Зимний футбол, но зато для болельщиков

Кубковый матч «Динамо» и «Крыльев Советов» вышел веселым, да и результат неожиданный – самарцы отправили бело-голубых в Путь регионов, а сами продолжат борьбу за трофей в верхней сетке. Гол бывшего Сычевого из «Оренбурга», а ныне Писарского из «Крыльев Советов» с пижонски исполненного пенальти и вернувший хозяевам надежду мяч очередной молодой звездочки «Динамо» Ярослава Гладышева увидели более 6500 зрителей.

Кто-то скажет, что зрителей было мало, но ведь это было только 1 марта, минусовая температура на улице, а сам матч с элементами товарищеского, потому что обе команды все равно остаются в турнире. Понятно, что РФС изменил формат Кубка, чтобы заполнить пустоту после того, как Россию перестали допускать к еврокубкам. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, многие матчи с турнирной точки зрения становятся проходными.

Но болельщики на трибунах практически прощались друг с другом, хотя и верили в то, что на Кубке еще встретятся. На матчах чемпионата уже не получится, ибо туда вход теперь только с fan-ID или «фан уйди», как это прозвали любители футбола. Я не претендую на социологическое исследование, но все, с кем я поговорил в перерыве, документ оформлять не собираются по одной причине – им никто не объяснил, зачем это надо. В этой ситуации не работают клубные бонусы, плюшки и скидки, потому что они не могут мотивировать, а могут только уже имеющуюся мотивацию поддержать.

Кубковую свободу болельщики ловили не только в Москве. Например, в Екатеринбурге в холод на игре «Урала» с «Ростовом» было более 9500 зрителей. Там fan-ID действует уже с начала сезона, поэтому уже можно сравнивать с РПЛ. Так, 6 ноября прошлого года на матче чемпионата «Урала» с «Локомотивом» на трибунах насчитали 3500 болельщиков. Разницу, как говорится, почувствуйте сами.

При этом, по официальным данным, в России оформлено более 450 тысяч паспортов болельщиков. В одной только Свердловской области 37,5 тысяч. Но это еще что – в Нижегородской области, например, заветные документы получили 75 тысяч человек. Где все эти люди? На последней игре прошлого года на стадион в волжском городе пришло 4133 зрителя, заполняемость арены составляла 9%.

Источники в двух клубах РПЛ рассказали, что к этим цифрам не стоит относиться серьезно. Дело в том, что fan-ID просили получать «всех желающих», обычно госслужащих и бюджетников, необязательно им ходить на футбол, важно было протестировать систему, которая, к слову, до сих пор работает со сбоями. Поэтому вряд ли можно будет удивляться, если паспорт болельщика не получит какой-нибудь футболист (да, им тоже надо!). Армеец Игорь Дивеев уже рассказывал, как едва успел получить fan-ID перед игрой в Нижнем Новгороде, потому что первая попытка наткнулась на сбой в системе.

Если интересно, то в Москве со всеми «пробниками» оформлено 46 тысяч fan-ID, вместе с Подмосковьем – 67 тысяч на шесть команд. Но тут, видимо, чиновники не усердствовали с проверкой системы и поэтому цифры выглядят правдоподобными. Равно, как и Санкт-Петербурге, где оформлено 29 тысяч документов, чего не хватит даже на то, чтобы занять половину мест на стадионе.

Можно вполне прогнозировать, что на рядовых матчах мы будем наблюдать 3-5 тысяч болельщиков, а на топовых 6-8 тысяч. И это при том, что сами арены, принимавшие матчи чемпионата мира не вмещают менее 40 тысяч. Теперь столько или чуть больше вживую увидят все восемь игр тура.

Тогда встает логичный вопрос – зачем на этих новеньких аренах играть? Клубы просто не будут окупать свои расходы и все придется записывать в убытки. К тому же главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, например, говорит, что на большой арене плохое поле. Логично, выходит, переносить игры на допотопный «Олимп XXI». А зачем «Торпедо» играть в «Лужниках»?

Уже в ближайшие выходные мы увидим весьма скорбную посещаемость матчей РПЛ, можете не сомневаться. И число полученных болельщиками fan-ID в текущих условиях вряд ли будет сильно увеличиваться именно из-за отсутствия объяснений на тему того, кому и для чего оно нужно.

Часто приводят в пример чемпионат мира, на матчи которого без яркого паспорта на шее не пускали. Но, во-первых, по нему был бесплатный проезд в день матча в городском транспорте и на поездах между городами. Во-вторых, ради того, чтобы видеть живого Месси получить fan-ID было больше желающих, чем мы видим сейчас ради того, чтобы увидеть живого Дзюбу.

К тому же никогда мы не получим объяснений, почему на РПЛ нужно получать паспорт болельщика, а на Кубок России вплоть до финала он не нужен. Более того, когда Россия вернется в еврокубки, там тоже никакие дополнительные документы к билеты требоваться не будут, в том числе из-за гостевых квот для фанатов.

Таким образом, ко дню возобновления чемпионата болельщики не получили ответ ни на один вопрос, задававшийся со дня внесения в Думу закона о fan-ID, а в Минспорте, РПЛ и РФС нет даже прогнозных цифр по зрителям, ибо никто не знает, сколько людей просто тестировали систему по просьбе начальства.

Клубам же в такой ситуации нужно планировать свои бюджеты, причем, в очень сложное время, когда на счету может быть каждый рубль. К сожалению, ресурсов повлиять на ситуацию у них нет никаких, ибо тут речь идет о нормах федерального закона. Его пересмотр требует серьезной политической воли совсем не тех, кто стоит у руля отечественного футбола.