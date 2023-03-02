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Алексей Сафонов: Осинькин тактически переиграл Йокановича

«Динамо» сыграло вничью 1:1 в 1/4 финала Кубка России с «Крыльями Советов» и уступило по результатам двух игр. Первая встреча в Самаре завершилась победой хозяев – 2:1. 
Алексей Сафонов: Осинькин тактически переиграл Йокановича
02 марта 2023 15:26
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Крылья Советов»

Футбольный агент Алексей Сафонов – о вчерашнем матче и общем итоге двухраундового противостояния.

Считаю, что по результатам двух матчей Игорь Осинькин тактически переиграл Славишу Йокановича, говорит Алексей Сафонов. – Такое впечатление, что «Динамо» в течение 50 минут играло будто это контрольный матч на сборах. Надо им сказать, что это уже официальные матчи.

– В чем Осинькин переиграл своего оппонента?

Фомин – игрок сборной, не должен опускаться ниже определенного уровня, а он выпал из игры. При счете 0:1 Йованович оставляет одного форварда – Смолова. А мощного Грулева он выпустил лишь за четыре минуты до конца. Хотя эта замена напрашивалась намного раньше.

Макаров ничего не обострял, напрашивалась замена пораньше, чем Йоканович ее сделал. Вообще непонятно, как он игрой руководил?

Такое впечатление, что кроме Абаскаля пока никто себя в России не проявляет.

Может, не стоит гоняться за иностранными тренерами, а посмотреть повнимательнее вокруг, на наших специалистов?

Осинькин потерял двух лидеров в межсезонье, но ничего – пришли другие, тот же Сычевой, который фамилию сменил, Рассказов, Гарре и всем тренер нашел место в составе. К тому же Осинькин дал отдохнуть двум лидерам – Ежову и Горшкову, и ничего результат есть.

В «Динамо» состав уже два года не меняется. Саба Сазонов в каждом матче привозит. Надо что-то менять, наигрывать, придумывать. Должна быть видна тренерская работа.

Светлое пятно – Кутицкий, не терял мяч, играл в одно-два касания. И еще Лещука выделил бы. Заряженным вышел Костя Тюкавин. Да, не забил, но был активен, глаза горели. Если б ему дали до конца доиграть, мог забить.

Но не говорите прощай, говорите до свидания. Глядишь «Динамо» и «Крылья» опять в финале сыграют при нынешней системе.

источник: «Советский спорт»
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