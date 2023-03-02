Играй он за «Реал» или «Барселону», уже претендовал бы на «Золотой мяч». Англия в восторге от Сака

В среду лидер АПЛ «Арсенал» принимал на своем поле «Эвертон» в отложенном матче 7-го тура, не состоявшемся из-за кончины королевы Елизаветы II. Эта была очень важная игра для «канониров», поскольку она наконец позволяла сравняться с «Манчестер Сити» по количеству матчей и переводила подсчет потерянных очков в подсчет реальных. К стартовому свистку у красно-белых было всего +2, виной чему три неудачи подряд в первой половине февраля: ничья с «Брентфордом» и поражения от «Ман Сити» и… «Эвертона».

Вторая игра против «ирисок» поначалу им также не удавалась. Подопечные Шона Дайча заперлись на своей трети поля в оборонительной схеме 4-5-1 и ловили соперника на контратаках. К 40-й минуте они даже нанесли в два раза больше ударов (4-2), чем хозяева. И тут на сцену вышел самый яркий игрок «канониров» Букайо Сака.

В позиционной атаке он плавно перемещался с фланга в центр, добрался до линии штрафной, двумя легкими приставными шагами отклеился от левого защитника Виталия Миколенко и оказался в свободной позиции в метре от него…

Источник фото: YouTube-канал «Арсенала»

… после чего дождался паса от Александра Зинченко, резко развернулся на 180 градусов, в сторону от Миколенко (то есть поставил ему спину, заблокировав путь к мячу), прокинул мяч вперед и с острого угла пушечным выстрелом поразил ближнюю «девятку», приведя в восторг обладателя «Золотого мяча» Майкла Оуэна.

Уже в компенсированное к первому тайму время Сака накрыл перед штрафной Идрисса Гейе и подарил Габриэлу Мартинелли выход один на один. Остальное было делом техники. Бразилец реализовал свой момент, а во втором тайме «Арсенал» довел счет до крупного (4:0) и удобно устроился на вершине турнирной таблицы.

САКА ПРИНЕС «АРСЕНАЛУ» 14 ОЧКОВ

Эта победа стала для «канониров» третьей кряду, и теперь они вновь с уверенностью смотрят в будущее. Ведь в их распоряжении есть такой выдающийся талант, как Сака. В 25 матчах нынешнего розыгрыша АПЛ на его счету 10 голов и 9 передач.

Что особенно ценно, это не пустая статистика, ведь зачастую вингер совершает результативные действия в решающие моменты матчей. Так, его голы в ворота «Ливерпуля» (3:2), «Лидса» (1:0) и «Эвертона» (4:0) были победными, в ворота «Брайтона» (4:2) и «МЮ» (3:2) выводили «канониров» вперед, а в матчах с «МЮ» (1:3), «Вест Хэмом» (3:1), «Ман Сити» (1:3) и «Астон Виллой» (4:2) позволяли сравнять счет.

Источник фото: ФК «Арсенал»

Нехитрый подсчет говорит о том, что его голы принесли «Арсеналу» семь очков, а с учетом результативных передач – в два раза больше. То есть без них лондонцы сейчас с 46 очками шли бы третьими за спиной у «Ман Сити» и «МЮ».

Включаться вовремя – уникально полезное качество, которое говорит о том, что перед нами не восходящая звезда премьер-лиги, а главная движущая сила идущего к чемпионскому титулу «Арсенала».

«НЕВАЖНО, КТО ТЫ, ТЫ МЕНЯ НЕ БЕСПОКОИШЬ»

«Я его большой поклонник, – говорит лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер. – Думаю, он великолепен для «Арсенала» и премьер-лиги. Если они смогут продлить с ним контракт, он даст этому клубу огромный импульс. Он абсолютная суперзвезда в процессе становления, способная встать в один ряд с Кевином де Брейне. Ему предстоит пройти долгий путь, но мне нравится его отношение. Соперники выходят, чтобы растоптать его. Его очень часто бьют, но он каждый раз встает. И в глазах у него: «Ты меня не беспокоишь. Неважно, кто ты, как бы сильно ты ни пытался мне врезать, я вернусь». Мне нравится такое отношение».

Ширер подменил действительно важную деталь. Сака – самый яркий дриблер лиги. В нынешнем сезоне он обыгрывал защитников 50 раз, что является лучшим результатом в АПЛ (кстати, примечательно, что в пятерке лучших его партнер Мартинелли – 41).

Источник фото: ФК «Арсенал»

Вместе с тем, по количеству нарушений правил на нем он всего лишь девятый. И это очень интересный факт, который как раз и объясняет Ширер. В отличие от Джека Грилиша, Сака не ставит целью заработать штрафной, его задачи – проскочить мимо, разорвать оборону, найти возможность для создания голевого момента. Поэтому Сака пытается устоять в единоборствах, после подкатов и подножек. Фолы на нем, как правило, фиксируются в ситуации, когда удержаться на ногах уже совсем невозможно. В итоге Сака больше создает и чаще зарабатывает для соперников карточки, а для своей команды – действительно опасные штрафные, ведь чем ближе ворота, тем сильнее его прикладывают.

6+3 В 10 МАТЧАХ ПОСЛЕ ЧМ-2022

В контексте чемпионской гонки важно и то, что в 10 матчах АПЛ после ЧМ-2022 он забил шесть мячей и отдал три голевые передачи, то есть находится в превосходной форме прямо сейчас. Если вингер не сбавит обороты, сможет принести своей команде еще 10-12 голов, а с учетом состояния «Манчестер Сити», которому ни разу пока не удалось выиграть четыре матча кряду, это верный путь к первому с 2004 года титулу чемпионов Англии. Если «канонирам» это удастся, болельщики будут боготворить Сака, как когда-то Тьерри Анти, Робера Пиреса, Фредди Юнгберга и других суперзвезд.

А сам он станет серьезным претендентом на «Золотой мяч». В конце концов, кому еще претендовать на награду, если не самому яркому игроку самой сильной лиги планеты? «Сака – один из лучших вингеров мира. Давайте признаем это. Ему не хватает внимания. Если бы он играл за «Реал» или «Барселону», уже претендовал бы за “Золотой мяч”», - говорит эксперт Sky Sports Джей Ботройд.

P.S. радостный факт для болельщиков и тренерского штаба «Арсенала». Трое из четверых самых результативных игроков до 21 года в ведущих лигах Европы – игроки красно-белых: находящийся в аренде в «Реймсе» Фоларин Балогун (15 голов), Мартинелли, Джамал Мусиала (по 11) и, собственно, Сака (10).