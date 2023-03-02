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Широков и Газзаев отправили «Динамо» в Петербург и развели ЦСКА со «Спартаком». Итоги жеребьевки

«Зенит» принимает «Динамо», «Локомотив» едет в Тольятти, ЦСКА ждет два матча с «Крыльями Советов», а «Спартак» - с разыгравшимся «Уралом».
Широков и Газзаев отправили «Динамо» в Петербург и развели ЦСКА со «Спартаком». Итоги жеребьевки
02 марта 2023 15:11
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

ПУТЬ РЕГИОНОВ. ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ (ОДИН МАТЧ)

«Ахмат» – «Краснодар»

Южная пара довольно равных на данном этапе команд. Грозненцы уступили «Динамо» и «Ростову» в группе, но справились в Уфе. Краснодарцы, напротив, выиграли группу у «Локо», «Пари НН» и «Химок», но не смогли ничего противопоставить ЦСКА. В контексте этого противостояния важно отметить, что на выезде «быки» смотрелись чудовищно, а ведь против «Ахмата» им играть в Грозном.

Источник фото: ФК «Краснодар»

«Пари НН» – «Ростов»

Команда Валерия Карпина в последних пяти матчах Кубка одержала только одну победу (дома над «Ахматом») при одной ничьей и четырех (!) поражениях. Так что у нижегородцев неплохие шансы прошествовать дальше.

«Зенит» – «Динамо»

Самая статусная пара во всей стадии. Чемпионы России сенсационно уступили «Спартаку» и «Крыльям Советов» в группе, а затем скандально съездили в Ульяновск, где в сторону уходящего с поля Вендела прилетел банан. Фаворит в этом матче очевиден, особенно если учесть, как неважно «Динамо» сыграло с «Крыльями Советов».

Источник фото: «Динамо» (Москва)

«Акрон» – «Локомотив»

Последняя команда Пути регионов, собственно, из регионов. В футбольном смысле, конечно. Команда из Тольятти прошла в Кубке два «Торпедо» - московское и владимирское, «Пересвет» и самую «Аланию». Команда считает своей сильной стороной атаку, однако в этих четырех матчах не пропустила ни одного мяча. Примечательно также, что на выезде тольяттинцы провели только первую игру – во Владимире.

Не исключено, что команде первой лиги удастся совершить и еще одну сенсацию, ведь «Локомотив» 16 марта будет больше озабочен борьбой в премьер-лиге. С другой стороны, железнодорожники могут быть довольны жеребьевкой, ведь им достался самый слабый соперник из оставшихся.

ПУТЬ РПЛ. ПОЛУФИНАЛЫ (ДВА МАТЧА)

«Крылья Советов» – ЦСКА

Увы, Дерби всея Руси на этой стадии не состоится. По иронии судьбы, уже почти прописались в столице. Сначала они провели два матча с «Динамо» в Кубке, а впереди гостевые игры в чемпионате с тем же «Динамо» (5 марта) и ЦСКА (12 марта). Так что, как заметил в прямом эфире Игорь Осинькин, его итоги жеребьевки не удивили.

«Урал» – «Спартак»

На первый взгляд может показаться, что красно-белым повезло попасть на самого слабого соперника из возможных, однако не стоит забывать, что с приходом Виктора Гончаренко уральцы выиграли 12 матчей из 20, наколотив аж 32 мяча. Впечатляет и среднее количество очков – 1,95. Так что москвичам придется серьезно потрудиться, чтобы выйти в финал своей половины сетки.

Источник фото: ФК «Урал»

Отдельно отметим, что оба фаворита начинают в гостях, а ответные матчи сыграют в родных стенах, что обычно считается наиболее предпочтительным вариантом в двухматчевых противостояниях.

источник: «Советский спорт»
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