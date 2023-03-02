Превью кубкового матча «Реал» - «Барселона». Голы обеспечены

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ФОРМА КОМАНД

«Реал»

Говорить, что «Реал» в хорошей форме не имеет никакого смысла, ведь иначе бывает редко. «Сливочные» весело съездили в Ливерпуль, разгромив главную команду города со счётом 5:2, но затем их ждал более сложный матч в Ла Лиге. Заклятый соперник мадридский «Атлетико» приезжал на «Сантьяго Бернабеу» аутсайдером, но едва не вытянул победу в меньшинстве, пропустив ответный гол лишь на 85-й - 1:1.

УЕФА

«Реал» в очередной раз показал, что у него есть проблемы при игре против соперника с низким блоком защиты. Мгновенно исчезла лёгкость Винисиуса, достаточно пассивен был Карим Бензема, а Марко Асенсио и вовсе не походил на игрока, который представляет один из лучших клубов мира.

«Реал» на данный момент хорош, но вопросы по некоторым эпизодам остаются.

«Барселона»

Осечка «Реала» позволила «Барселоне» раскрепоститься и со спокойной душой ехать в гости к «Альмерии» из зоны вылета Ла Лиги, но каталонцы умудрились проиграть 0:1. Из-за этого прервалась 13-матчевая беспроигрышная серия в чемпионате, а отставание «Реала» сократилось до семи очков.

ФК "Барселона"

«Барселона» проиграла два матча подряд (до этого - «Манчестер Юнайтед»), а если она проиграет еще и в кубке «сливочным», то это будет мощнейший психологический удар и возможное оживление интриги на всех фронтах.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«Реал»

У «Реала» точно не поле не появятся Давид Алаба и Ферлан Менди, зато всё больше стал играть Тони Кроос, быстро восстанавливающийся от повреждения.

Главный тренер Карло Анчелотти в матче с «Атлетико» удивил, составив тройку полузащитников из Крооса, Дани Себальоса и Федерико Вальверде. Лука Модрич и Орельен Тчуамени появились только во втором тайме, а Вальверде перешёл на более привычную позицию, заняв правую бровку атаки. Что придумает Карло в матче с «Барсой» неизвестно и, скорее всего, многое будет зависеть от состояния лидеров. Если по какой-то причине Модрич и Кроос не смогут провести 90 минут, то хозяевам придется очень трудно.

«Барселона»

Усман Дембеле и Педри отсутствуют уже несколько матчей, с чем уже Хави свыкся, а вот травма бедра Роберта Левандовски это новый и очень неприятный сюрприз. Кем заменять поляка непонятно, ведь в «Барсе» просто нет аналогичных форвардов. Реальных вариантов всего два: Ансу Фати и Ферран Торрес. У первого 6+3 за сезон, у второго - 5+1. Как-то неубедительно перед важным матчем против гранда.

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

· Последние 10 очных матчей на «Сантьяго Бернабеу» закончились следующим образом: 4 победы «Реала», 6 побед «Барселоны» и 0 ничьих.

· В последних 10 очных матчах на «Сантьягу Бернабеу» команды лишь раз забили менее двух голов. Средняя результативность - 3,1 гола за матч.

· «Реал» в последний раз выигрывал кубок страны в 2014-м году. «Барселона» за эти годы взяла трофей 5 раз.

· «Реал» и «Барселона» не встречались в кубке с 2019-го года.

· «Реал» не проигрывает в домашних стенах с апреля 2022-го года.

Матч состоится 2 марта в 23:00 по московскому времени. Погрузиться в атмосферу предстоящей схватки и следить за матчем в прямом эфире можно в приложении «Лиги Ставок». Здесь — широкая линия и самые интересные исходы. Для всех новых игроков букмекерская компания подготовила отличный подарок — бонус до 10 000 рублей в Колесе фортуны!