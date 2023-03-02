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Дзюба - российский Криштиану Роналду. Он убил оставшуюся репутацию одним интервью

Подменил понятия, спутал факты и без оснований раскритиковал «Зенит».
Дзюба - российский Криштиану Роналду. Он убил оставшуюся репутацию одним интервью
02 марта 2023 12:54
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Локомотив»

Перед чемпионатом мира 2022 года Криштиану Роналду дал большое интервью Пирсу Моргану, в котором он полил грязью бывших тренеров, «Манчестер Юнайтед» и фактически показал всего себя, каким мы его не видели ранее. Результат не заставил себя долго ждать, и «МЮ» расторг контракт с португальцем.

Спустя несколько месяцев путь Роналду решил повторить Артем Дзюба, лишь немного изменив темы для обсуждения.

Нобель Арустамян на своем ютуб-канале опубликовал почти двухчасовой разговор с Артем Дзюбой, в котором он задал абсолютно все вопросы, которые так сильно волновали футбольную общественность. Политические взгляды, непринятие европейских ценностей и другие взгляды пускай останутся при нем, а я хочу обсудить исключительно футбольную сторону разговора, в которой было немало чуши.

Источник фото: YouTube-канал Нобеля Арустамяна

В одном из фрагментов Дзюба рассказал, почему он все-таки покинул «Зенит» летом прошлого года. И, как оказалось, «Зенит» не очень был настроен на продление контракта, но и сам Артем не горел желанием. В первую очередь он был недоволен новой стратегией клуба, которая предполагала покупку бразильских футболистов, хотя по мнению Артема, костяк «Зенита» должен состоять из россиян. Более того, экс-форвард сборной уверен, что фундамент каждой европейской команды построен именно из местных футболистов. Но так ли это?

АПЛ

Самая «английская» команда лиги - «Эвертон», представленный только 11 легионерами. Но это скорее исключение, чем правило. В остальных других клубах не менее 15-20 легионеров, что куда больше, чем половина команды. Например, у «Вулверхэмптона» 24 иностранца (из 28), у «Челси» - 22 (из 33), у «Ливерпуля» - 21 (из 30).

Вердикт: команды преимущественно состоят НЕ из англичан.

Источник фото: ФК «Эвертон»

Бундеслига

Германия ежегодно выдает десятки крутых игроков из академий, но и в Бундеслиге не так много команд делают ставку на них.

Лучшим по этому показателю считается «Вердер» - всего 9 иностранцев из 26 заявленных игроков. Ну, а дальше все стандартно. У той же «Баварии» есть несколько немецких сторожил, но в большинстве своем состав собран из легионеров, которых насчитывается около 17 из 27. Лишь 5 из 18 команд Бундеслиги имеют в своих составах больше немцев, чем приезжих игроков.

Вердикт: команды преимущественно состоят НЕ из немцев.

Источник фото: ФК «Бавария»

Серия А

Италия недалеко ушла от Германии - всего три команды представлены преимущественно местными футболистами. Все остальные предпочитают иностранцев. Например, у лидирующего «Наполи» 19 из 27 игроков представляют другие страны, а на основной состав приходятся лишь 2-3 итальянца (да и те с натяжкой). У «Милана» - 25 из 31, у «Ювентуса» и «Интера» одинаково - 16 из 27.

Вердикт: команды преимущественно состоят НЕ из итальянцев.

Источник фото: ФК «Наполи»

Из больших чемпионатов ситуация немного отличается только в Испании и Франции, но это и не так важно. Самое главное, что мне удалось доказать, что в европейских странах команды не должны обязательно состоять из местных воспитанников, а класс клуба и уровень сборной тем более никак не коррелирует с этим показателем.

Да, это придирка к мельчайшей детали интервью Дзюбы, но если футболист критикует бывший клуб за подобную и неправильную по его мнению стратегию, подкрепляя примеры других команд, то он не имеет права ошибаться. И ладно, если бы это была единственная ошибка, но ведь из таких неточностей состоит все интервью.

Кажется, просто Дзюба отказался признавать самому себе, что просто его время в «Зените» пришло, и в этом не виноваты латиноамериканские новички. Стратегией клуба должно заниматься руководство и, судя по первому месту питерцев на данный момент, оно делает все правильно. Но у Дзюбы виноваты все, кроме него.

источник: «Советский спорт»
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Подменил понятия, спутал факты и без оснований раскритиковал «Зенит».
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