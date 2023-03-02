Алгоритм действий для «Челси», который позволит сгладить провальный сезон

Смена владельца клуба и его последующая перестройка - это всегда крайне сложный и медленный процесс, который переживают далеко не все. «Челси», попрощавшись с Романом Абрамовичем, вступил в американскую эру Тодда Боули, которая началась с промежуточного краха. «Челси» поменял главного тренера, с трудом вышел из группы ЛЧ, проиграл первый матч плей-офф ЛЧ, а в Английской премьер-лиге откатился уже на десятую строчку. Всего одно очко отделяет «синих» от перехода в нижнюю часть турнирной таблицы. Положение удручающее, давление на главного тренера и руководство максимально, но как известно, критикуешь - предлагай. В данном материале я собрал алгоритм действий для «Челси», который хоть немного может смягчить провальный сезон.

Победа над «Боруссией» и проход дальше

Уже очевидно. что «Челси» пропустит следующую Лигу чемпионов, так почему бы не пошуметь напоследок в главном турнире Европы? Займут «аристократы» в АПЛ восьмое или условное 14-е место разницы нет, а вот какой-нибудь полуфинал ЛЧ может несколько сгладить ощущения.

Главному тренеру Грэму Поттеру сложно через каждые три-пять дней мотивировать игроков на почти бессмысленную борьбу в АПЛ, но это куда проще сделать в Лиге чемпионов. Если лондонцы сумеют пройти «Дортмунд» в 1/8 финала, то это станет положительным звоночком с намеком на счастливое будущее. Класс игроков «Челси» точно ничем не уступает немцам и им по силам преодолеть как минимум одну стадию ЛЧ. Это будет маленькая и незаметная локальная победа в истории клуба, но она станет большой с точки зрения психологии команды.

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Костяк

Грэм Поттер несколько раз признавал опасения о чрезмерно раздутом составе, из-за чего даже части игроков приходиться тренироваться отдельно. Нужно ли объяснять, почему это плохо для такого сложного и единого механизма?

Грэм Поттер сейчас напоминает модницу, которая открывает шкаф и надевает на себя что попало, не оглядываясь на стиль, удобство и погоду. Понятно, что когда босс клуба тратит сотни миллионов евро на новичков, то их сразу же хочется использовать по максимуму, но такой подход никогда не приносит результат. Тот же Пеп Гвардиола очень медленно и аккуратно вводит в состав новых футболистов, а Поттер явно не сможет интегрировать в него 6-8 дорогостоящих игроков.

Тот же Михаил Мудрик в первые же дни после трансфера стал выходить в основе, но что толку? У украинца ни одного голевого действия за несколько туров, что неудивительно, ведь зимой он не играл, а его подготовка была максимально скомканная. И только сейчас Поттер признал ошибку, в результате чего Мудрик оказался в запасе.

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Летом «Челси» нуждается в очистке состава, но если Поттер и дальше будет от матча к матчу выбирать разный состав, то будет непонятно, от кого же стоит избавляться. Тренеру нужно определиться с костяком команды, который бы в ближайшие годы мог стать фундаментом для проекта. Даже если Поттеру и грозит увольнение, то дабы хоть немного загладить все свои ошибки, он все еще способен принести пользу клубу.

Позиция Поттера

Грэм Поттер на данный момент выглядит марионеткой Тодда Боули - и в этом виноват только он сам. Что делает тот же Жозе Моуриньо, когда на него обрушивается шквал оскорблений и критики со стороны болельщиков и спортивных медиа? Правильно, он отвечает им. Да, пускай это выглядит не всегда корректно и красиво, но в нем чувствуется характер. Подобное поведение может еще больше разозлить окружающих, но главное, что иногда оно работает, позволяя команде завестись.

Поттер же просто плывет по течению и, кажется, просто ничего не пытается изменить. И это в корне неправильно.

