тот благодаря фантастическому мастерству Сперцяна бить штрафные.
28.02.2023 21:36
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Спартак» стал работать с судьями? На что намекал Леонид Федун?
«Спартак» стал работать с судьями? На что намекал Леонид Федун?
В очередной раз арбитры стали главными действующими лицами дерби и испортили зрителям впечатления от игры.
28.02.2023 20:22
Футбол
автор: Иван Харитонов
Де Хеа – самый сухой вратарь «МЮ», Холанд побил рекорд Агуэро, у Месси 700 голов. Цифры выходных
Де Хеа – самый сухой вратарь «МЮ», Холанд побил рекорд Агуэро, у Месси 700 голов. Цифры выходных
Весь смак европейского футбола в цифрах и фактах.
28.02.2023 16:53
Футбол
автор: Артем Зибрак
Сергей Хусаинов: К Иванову вопросов нет, есть вопросы к людям, которые дали ему в руки свисток
Сергей Хусаинов: К Иванову вопросов нет, есть вопросы к людям, которые дали ему в руки свисток
«Спартак» во второй раз обыграл «Локомотив» в матче 1/4 финала Кубка России – 4:2. Но у многих, в том числе и у представителей обеих команд, возникли вопросы к судейству Сергея Иванова.
28.02.2023 15:23
Футбол
автор: Юрий Волохов
Дмитрий Селюк: Нынешний «Локомотив» не для вылета и не для стыков, с ним будут считаться все
Дмитрий Селюк: Нынешний «Локомотив» не для вылета и не для стыков, с ним будут считаться все
Вчера «Спартак» во второй раз обыграл «Локомотив» в матче 1/4 финала Кубка России – 4:2. Команды выдали очень хороший спектакль. 
28.02.2023 14:28
Футбол
автор: Юрий Волохов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика